AI 專家教您 Gemini 實戰技巧　秒變圖文生成高手

時至今日，公司或職場競爭力已經不再是比拼「做幾多嘢」，而是比拼「AI 用得幾快」。《香港01》將於 5 月 15 日 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，特別開設 「Gemini 高效工作實戰班」由專家教您圖文生成、大數據報表等，將Gemini變成您嘅最強助手。



↓↓ 零門檻掌握 Gemini 實戰力，引爆職場生產力💥 ↓↓ 名額有限，先登記先得 📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026」🤖 約定您 5 月 15 日會展見！

【專題講座】Gemini 高效工作實戰班

專家將解構如何免 VPN 輕鬆玩轉 Gemini，透過圖文生成技術，讓您一人匹敵一支團隊，瞬間完成高品質工作內容！

講座嘉賓：李勁華先生 (Keith Li)

️🌟李勁華先生(Keith Li) 現任香港無線科技商會（WTIA）主席，同時也是 Innopage Limited 的聯合創辦人兼行政總裁。多年來深耕創新和AI的專業領域，李先生自 2014 年起亦於多所大學擔任兼職講師。目前，他致力於生成式人工智慧（Generative AI）的研發，並專注於企業培訓與業務轉型顧問諮詢。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026 💡

日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

時間： 上午 10 時至下午 5 時

地點： 香港會議展覽中心 📢 按此免費登記入場 🤖

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+ 場研討會及專題講座，向 NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家教您最新Google Gemini、ChatGPT 及 AI工具｜助您職場轉型💡

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡： 超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。