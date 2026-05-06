職場 AI 轉型存活術：教您從「怕被取代」到「學識駕馭」

識AI者生存？人工智能已經滲透到職場的每一個角落。AI 帶來的不再只是「好奇」，而是「隨時被替代的恐懼」。AI時代的變革中，如何不被淘汰，用 AI 變成自己最強的競爭力？《香港01》將於 5 月 15 日 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，邀請到 AI 教育專家文恩澄女士，親自分享 「職場 AI 轉型存活術」。

↓↓ 領先佈局 2026，掌握職場 AI 存活秘訣💥 ↓↓ 名額有限，先登記先得 📢 按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026」🤖 約定您 5 月 15 日會展見！

【專題講座】職場 AI 轉型存活術

講座嘉賓：文恩澄女士 (Rannes Man)

🌟文恩澄（Rannes Man）是一位專注於人工智能教育的專家，於美國大學主修Computer Science，自小對電腦及藝術創作同樣有濃厚興趣及雙線進修。自2023年開始投身AI教育，已成功培訓超過2,500名學生，設計並教授多個針對市場需求的人工智能及影片製作課程，是為AI領域教育專家。 此外，文恩澄曾於香港理工大學擔任Digital Marketing講師，澳門大學擔任AI應用課程講師。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026 💡

日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

時間： 上午 10 時至下午 5 時

地點： 香港會議展覽中心 📢 按此免費預約入場 🤖

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+ 場研討會及專題講座，向 NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家教您最新Google Gemini、ChatGPT 及 AI工具｜助您職場轉型💡

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡： 超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。