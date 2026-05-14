企業AI數碼轉型｜AWS推AI助理　一步整合業務資料

AI已成為現今世代的大眾熱潮，包括生成式AI及代理式人工智慧。由Amazon Web Services（AWS）打造的Amazon Quick，是一款工作上的AI助理，同時具備生成式AI和代理式AI的能力，可連接使用者日常所用的工作工具，包括電郵、即時通訊等，並根據真實業務資料，執行排程、建立試算表等功能。



實用AI感限制該如何轉型？

AWS的Amazon Quick提供超過200項服務，包含計算、儲存、資料庫與AI。他們發現，不少人對於使用AI感到雀躍，惟當真實在工作上使用時卻有不少限制。因大部分人均會選擇不同工具儲存資料，例如數據在一個地方，文件又在另一個地方，對話又會在別處。要在十多個不同工具之間複製貼上，不僅零散，亦難以講求效率。

由AWS打造的Amazon Quick，可整合所有工作工具，包括Slack、Microsoft Teams，以及 Outlook、CRM的資料庫與文件。當用戶向它提出問題，它便會根據各項真實數據和業務資料提供答案，同時自動執行下一步行動，包括建立報告、設定工作流程、建置儀表板、進行深度研究，甚至在背景中監控事務。當中，整個工作團隊更可以共享成果，共同協作，加快工作進程。

零散資料以AI助理一步整合 自動建置項目

面對不同團隊或須應對不同範疇的問題，Amazon Quick具備進階的代理能力，能自主執行多步驟任務。例如在銷售層面，可以AI建置清晰客戶計劃、個人化客戶拓展，自動對潛在客戶評分和排名；在營運方面能即時彙總資料，自動化例行任務；甚至能審閱數千份文件，協助掌握脈絡，對內部溝通或外部業務均能按照個人化用戶需求主動解決問題，而不只是回答問題的工具。

交流日探討最新AI技術

代理式AI改變工作方式以至於提升效率，或將超越當前生成式AI的熱潮。《香港01》將於5月15日在香港會議展覽中心舉辦「企業人工智能升級轉型交流日2026」。屆時，AWS香港解決方案架構部主管胡庸威先生將親臨研討會，共同探討最新的AI技術如何商業化，包括討論Agentic AI (代理式人工智慧)、自主決策系統及多模態模型如何重構金融交易、供應鏈與專業服務的價值鏈等議題。

除了由國際企業代表分享實戰關鍵AI商用策略的20多場研討會及專題講座，「企業人工智能升級轉型交流日2026」亦將展出20多個展位，讓參加者率先體驗超前AI和機械人，掌握嶄新技術，現場更有專家親授最新Google Gemini、ChatGPT、DeepSeek V4、OpenClaw等AI工具，參加者更能同時拓展商務人脈，建立跨行業人際網絡。

立即報名，探索AI如何為企業改變傳統工作模式！

按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」

AWS香港解決方案架構部主管胡庸威先生將親臨研討會，共同探討AI技術如何商業化。

【研討會主題 — AI What’s next：解構下一代AI的商業化應用】

時間：11:30 - 12:15

地點：主場館

嘉賓主持：香港電腦學會會長陳俊偉先生

嘉賓講者：Microsoft 香港區域科技長許遵發先生；Wonderful 亞太區董事總經理羅漢寧先生；AWS 香港解決方案架構部主管胡庸威先生；Cisco 首席架構師及大灣區解決方案工程總監黄兆基先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

（資料及相片由客戶提供）