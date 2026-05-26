首屆HK Comic Con開鑼!s/ash展區率先睇KOO’S COLLECTIONS首曝光

動漫迷、電競狂熱份子與潮流達人萬眾期待的首屆「Hong Kong Comic Con 2026」，將於今年5月29日至31日於香港會議展覽中心舉行，年青人電訊生活品牌s/ash宣布成為今屆大會的「白金贊助商」，於Hong Kong Comic Con 2026會展3E展廳B55展位，精心打造了四大沉浸式體驗區，向Z世代展現「點解要揀」的品牌精神——「生活嘅所有精彩可能，我全都要！」



沉浸式體驗四大展區 KOO’S COLLECTIONS首度曝光

Hong Kong Comic Con 2026會展3E展廳B55的s/ash專屬展位，以帶大家步入一個結合二次元、遊戲與潮流文化的沉浸式世界為概念，當中最受關注的是古天樂私人珍藏藏品區。這個重點展區將從「Koo's Collections」展區借來三件古天樂的私人珍藏模型，「超份量級」的珍品即將曝光，影迷或模型控有機會近距離朝聖。

除了重頭戲外，機迷們可以轉戰5G遊戲體驗區，在絲滑網速下享受極速對戰的快感，更有機會與電競圈人氣KOL現場直接「開戰」。場內還有適合愛美潮流達人的拍照打卡區，場景具設計感，可免費體驗時下網絡最流行的「人生四格」拍攝。另外，大家到品牌互動區參與現場活動，有機會贏取豐富的精美禮品。

在s/ash展區內，到場人士還有機會偶遇知名Coser及人氣KOL，並獲得合照機會。

s/ash主打靈活、高性價比5G電訊服務

中國移動香港旗下的s/ash，自推出以來深得年輕人喜愛，它不但為大眾提供極速網絡，同時是一個持續為年輕人拓展生活圈、提供新奇體驗的玩樂平台，專為29歲或以下年輕人而設，主打靈活、有趣且高性價比的5G電訊服務。s/ash提供每月30GB至200GB數據選擇，另外包含15款熱門社交及娛樂APP數據任用，契合年輕一代的網絡生活模式。貫徹品牌「點解要揀」的個性態度，s/ash更推出【s/ash帶你Chill】系列青年客戶限定活動，不定期派發熱門電影票、大熱演唱會門票，及各種新奇體驗入場券。

各位18至29歲的二次元愛好者、機迷及潮流達人，記住Mark實日子親臨現場！到達s/ash展位後，別忘了立即Follow s/ash的官方Instagram帳號，為未來更多長期的品牌互動「蓄水」，緊貼最新演唱會及電影飛的派發情報！

【Hong Kong Comic Con 2026 - s/ash專屬展區】

日期：2026年5月29日至31日

地點：香港會議展覽中心 3E展廳

展位：B55

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（資料由客戶提供）