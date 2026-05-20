挑戰全港最醒投資者　Webull走入鬧市重塑金融信任

在這個充滿變數的市場，聰明的投資不只看回報，更看誰能幫你守住每一分錢。懂得選擇無佣金、平台費的投資平台，懂得拒絕隱性收費的投資者，才是「精明」的投資者。當投資交易成為生活，一分一毫也要計足。想知投資路上的潛在隱藏支出？快來試下Webull的「交易費真相快測」，5秒就計到你之前蝕咗幾多「冤枉錢」。

互聯網券商的信任危機：從心理陰影到「誠實」紅利

互聯網券商在香港的普及化已是不爭的事實。從早期的傳統銀行轉向手機 App，投資者享受到了便利，卻也留下了心理陰影。「隱藏收費」正是這種不信任感的源頭。當投資者在線上看到「免佣」廣告，轉頭卻在結單中發現不知名的行政費用時，這不僅造成金錢損失，更引發他們對平台背景與實力的質疑。在金融領域，信任的建立需要時間，而毀滅只需要一筆不明不白的收費。

這引發了一個有趣的行業現象：當同業都躲在屏幕背後進行算法博弈時，Webull卻選擇了一條最難、也最真實的路——走入銅鑼灣，與投資者面對面。

銅鑼灣利舞臺實驗：將「信任」具體化的社會工程

金融服務本質上是無形的。為了破解不信任感，Webull 不僅是在做市場推廣，更是在進行一場真實的社會實驗：將抽象的費用結構，轉化為線下可感、可觸摸的沉浸式體驗。

隨著在銅鑼灣利舞臺舉辦的線下活動圓滿落幕，Webull 精準擊破了兩個核心痛點：

1. 實力的「實體化」：在核心商圈設立大型互動區，本身就是穩定性與資本實力的展示。對於追求安全感的投資者，「看得見」的實體存在是建立心理防線的關鍵。

2. 透明度的「實證化」：透過現場的「探討收費的對話」，投資者甚至可以帶上其他平台的結單現場對比。這種「挑戰全港精算投資者」的姿態，傳遞出強烈信號——Webull 的「真 0 收費」經得起算盤的推敲，更不懼怕「算死草」式的挑剔。

金融美學與社會情緒：對抗「被剝奪感」

為什麼 Webull 提出的「全港首家美港股真0佣金0平台費」能引起如此大的共鳴？

在當前的經濟環境下，投資者普遍感到一種「被剝奪感」——薪酬升幅追不上通脹，投資微利又被手續費蠶食。Webull 的策略精準切中了這種情緒——它不只是推廣一個平台，而是提供了一個對抗「摩擦成本」的解決方案。 當你在銅鑼灣街頭透過互動遊戲親手「擊退隱藏收費」，那種奪回財富掌控權的快感是無可比擬的。這是一場從「線上討論」到「線下實證」的信任重塑：用戶不再是被動的廣告受眾，而是主動驗證真相的「精明贏家」。

回歸用戶體驗的「自我進化」

Webull 此次的「精明出擊」市場活動，本質上是金融科技公司的一種「自我進化」。它證明了互聯網券商不需要依賴隱藏收費來生存，而是可以通過技術效率將成本壓至極致，並有底氣在現實世界中接受大眾檢視。

當一家券商敢於邀請全港最精明的投資者來「挑戰」，更多人認識，更是深度的人心連結。

投資的真相：每一分節省，都是未來回報的種子

投資世界從來不缺天花亂墜的故事，缺的是對「成本」二字真正的敬畏。許多人追逐高回報，卻忽略了每一筆交易背後悄悄流失的手續費、平台費、隱藏收費——它們像潮水一樣退去後，才發現自己的獲利早已被蠶食殆盡。

Webull的這場嘉年華，想給香港投資者的不是一時的遊戲與禮品，而是一個值得深思的提醒：真正的精明，不只渴望買在最低點、賣在最高點，亦包括對每一分錢的去向保持清醒。 當你開始拒絕「冤枉錢」，你才真正掌握了自己的財富節奏。市場波動無法控制，但交易成本，永遠可以選擇為零。這，才是真正的「投資可以更自由」。

*「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費，不設優惠期限或優惠條件。真 0 收費是指Webull 美港股不收任何佣金與平台費。

（資料及相片由客戶提供）