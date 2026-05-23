中環吊臂車疑未拉好手掣撞落幼稚園外牆　田北辰促運輸署盡快修例

中環己連拿利近聖保羅堂對開周五（22日）上午11時發生驚險事故，一輛吊臂車突然沿斜路俯衝溜前，最終撞毀8米爛杆及撞落幼稚園的外牆始停下，幸事件中無人受傷。警方正調查意外起因，初步不排除司機未拉盡手掣肇禍。



實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰指出，合理估計都是和煞車有關，「好彩今次冇人受傷，如果係放學時間有冇咁好彩呢？」他指2018年一宗校巴在北角溜下斜路釀成5死2傷事件，只能控以司機「沒有固定汽車制動器材離開車輛」罪，僅判罰2,000元，法官已促運輸署應盡早與其他部門討論修例，以確保法例罰則可反映事故嚴重性，「政府一日唔交時間表出嚟，我會繼續狂閙！」



一輛吊臂車在斜路溜前，撞毀8米爛杆及撞向聖保羅堂幼稚園外牆。

現場是大斜路，據報吊臂車本來泊在地盤對開。（網上圖片）

警方周五指，62歲姓黎吊臂車司機將車停泊在附近一地盤外，其間下車使用吊臂之際，吊臂車突然溜前，最終撞向路邊欄杆及幼稚園外牆。警方正調查意外起因，初步不排除司機未拉盡手掣肇禍。

吊臂車事後被拖回路中，可見其車頭撞至凹陷，司機正在檢查。

8米爛杆及聖保羅堂幼稚園外牆被撞毀。

校巴北角溜下斜路釀成5死2傷 無法告司機「危險駕駛」 最高罰$2000

田北辰表示，上月尾死因庭就2018年一架校巴在北角溜下斜路釀成5死2傷交通意外作出裁決，由於司機案發時不在車上駕駛，不能控以「危險駕駛」等嚴重控罪，只能控以「沒有固定汽車制動器材離開車輛」罪，最高罰款2,000元，「即係話，害死5條人命嘅法律代價，僅僅係2000元。」

田北辰表示，法官判決時，已促請運輸署應盡早與其他部門討論修例，例如聯同警方及律政司就修例展開討論，「以確保法例罰則可反映事故嚴重性」，而運輸署回應說「表示知悉死因庭裁決，會研究建議」。

吊臂車右邊車頭出現損毀。

警方在場調查。

田北辰批評運輸署多年來無修例 「歷任署長就個個官運亨通」

田北辰表示，中環吊臂車意外雖然成因需要調查，「但合理估計都係同手煞車有關。架車撞向幼稚園外牆，好彩今次冇人受傷，如果係放學時間有冇咁好彩呢？」

他說「我當時就慨嘆，呢類案件好多年前法官話過刑罰同後果不相稱，係法律上嘅遺憾」，他批評運輸署多年來無行動，「歷任署長就個個官運亨通。」

冇人知道下一單幾時發生，有幾嚴重，咁今個署長仲唔嚴肅處理，盡快立法？政府一日唔交時間表出嚟，我會繼續狂閙！ 實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰