復必泰暫停｜今早1080人未叫停接種　聶德權：溝通混亂唔好意思

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-24 16:47

復星/BioNTech的復必泰疫苗因出現樽蓋鬆開等問題，藥廠建議暫停接種，政府今早10時正發聲明叫停。不過各間社區接種中心仍然為1080人打針，公務員事務局局長聶德權承認溝通混亂，因為香港有兩個復必泰疫苗批次，一度認為另一個批次可以繼續接種，而通知19間接種中心時亦有先後次序，對公眾表示不好意思，強調今早市民接種的疫苗跟早前注射的疫苗無異，大眾毋須擔心。

聶德權拒絕透露何時收到復星實業叫停打針通知，僅稱早上接獲書面通告要暫停接種。被問到有接種中心曾收到要暫停接種，之後又接獲可繼續打針，他解釋有溝通問題，因為復必泰疫苗有兩個供港批次，過程中需要核實受影響的批次，另外一批理論上可以繼續為市民注射，如果只有一個批次，情況就會更簡單；而且通知19間接種中心暫停打針時亦有先後次序，因此截至今午1時，一共為1080名市民打針，又有市民到接種中心後「摸門釘」，對引起誤會表示不好意思，期望市民諒解，當局在有限時間處理。

他引述復星及德國藥廠BioNTech強調，暫時未見受影響批次有安全問題，當局叫停打針只是謹慎做法，又表示今早打針的市民跟早前接種復必泰疫苗的大眾都是使用同一批次，社會毋須擔心，當局已向預約打復必泰疫苗的市民發放電話短訊，通知他們不要前往接種中心打針。