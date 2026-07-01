研討會倡「跨代實踐」納入教育藍圖 施俊輝：學生可領悟人生智慧
在早前一個「跨代共融」研討會上，教育局副局長施俊輝聯同教育、社會服務及慈善界專家，深入交流如何將「跨代實踐」納入教育體系藍圖，從而促進學生品格發展、豐富長者生活，提升整體社會福祉。
施俊輝表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。他指學生透過與長輩直接交流，能親身領悟歷史洞見與人生智慧，絕非教科書或單向課堂講授所能比擬。
「跨代共融」研討會於6月27日舉行，由恩橡基金會主辦，利銘澤黃瑤璧慈善基金資助。研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，深入探討如何加強跨代連結，將跨代元素融入學校課程和社區空間規劃，由此將人口結構轉變的挑戰，轉化為社區資本和空間創新的機遇。
施俊輝表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。他指學生透過與長輩直接交流，能親身領悟歷史洞見與人生智慧，並深入了解塑造國家和社會價值觀的歷史背景，這種智慧與情感共鳴，絕非教科書或單向課堂講授所能比擬。他強調這種真誠的聆聽與分享，能將跨代互動昇華為深層的社會連結，編織出維繫人性的道德脈絡。
救世軍錦田長者之家與毗鄰的救世軍錦田幼兒學校，正是長幼共享環境的實例。學校副校長關靜雯表示，在種植活動中，幼兒在長者協助下學習適時澆水，並從中學會感恩、尊重長者及接納失敗，同時認識二十四節氣、廚餘施肥及搭建蟲網等知識，充分展現跨代共融與社區資源整合的協同效益。
恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉深信當長幼能真正看見彼此、傾聽和互相學習，社區便能蓬勃發展。為回應超高齡社會的深層需要，恩橡倡議將跨代實踐納入學校課程，並有意識地規劃長幼共享的城市空間，將長幼照護設施「共置」，讓兩代人在日常中自然互動，以回應長者孤獨和青年「軟技能」不足等挑戰。
她續指，跨代交流讓學生走出課室，建立身份認同，培養同理心和抗逆力，同時賦予長者新的生命意義和塑造未來的使命感。「長者上了年紀仍可懷抱夢想。我們盼能為長者提供貢獻社會的渠道，讓他們繼續用人生經驗教育下一代，再次肯定自我價值。」
利銘澤黃瑤璧慈善基金主席利承武表示，其基金堅守終身學習的精神，並深信每代人皆能貢獻其獨特價值。他認為跨代教育將高齡化社會轉化為強大的教育契機，能充分釋放長青潛能、技能和經驗。