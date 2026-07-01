研討會倡「跨代實踐」納入教育藍圖　施俊輝：學生可領悟人生智慧

在早前一個「跨代共融」研討會上，教育局副局長施俊輝聯同教育、社會服務及慈善界專家，深入交流如何將「跨代實踐」納入教育體系藍圖，從而促進學生品格發展、豐富長者生活，提升整體社會福祉。



施俊輝表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。他指學生透過與長輩直接交流，能親身領悟歷史洞見與人生智慧，絕非教科書或單向課堂講授所能比擬。



橡基金會創辦人兼董事陳寶莉帶領教育局副局長施俊輝參觀現場設置的「連齡無限計劃」學生成果展，並與學生合影。（主辦機構圖片）

恩橡銀齡口琴隊和小學合唱團攜手在研討會上演出，展現長幼共融精神。（主辦機構圖片）

「跨代共融」研討會於6月27日舉行，由恩橡基金會主辦，利銘澤黃瑤璧慈善基金資助。研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，深入探討如何加強跨代連結，將跨代元素融入學校課程和社區空間規劃，由此將人口結構轉變的挑戰，轉化為社區資本和空間創新的機遇。

教育局副局長施俊輝表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。（主辦機構圖片）

施俊輝表示，跨代互動為知識與文化傳承開創了寶貴機遇。他指學生透過與長輩直接交流，能親身領悟歷史洞見與人生智慧，並深入了解塑造國家和社會價值觀的歷史背景，這種智慧與情感共鳴，絕非教科書或單向課堂講授所能比擬。他強調這種真誠的聆聽與分享，能將跨代互動昇華為深層的社會連結，編織出維繫人性的道德脈絡。

救世軍錦田長者之家與毗鄰的救世軍錦田幼兒學校，正是長幼共享環境的實例。學校副校長關靜雯表示，在種植活動中，幼兒在長者協助下學習適時澆水，並從中學會感恩、尊重長者及接納失敗，同時認識二十四節氣、廚餘施肥及搭建蟲網等知識，充分展現跨代共融與社區資源整合的協同效益。

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉於研討會上表示，跨代教育促進有意義的長幼互動，讓他們透過面對面、心連心的交流重建情感連結。（主辦機構圖片）

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉深信當長幼能真正看見彼此、傾聽和互相學習，社區便能蓬勃發展。為回應超高齡社會的深層需要，恩橡倡議將跨代實踐納入學校課程，並有意識地規劃長幼共享的城市空間，將長幼照護設施「共置」，讓兩代人在日常中自然互動，以回應長者孤獨和青年「軟技能」不足等挑戰。

她續指，跨代交流讓學生走出課室，建立身份認同，培養同理心和抗逆力，同時賦予長者新的生命意義和塑造未來的使命感。「長者上了年紀仍可懷抱夢想。我們盼能為長者提供貢獻社會的渠道，讓他們繼續用人生經驗教育下一代，再次肯定自我價值。」

「跨代共融：以跨世代教育塑造未來」研討會於6月27日舉行。利銘澤黃瑤璧慈善基金主席利承武（左二）、恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉（左三）、教育局副局長施俊輝（右二）及一眾嘉賓主持開幕儀式。（主辦機構圖片）

利銘澤黃瑤璧慈善基金主席利承武表示，其基金堅守終身學習的精神，並深信每代人皆能貢獻其獨特價值。他認為跨代教育將高齡化社會轉化為強大的教育契機，能充分釋放長青潛能、技能和經驗。