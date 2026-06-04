香港非遺月｜「非遺雅宴」筵開20席　展示菜式背後的製作技藝

港式奶茶、蒸籠作、海鮮醬作、蝦膏蝦醬等製作技藝，都是香港非物質文化遺產，由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」，將這些香港「非遺」以一場宴席串連起來成為「非遺雅宴」，在文化體育及旅遊局主辦「香港非遺月2026」期間，，一次過筵開20席，向食客展示香港的「非遺」文化，展示菜式背後的製作技藝。



「非遺六月」主席、立法會議員劉智鵬教授（中）講解蜜餞金蠔拼釀遼參所代表的蠔豉蠔油製作技藝。（倪清江攝）

由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」今日（4日）在西九故宮文化博物館璟瓏軒，公布即將於「香港非遺月2026」期間舉行「非遺高峰會」、「公眾非會議報告」及「非遺雅宴」，涵蓋學術及技藝交流、公眾討論，旨在讓公眾從不同層面認識本地豐富的非物質文化遺產，並彰顯香港各式非遺技藝的獨特價值。

（左起）福苑集團主席盧浩宏、「非遺六月」副主席伍婉婷及徐海展示金銀花凍、奶茶凍及小型蛋撻，去介紹蛋撻製作技藝、港式奶茶製作技藝及涼茶非遺文化。（倪清江攝）

本身是歷史學者的「非遺六月」主席、立法會議員劉智鵬表示，作為年度文化盛事平台，「非遺六月」繼續以高峰會及非遺雅宴凝聚公眾目光，匯聚各界力量，將非遺保護轉化為可持續的社會行動。

他表示，本年主題為「同源共流」，將香港與大灣區乃至全國非遺「同源」的文化根基，非遺項目在不同地區生根發芽，又能產生在地化的特色，並以制度建設、區域協作、活態傳承等方式實現「共流」。

筵開20席的「非遺雅宴」將於璟瓏軒舉行，副主席徐海山、伍婉婷和委員高寶齡逐一介紹各款菜式。劉智鵬表示，菜式不一定食材本身或烹飪技巧屬非遺，可以是工具或器皿本身，如蒸籠，「將香港美食非遺文化重新演譯。」另一菜式片皮鴨本身是京菜，「新食」是中間夾了一小塊醃蘿蔔，以展示醃菜製作技藝。

璟瓏軒廚師即席包雲吞製作「濃湯雞湯雲吞」菜式，他透露新鮮包製雲吞，只需在滾湯煮5分鐘。(倪清江攝)

璟瓏軒廚師即席包雲吞製作「濃湯雞湯雲吞」菜式，他透露新鮮包製雲吞，只需在滾湯煮5分鐘。(倪清江攝)

璟瓏軒負責人、福苑集團主席盧浩宏表示，「非遺雅宴」菜式將於宴會後納入店舖宴席，預計每位收費約800元，需要預訂。

「非遺六月」於2024年6月首度在香港舉辦系列公眾活動，以推廣非物質文化遺產的傳承，提升公眾對非遺文化的關注，並鼓勵市民參與保護與傳承工作。

「非遺雅宴」 菜式展示的不止是食物，還有它們背後的製作技藝及文化。（倪清江攝）

2026非遺雅宴菜單

席前茶會

天作之合：小型蛋撻 ※ 奶茶凍 ※ 金銀花凍

(蛋撻製作技藝、港式奶茶製作技藝、涼茶）

小型蛋撻展示蛋撻製作技藝。

奶茶凍展示港式奶茶製作技藝。

金銀花凍展示涼茶。

非遺工手藝：前菜三味

同源共流

香茜魚肉燒賣、陳皮牛肉燒賣、冬菇豬肉燒賣、麻辣雞肉燒賣

（蒸籠製作技藝、茶樓點心製作技藝）

香茜魚肉燒賣、陳皮牛肉燒賣、冬菇豬肉燒賣、麻辣雞肉燒賣四樣點心，以展示蒸籠製作技藝和茶樓點心製作技藝。

魚躍龍門：煎釀鯪魚配豆豉汁

（粵菜菜式）

煎釀鯪魚配豆豉汁展示粵菜菜式。

點睛一筆：蘿蔔糕、烤乳豬、手指蝦春卷拼盤

（海鮮醬製作技藝）

蘿蔔糕、烤乳豬、手指蝦春卷拼盤展示海鮮醬製作技藝。

精品六味：

華筵仙羽：片皮鴨新食

(醃菜製作技藝）

片皮鴨新食展示醃菜製作技藝。

漁港雅韻：蜜餞金蠔拼釀遼參

（蠔豉蠔油製作技藝）

蜜餞金蠔拼釀遼參展示蠔豉蠔油製作技藝。

芙蓉邀月：濃湯雞湯雲吞

（雲吞製作技藝）

濃湯雞湯雲吞展示雲吞製作技藝。

南嶼新貌：黃金五層肉

（蝦膏蝦醬製作技藝）

黃金五層肉展示蝦膏蝦醬製作技藝。

香江風情：金香鹹魚拼生菜

（鹹魚製作技藝）

端午競勝：龍舟飯

（大澳遊涌：國家級非物質文化遺產）

尾韻兩味：

一衣帶水：客家茶粿、潮州榚點、馬拉糕

(茶粿製作技藝、潮州食品製作技藝、茶樓點心製作技藝)

清心同源：桑寄生蓮子元肉茶

（涼茶）