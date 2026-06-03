恒生x青協社創計劃圓滿舉行　逾四百學生參與 以創意解社會痛點

你有想過，平日網購收到的速遞盒，原來可以用咖啡渣與稻殼製成嗎？或者習以為常的港產片對白，竟能化作卡牌遊戲，幫助新來港學生破冰及建立自信？這些看似天馬行空的點子，並非出自甚麼大型機構，而是來自一班決心為社會解難的年輕人。



由恒生銀行（「恒生」）全力支持、香港青年協會領袖學院主辦的第二屆Seek Our Ways社創計劃於五月中圓滿舉行。今屆計劃規模盛大，吸引逾400名中學生及大專生參與，聚焦「環境與可持續發展」、「樂齡健康」及「文化藝術」三大社會主題，累計超過14,000小時的學習與培訓，最終孕育近90份創新方案，展現出新一代以創意及行動回應社會議題的能力。

前天文台助理台長梁榮武教授(右二)、香港社會創投基金創辦人兼行政總裁魏華星(左一)、西九文化區管理局行政總裁辦公室總監顏宇鵬(左二)，為今屆計劃決賽擔任評審。

決賽及頒獎禮早前在恒生總行舉行，署理民政及青年事務局局長梁宏正、前天文台助理台長梁榮武教授、香港社會創投基金創辦人兼行政總裁魏華星、西九文化區管理局行政總裁辦公室總監顏宇鵬，連同學校代表及導師到場支持。

署理民政及青年事務局局長梁宏正、恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹及香港青年協會總幹事徐小曼，連同評審、超過240位師生及家長出席第二屆Seek Our Ways社創計劃頒獎禮。

初中生將稻殼及咖啡渣「轉廢為寶」顛覆傳統網購包裝

基督教宣道會宣基中學的「啡常殼靠」團隊奪得初中組大獎。團隊成員鄧卓泳、羅敏絃、夏樂軒、陳靖欣、李可翹及洪紫熙分享，他們留意到時下不少青少年有網購習慣，並在「自提點」觀察到大量難以分解的快遞紙盒、塑膠等包裝物料，長遠對堆填區造成沉重負擔。

初中組大獎──基督教宣道會宣基中學；主題：以稻殼及咖啡渣再造環保包裝物料；方案名稱：「啡常殼靠」；成員包括：鄧卓泳、羅敏絃、夏樂軒、陳靖欣、李可翹及洪紫熙。

在「社區研習室」活動中，這群中三學生深入了解香港的農業廢棄物，如稻殼及咖啡渣，具備極高的回收與重用價值。為從源頭紓緩堆填區的固體廢物問題，團隊「落手落腳」將創意化為實體雛型，成功研發出「環保速遞物料四件套」，即稻殼速遞盒、咖啡渣緩衝填料、可分解雙面膠及無塑防水塗層。

團隊透露未來大計，他們期望能繼續改進產品，持續研發其他有機廢料包裝，逐步拓展至冰鮮食品及重型貨物等範疇，讓「綠色包裝」更貼近日常生活。

高中生首創「生態淨化懸浮系統」冀解屯門河異味 勇奪雙料殊榮

一直以來，屯門河的水質與異味是區內街坊的「集體困擾」。來自聖公會聖西門呂明才中學的團隊「河神」，憑「生態淨化懸浮系統」一舉拿下高中組大獎，更贏得由現場超過240名師生與家長投票選出的「我最喜愛隊伍」。

團隊成員王明芳、蔡宇茵、高欣儀、任泳渝及陳愷寧表示，學校毗鄰屯門河，每天上學經過都深切感受到河道水質惡劣帶來的困擾。在開展計劃前，團隊曾諮詢屯門居民、學生及老師意見，受訪者紛紛表示：「屯門河真係好臭，多謝你哋出一分力！」

高中組大獎及「我最喜愛隊伍」雙料殊榮──聖公會聖西門呂明才中學；主題：生態淨化懸浮系統，改善屯門河臭味；方案名稱：「河神」；成員包括：王明芳、蔡宇茵、高欣儀、任泳渝及陳愷寧。

一個好的點子，又何需龐大資金？他們運用科學知識，投入約180小時進行設計、研究及測試，構思出一個對生態有利且低成本的微型生態系統：利用沸石作為載體，配合河水中的土著硝化細菌將氨氮轉化為無味硝酸鹽，再以香港原生植物「苦草」吸收硝酸鹽並釋放氧氣，形成自然循環。團隊坦言，研發過程充滿挑戰，尤其在挑選物料時，他們耗費大量時間，才能找到真正適合香港河道環境且具除臭效果的組合。

除淨化河道及改善異味外，團隊更希望方案可推動「親水文化」，吸引遊客，推動香港經濟。下一步，團隊將會聯絡區議會以推廣方案，並爭取在河道內開展為期三個月、約一公里範圍的小型實地測試，期望促成相關部門採納方案。

大專生研發廣東話卡牌 助新來港學童破冰建自信

大專組大獎由跨校團隊「廣多啲」奪得。成員林思明、梁沛瀅、楊芷婷、陳煒全、何梓榕及陳柏而，分別來自香港中文大學、香港教育大學及香港城市大學。

團隊表示靈感源自對校園生活的觀察：畢業後回到中學母校，發現內地來港的學弟妹變多。他們觀察到，近年內地來港升學人數上升，新來港學生往往因語言差異而對開口說廣東話感到卻步，久而久之影響社交與融入。

大專組大獎──香港中文大學、香港教育大學及香港城市大學；主題：廣東話卡牌遊戲，助新來港學生建立自信、融入社群；方案名稱：「廣多啲」；成員包括：林思明、 梁沛瀅、楊芷婷、陳煒全、何梓榕及陳柏而。

為回應需要，團隊研發一套結合卡牌遊戲與線上學習的工具，並融入經典港產片場景。此外，他們亦設計粵語配音工作坊，鼓勵學生以兩種形式練習：一是為經典港產片配音，二是運用廣東話為內地微電影重新配音，讓同學「邊玩邊學」。

談到得獎後，其方案會否打算「發大嚟做」，團隊透露他們早前已主動出擊，與學校合作推行小組試玩，觀察到新同學更願意嘗試說廣東話、建立信心。他們期望方案未來能獲更多學校採納，成為推動校園共融的實用工具。

恒生聯同青協 為年輕人提供專業網絡發展創新方案

過去約五個月，恒生銀行及青協領袖學院動用專業網絡，為計劃舉辦多場活動，包括「想創訓練營」、「社區研習室」及「領袖對談」等，邀請到超過75位社會領袖及專家導師，陪伴年輕一代踏上創新之路。

署理民政及青年事務局局長梁宏正致辭時表示，他留意到很多參賽隊伍都嘗試用科技解決社會問題，而「科技發展」是未來的重要方向，並呼籲年輕一代積極裝備自己。

署理民政及青年事務局局長梁宏正蒞臨主禮。他在致辭時指出，不少參賽隊伍均嘗試應用科技解決社會問題，這正是未來的重要發展方向。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹致辭時表示，恒生已連續第二年支持此計劃，兩屆累計吸引超過800名同學參與，提交逾170份創意方案。林慧虹讚揚學生從社區出發，把所學轉化為實際行動，提出具創意的方案並製作原型，積極回應社區需要。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹對學生的表現感到十分鼓舞。她讚揚同學「從社區出發，把所學轉化為實際行動，提出具創意的方案並製作原型，積極回應社區需要。」

香港青年協會總幹事徐小曼在致辭時特別分享，上屆大專組的大獎得主已將「果皮皮革」的構思轉化成真正的社會企業，更有成員為此深造碩士課程，希望將專業環保技術引進團隊。這充分證明「本計劃的決賽並非終點，而是年輕人服務社會的起點」。

香港青年協會總幹事徐小曼在致辭時特別提到，上屆大專組的大獎得主已將「果皮皮革」的構思轉化成真正的社會企業，更有成員為此深造碩士課程，希望將專業環保技術引進團隊。

計劃支持年輕人把創意落地，為社區帶來可持續的改變。各組別選出冠亞季隊伍後，冠軍隊伍更可獲恒生銀行提供的職場體驗。

（資料及圖片由客戶提供）