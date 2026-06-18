MPF戶口太分散？保誠賦能理財顧問以首創AI工具助客戶一覽MPF全局

打工仔每次轉工，往往會新增強積金（MPF）帳戶。久而久之，不少人的強積金資產分散於不同受託人及基金之中，形成零碎狀態，難以一目了然掌握整體投資表現，更難從中建立清晰的退休規劃方向。隨着本港積極推動更整合的強積金生態，如何有效管理及檢視分散的帳戶，成為大眾關注的理財課題。為了協助市民解決上述痛點，保誠香港推出市場首創的『誠』積表強積金諮詢服務（TotalView MPF Review Service）AI工具，協助市民整合資訊，提升決策的清晰度與效率。



結合「積金易」截圖 數分鐘生成視覺化報告

要體驗這項嶄新服務，流程簡單便捷。客戶只需預先登記「積金易」（eMPF），理財顧問即可透過此AI工具在短短1分鐘內為客戶完成資料整合，並生成摘要報告，將原本零碎複雜的數據轉化為清晰直觀的視覺化資訊。

這份報告的價值，不僅在於技術上的突破，更重要的是為前線服務模式帶來了轉變。透過與客戶互動過程中即時及清晰地呈現整合資訊，使對話不再局限於繁瑣的資料解讀，而是更聚焦於理解客戶的實際需要與規劃未來方向，從而提升服務效率。

保誠香港及澳門首席資訊科技總監兼保誠集團大中華區區域首席資訊科技總監黃慶泰表示，『誠』積表強積金AI諮詢服務體現了保誠以科技驅動分銷的策略方向。

貫徹「AI for All」策略 科技賦能理財顧問

前線服務質素提升，背後體現了保誠以科技推動業務發展的整體方向。保誠香港及澳門首席資訊科技總監兼大中華區區域首席資訊科技總監黃慶泰表示：「『誠』積表強積金AI諮詢服務體現了我們以科技驅動分銷的策略。透過將AI應用於前線服務場景，讓理財顧問能以更一致、系統化的方式與客戶互動，不僅提升服務質素，亦進一步強化我們以科技賦能分銷渠道、持續優化客戶體驗的能力。」

從更宏觀角度看，這項應用正是保誠「AI for All」策略的具體體現。集團將人工智能融入營運、服務及分銷各個環節，成功建立出可規模化及可複製的服務模式。在統一流程與資訊呈現的基礎下，不但提升了服務的一致性與透明度，同時亦兼顧合規及風險管理，在推動創新之餘維持穩健發展。

隨着保監局於去年8月推出「人工智能促進計劃」，保誠集團作為首階段參與的七間保險公司之一，將繼續積極推動AI應用於業務及服務之中，進一步提升行業效率，並支持香港發展為區內創科樞紐。

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（資料由客戶提供）