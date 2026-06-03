港產AI大模型「HKGAI」新版嵌「香港文化基因」　標榜講香港話

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今日（6月3日）舉行「HKGAI V3大模型發佈暨生態合作大會」，發布最新版本的本地大模型HKGAI V3，嵌入「香港文化基因」，在理解及輸出方面均更貼合香港語境及習慣，能處理兩文三語「香港話」。



另外，大模型的「Agent Workshop」可協助用戶拆解任務，實行跨平台協作，將想法直接轉化為成果。HKGAI主任、科技大學首席副校長郭毅表示，V3已經過半年多測試，確保其安全性。



香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今（6月3日）舉行「HKGAI V3大模型發佈暨生態合作大會」。（HKGAI 提供圖片）

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今（6月3日）舉行「HKGAI V3大模型發佈暨生態合作大會」。（董素琛攝）

「HKGAI V3」嵌入「香港文化基因」，貼合香港語境與習慣。（董素琛攝）

HKGAI V3輸出貼合香港語境與習慣

HKGAI V3的Agent Workshop是全港首個生產力級超級智能體的核心載體，在測試中可單次無干預穩定運行長達28小時。模型嵌入「香港文化基因」，讓它懂香港文化，「講香港話、說香港話」，無論是理解同一句話，還是表達同一意思，V3的輸出都貼合香港語境與習慣。

「HKGAI V3」能處理兩文三語。（董素琛攝）

深度整合「港話通」、「港會通」和「港文通」核心能力

Agent Workshop可執行用戶發出的指令，用戶只需發出指令，Agent 便可自主拆解任務、調用工具、跨平臺協作，將想法直接轉化為成果。

另外，HKGAI V3深度整合「港話通」、「港會通」和「港文通」的核心能力，實現從語音查詢、會議記錄自動生成到政府公文撰寫的端到端（End-to-End）自動化處理。

香港科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可表示，模型已經過半年多測試，確保其安全性。（董素琛攝）

HKGAI V3建基於Deepseek V4

香港科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可表示，模型已經過半年多測試，確保其安全性，現已發展成熟，HKGAI V3建基於Deepseek V4，目的是要打造香港智能體社會的環境。他續說，今天推出的「Agent Workshop」將融入香港的實際工作場景中，釋放生產潛力。

創新科技及工業及工業局局長孫東出席「HKGAI V3大模型發佈暨生態合作大會」。（董素琛攝）

孫東：升級後大模型提供更多更貼地垂直應用

創新科技及工業及工業局局長孫東在致辭時指，今年應用生成式人工智能迅速發展，市民對人工智能的認知從簡單文字對答及資料搜集，到撰寫文章及數據分析。他指，V3大模型不但能處理兩文三語，更深刻掌握香港獨有的語境、文化，具備靈活處理本地化、多元化的應用場景，真正了解香港市場所需。

孫東期望，升級後的大模型提供更多更貼地的垂直應用，例如優化「港文通」、「港話通」等，讓香港用家能有更優質、地道的智能體體驗。他續指，國家「十五五」規劃明確指出要全面實施「人工智能+」行動。特區政府正主動對接國家發展大局，多管齊下實現「AI產業化、產業AI化」，積極完善香港AI生態圈。

創新科技及工業及工業局局長孫東期望，升級後的大模型提供更多更貼地的垂直應用，（董素琛攝）

方保僑：75萬人註冊「港話通」反映港人對本地AI產品有信心

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，HKGAI V3與香港推進「人工智能+」及建構AI生態圈的政策完全吻合。他指本次升級着重本地化語境與應用需求。此前「港話通」已累積近75萬名註冊用戶，反映港人對本地AI產品的信心，相信新版將進一步提升日常使用體驗。

方表示，HKGAI 積極拓展政企應用，推出的新一代智能體，正回應了Agentic AI的必然趨勢；配合對外開源、推動企業出海及啟動生態合作，足見其部署遠大。他期待相關產品持續發展，真正賦能香港千行百業。