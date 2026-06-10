浸大「校長傑出教研人員表現獎」　表揚知識傳承與創造的卓越貢獻

香港浸會大學（浸大）今年迎來70周年校慶這個重要里程碑。浸大近年不斷加強跨學科教學與研究能力，在2026年THE亞洲大學排名中位列第40名，在QS世界大學學科排名中獲排名的學科更由去年的20個增加至26個，體現教研人員在教學和研究上盡心盡力。



浸大一年一度的「校長傑出教研人員表現獎」，正是為表彰教研人員於教學、研究及服務等領域的傑出貢獻。今年10個單位、共13位教研人員得獎，校長衞炳江教授向所有得獎者的傑出成就表示感謝和祝賀。

傑出新晉教員教學表現獎：翻譯、傳譯及跨文化研究系助理教授穆德明教授

穆德明教授專注於電玩遊戲翻譯，涉獵西班牙語、英語、普通話和廣東話。他在2023年憑着卓越的教學水準榮獲Advance HE頒發英國高等教育學會會士（FHEA Fellowship）資格。自2024年起，透過教學發展資助推動將生成式人工智能（GenAI）融入本地化教學，讓學生針對不同類型的遊戲文本，訓練相應的人工智能模型。惟他仍強調雖然人工智能可以處理海量詞彙，但只有人類了解哪一個詞語最切合語境，讓學生透過人工智能的幫助，依然保持以人為本的翻譯技能。目前已有逾400名學生修讀了相關課程。

穆德明教授表示：「隨著生成式人工智能的出現，我們迎來新的變革，這些可以微調的模型，滿足了特定的教學與學習需求。」

翻譯、傳譯及跨文化研究系助理教授穆德明教授

傑出教學表現獎：互動媒體系高級講師Paolo Mengoni博士

Paolo Mengoni博士致力將AI和元宇宙技術融入教學，透過大學教育資助委員會的科教創新基金資助，他創建由AI驅動的元宇宙環境，透過遊戲化、個性化和實踐任務，為學生提供動態、易懂的學習體驗，讓即使是非理科背景的學生，也能透過課堂啟發對科學和科技的興趣。截至去年11月，已有分別來自9所本地及海外院校、逾2,000名學生參與。

他亦創作出一系列趣味短片，將枯燥的編程課程，拆解成易懂的學習單元，讓不同知識層面和背景的學生都更有信心學習，並能按自己的進度重溫各個概念。

Mengoni博士表示：「我會把複雜的原理拆解成簡單又直觀的例子，搭配AI、數位藝術等創新工具和實作演示，讓學生能夠自信地把知識運用在3D遊戲創作上。」

互動媒體系高級講師 Paolo Mengoni博士

傑出教學表現獎：人文及創作系助理教授François Mouillot教授

François Mouillot教授致力連結社區與課室。他開設了香港首個批判性殘障研究為主題的大學課程「殘障、文化與科技」，安排學生實地考察和評估香港各地的實體與數碼環境，讓他們感受有別於傳統知識傳授的學習方式。透過親身觀察與體驗不同殘障者所面臨的困難，學生能更深入理解相關課題。

Mouillot教授亦致力促進人文和社會科學與醫學知識之間的交流與結合。他開設的「健康與人文」課程，將醫療科學與人文學科融合在課堂中，使人文學生可以接觸到實際的醫學知識，也讓醫學生認識並挑戰有關殘障與共融照護的刻板印象。他堅信教育能改變人生，讓學生學會以不同角度看世界。

Mouillot教授表示：「教學從不是單純的知識傳遞，而是營造意想不到的學習環境，讓學生有機會突破自己，讓社區與課室彼此連結。」

人文及創作系助理教授François Mouillot教授（右二）

傑出團隊教學表現獎：【通識教育團隊】計算機科學系一級講師陳振邦博士（隊長）；視覺藝術院副教授 Peter Nelson教授；管理、市場及資訊系統學系高級講師戴依靈博士；傳播系助理教授謝宛穎教授

由4位學者組成的通識教育團隊，開設「Critical AI Literacies: Embracing AI for Social Good」通識科目，讓學生從多元批判角度分析人工智能。課程設計結合了多元學科，採用翻轉教室的教學模式，學生可於課堂前觀看一系列跨學科主題的講座影片。在計算機科學的機器學習單元，加入視覺藝術中有關著作權與二次創作的內容，同時融合商業管治原則，提升學生的技術應用能力，亦進一步培養其批判性思維與社會責任感。參與課程的學生在AI相關技術方面的成績均見顯著提升，最高甚至在五分制學業成績（GPA）中提高了1.08分。

陳振邦博士表示：「單一學科的知識已經無法應對當今世界的挑戰。我們的團隊結合多元學科，也匯聚各種背景的學生。我們致力促進跨領域的合作與交流，讓學生互相啟發、共同成長。」

（左起）視覺藝術院副教授Peter Nelson教授；管理、市場及資訊系統學系高級講師戴依靈博士；傳播系助理教授謝宛穎教授；計算機科學系一級講師陳振邦博士

按此觀看「教學」領域得奬者的訪問片段。

傑出新晉研究學者獎：生物系助理教授廖攀教授

廖攀教授專注於植物代謝和生物技術的交叉領域。他曾探討過如何增加番茄內的茄紅素，也鑽研過百里香中可用於抗癌的多種生物活性化合物。他多次在頂級和具影響力的國際期刊上發表學術論文，論文引用量更在過去三年達到2,800次。

他曾帶領團隊研發出一種特殊的單萜揮發性化合物，利用植物代謝工程提升薰衣草精油的產量和品質。這種化合物在香水和香薰產業需求甚殷，與傳統的方法相比，新技術的成本相對更低，也更環保。他希望其研究能提供以科學為本的可持續解決方案，造福人類和地球。

廖教授表示：「未來我將聚焦研究花卉和植物的揮發性物質，發掘並善用產生花香的各種有價值的化合物，並繼續運用合成生物學，探索如丹參等藥食同源植物的價值。」

生物系助理教授廖攀教授

傑出新晉研究學者獎：會計、經濟及金融學系助理教授張健教授

張健教授專注於研究銀行和信貸市場，探究金融體系如何塑造經濟，推動創新，並決定機會的分配。他在過去5年曾發表了17篇期刊論文，多數刊登於被評為「A」或「A-」級的商學院期刊中。在Google學術搜尋中總引用次數達至超過300次。

他在論文中探討公共信用登記系統等金融基礎設施，如何影響創新企業獲得外部融資及其創新能力，當中重點關注發展中國家，為會計學者和政策制定者提供了寶貴見解。研究引起了政策制定者和學者的關注，可見其成就有一定的社會影響力。他更曾在2023年取得安子介國際貿易研究獎，以及2024年的中國財務與會計學術年會中取得最佳論文獎。

張教授表示：「自律是學者之本，好奇心是突破之鑰。」

會計、經濟及金融學系助理教授張健教授

傑出學術研究表現獎：地理系講座教授王冬根教授

王冬根教授聚焦於運輸交通研究，主要探討人們在城市中的日常活動與出行行為。他於2013年聯合創辦了領先的地理學期刊《Travel Behaviour and Society》，為涵蓋社會與空間維度等交通議題及挑戰的研究，提供學術討論平台；並自創刊以來一直擔任聯合主編，審閱來稿。

他近期研究評估極端天氣和空氣污染對城市流動性的影響、研究新型交通模式，如需求導向巴士與共享出行的使用情況，及其對人們居住和工作地點的影響，並調查人們對於日常出行的滿意度。他連續多年獲史丹福大學評為「全球被引用次數最多的首2%科學家」之一，在Google學術搜尋中總引用次數超過8,200次。過去5年內更獲得研究資助局（研資局）一般研究基金資助五個項目，共560萬港元；以及國家自然科學基金為其項目資助約100萬元人民幣。

王教授表示：「交通不僅塑造了城市的運作方式，也影響著人們的生活模式。」

地理系講座教授王冬根教授

傑出研究指導獎：傳播系副教授Jos Bartels教授

Jos Bartels教授是傳播學領域的傑出學者，曾在相關學科的知名期刊和國際會議上發表大量實證研究論文。他以學生為中心的教學方法，為學生提供個人化的指導，因他強調「以人為本」的教育方式，堅信每位學生都值得被用心栽培與指導。

他在過去4年指導了5名博士研究生，其中兩名，當中有兩位獲得由研資局設立的「香港博士研究生獎學金計劃」資助。

他的學生在過去3年於所屬領域的頂級期刊上發表過4篇論文，當中包括在《Current Psychology》上發表研究關於手機使用對員工監督的影響，及在《Journal of Public Affairs》上發表關於研究顧客使用電子健康服務意願的因素。受他教導的學生在國際學術界也獲得廣泛讚譽，曾在各個國際會議上獲得多項殊榮。

Bartels教授說：「每當我指導新學生時，我都會許下兩個承諾。第一，你會學到新的知識；第二，你會體驗到學習的樂趣。」

傳播系副教授Jos Bartels 教授

傑出研究指導獎：物理系講座教授朱福榮教授

位列全球前2%頂尖科學家的朱福榮教授，除了致力推動卓越的跨學科基礎和應用研究發展，在指導研究生上亦盡心盡力。多年來，他曾培訓14名博士生和2名哲學碩士生，以及多位物理學系碩士生。過去5年，他的學生在有機電子學等領域取得重大突破，並獲得多項榮譽，包括曾於第十五屆亞洲有機電子會議上獲得最佳海報獎；在2024年國際有機電子科學與技術研討會上獲得口頭報告獎等。

他培養出的傑出博士畢業生，繼續在世界各地著名機構和學府擔任博士後研究員，包括美國加州大學、英國倫敦瑪麗皇后大學、上海交通大學、香港大學和香港城市大學。現時更有 7位博士畢業生在大中華區一流大學擔任教職。

朱教授表示：「為師之道不僅止於指導實驗，更在於啟迪思維，培養出具備獨立思考、能照亮他人道路的下一代。」

物理系講座教授朱福榮教授（右）

按此觀看「研究」領域得奬者的訪問片段。

傑出服務表現獎：運動及健康科學系教授劉永松教授

劉永松教授自2001年加入浸大，在25年間曾擔任10個大學、22個學院和18個學系職位。他在2002年開展中國內地及海外的學生實習計劃，安排學生在國內外運動專業機構實習，進行體驗式學習。及後至2024年巴黎奧運，推動舉辦「邁向卓越：浸大在巴黎」運動科學研討會，讓浸大成為唯一一間在奧運期間於當地舉辦運動科學研討會的大學。

近年他將重心放在推動運動相關的跨學科課程，包括開辦運動產業課程和設立專屬實驗室。除了回應社會上對這方面的需求，他亦幫助運動員在退役後將他們的專業轉向另一個領域繼續發展。他與亞非法協香港區域仲裁中心合作，開設香港首個運動調解課程，將運動產業、法律及商業結合，培育更多有能力的人才。

劉教授表示：「浸大給我一條最好的跑道，令我帶領更多學生，鋪出屬於他們的跑道。」

運動及健康科學系教授劉永松教授

按此觀看「傑出服務表現獎」得奬者的訪問片段。

同時，亦有多位教研人員獲頒發「學系／學院傑出表現獎」、「通識教育教學獎」、「浸大創新獎」及「浸大知識轉移獎」，以表彰他們在各自領域的貢獻。

（資料由客戶提供）