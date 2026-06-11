創新科技提升建造效率與安全 MiC技術助迪士尼樂園城堡三個月落成

面對高密度城市發展帶來的建造效率、工地安全及環境壓力，香港建造業正積極引入具世界領先水平的創新科技，以推動行業升級轉型，並鞏固其全球領先的基建地位。這些技術不僅提升施工效率，更直接回應房屋供應、工地安全及可持續發展等社會關注的議題。近年，多項創新技術已在本地工程中落地應用，其中以可大幅縮短工期的「組裝合成」（MiC）建築法最受關注，加上遙控天秤、焊接機械人及虛擬實境（VR）培訓等新技術，全面革新傳統建造模式。最新一集大型基建推廣企劃《基建遊一萱》，藝人宣萱與張繼聰繼續以生動方式拆解這些頂尖科技如何在實際項目中發揮作用，展示香港建造業邁向安全、高效與智慧化的新里程。



MiC改變建造業 效率環保雙提升

香港近年積極推動「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，簡稱 MiC），以提升建造效率、施工質量及可持續表現。MiC 透過將建築組件預先於工廠製造，再運送至工地裝嵌，減少現場工序，並有助加強質量控制及工地安全。

在《基建遊一萱》最新一集中，宣萱與張繼聰以香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」為例，展示 MiC 的實際應用。項目涉及的外牆裝飾及內部結構，均以預製組件形式生產，並與地基工程同步進行。工程率先於工廠預製15件組件，並與地基工程同步推進。其後再將組件運送至工地進行組裝，前後僅以三個月時間完成組裝，大幅縮短施工時間。此外，城堡的不規則造型、細緻外牆浮雕及複雜內部結構，亦打破業外人士對MiC只能應用於方正、刻板建築的既有印象，展示該技術可靈活配合不同設計需要及多元建築形態。

迪士尼「奇妙夢想城堡」應用 MiC 技術大幅縮短工期，前後僅用三個月便完成組裝。

在效益方面，MiC 可減少施工時間及建築廢料，同時降低噪音及揚塵對周邊環境的影響，有助提升整體環保表現，亦減低對附近設施及遊人的干擾。隨着技術逐步成熟，MiC 應用持續擴展。現時，全港已有逾 150 個已完成或興建中的公私營項目採用相關技術，涵蓋住宅、學校、醫院及政府設施等不同類型工程，反映其已成為本港建造業界提升效率及推動可持續發展的重要建造方式。

建造業引入遙控天秤與焊接機械人 智能科技保安全及優化流程

除了提升施工效率外，香港建造業亦逐步引入智能機械及遙控系統，以改善工地工作環境，並降低高風險作業對工人的影響，提升整體安全水平。政府近年於合適工程中推動採用「遙控天秤系統」。傳統天秤操作員需於約 50 至 60 米高的駕駛艙工作，上落過程費時，亦涉及一定風險。採用遙控系統後，控制室可設於地面，操作員透過多角度高清影像進行遙距操控，毋須攀高作業。相關技術除可減少上落時間外，亦有助減少操作盲點，提升視野清晰度及操作安全。

遙控天秤系統將天秤控制室移至地面，降低高空作業的風險，提升工地安全。

焊接工序方面，業界亦開始應用焊接機械人，以應對高溫及空間受限等作業環境。相關工序在密閉或通風不足空間進行時，或出現氧氣含量偏低等情況，增加作業風險。透過機械人進行焊接，可減少工人進入高風險環境，同時配合不同機械臂組件，在狹窄空間完成作業，維持施工效率及安全水平。隨着相關技術逐步普及，人機協作模式正成為建造業改善職業安全及優化施工流程的重要方向。

焊接機械人可代替工人在高溫、密閉或通風不足等高風險環境下進行焊接，改善職業安全並有效提升施工效率。

政策培訓雙管齊下 助工友適應數碼轉型

隨著建造業逐步邁向智能化和數碼化，對從業員技能的要求亦隨之提升，如何協助工友適應新技術及數碼化施工流程，成為業界及政府需要面對的重要課題。

為加強操作人員的技能發展，業界近年引入虛擬實境（VR）焊接模擬系統，讓學員在安全環境下反覆練習。系統會就操作姿勢及焊接距離等提供即時評估，學員可透過數據回饋逐步改善技巧，在無壓力環境下再銜接實際工地操作，減少初期上手的風險。

虛擬實境（VR）焊接模擬系統讓學員在安全無壓的環境下，透過即時數據反覆練習，從而提升技能並降低初次上手的風險。

政府亦積極透過新政策，如推動 MiC 和遙控天秤等先進技術在工務工程中的應用，引領建築業持續發展。同時，建造業議會等機構亦提供相關培訓課程及資助，協助工友學習遙距操作及機械人協作等技能，降低轉型門檻。隨着培訓與政策措施逐步落實，建造業正在提升效率與安全的同時，亦為從業員提供更多適應與轉型的空間，推動行業穩步發展。

科技應用成新常態 提升行業競爭力

《基建遊一萱》短片系列透過實地拍攝及示範，深入淺出介紹 MiC、遙控天秤及焊接機械人等建築技術在本地工程的應用情況，短片中展現的成功應用案例，均能夠反映出香港建造業技術升級和創新科技普及化的必然趨勢。

香港建造業持續引入創新技術，目標不僅在於提升施工效率，更在於改善工友的工作環境、保障職業安全，以及長遠提升行業整體競爭力。政府的政策引導，結合業界在創新技術應用和人才培訓上的協同努力，將使現代建造科技的應用成為本地工程項目的新常態，從而加深公眾對香港未來基建發展的認識和信心。

最新第三集《基建鬥一萱》已經於官方社交平台發佈，想重溫《基建遊一萱》短片系列，歡迎瀏覽：

第一集 - 基建兜一萱：https://youtu.be/Wk1AifOp0kI

第二集 - 基建飛一萱：https://youtu.be/nUOJj4RIYZM

第三集 - 基建鬥一萱：https://youtu.be/0IaTyFIwolg

（資料及圖片由客戶提供）