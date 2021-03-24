建築工捉蟲為由摸7女胸及背　直言有成就感兼獲感謝　認非禮候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-24 17:11

建築工向7名陌生女子假稱對方身上有蟲或蟑螂，藉詞幫忙撥走昆蟲，趁機伸手入衫摸事主的背部及胸部，更試過解開事主的胸圍扣，兼且順手牽羊偷走女方財物，他被捕後聲稱犯案為他帶來成就感及滿足感，有人更會感謝他幫忙。建築工今日（24日）在區域法院承認非禮、盜竊共10罪，案件押後至4月22日判刑，以索取被告的心理及背景報告。

除非禮亦順手偷取財物

被告張偉雄（29歲，建築工）承認於2019年9月24日至去年2月23日非禮7名女子，年齡介乎16歲至28歲，其中2人為中大學生，被告另偷竊其中3女子的財物，包括銀包、信用卡、一張面額12萬元的支票等。

指事主身上有蟲或蟑螂

案情指，被告於涉案時段分別在中文大學、港鐵大學站、旺角站、恒安站、上水石湖墟遊樂場，向7名女子稱她們身上有蟲或蟑螂，假意幫她們撥去蟲或蟑螂，趁機摸事主的背部、伸手入衫解開其胸圍扣、以及觸碰乳房。

被捕直認犯了很多次

在其中3次事件中，被告更順手牽羊，趁亂偷走事主的財物。警方後來透閉路電視片段認出被告，並進行拘捕。被告警誡下直認犯下多宗非禮案，又稱：「一時咸濕，控制唔到自己。」他又說腦海一直出現非禮的念頭。他亦透露犯案後會有成就感及滿足感，有人更會感謝他幫忙。

案件編號：DCCC 598/2020