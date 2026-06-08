擊退影子AI危機！Data World獲大獎　助企業築最強防線

生成式AI（GenAI）的爆發，無疑為全球企業帶來了前所未有的生產力躍升，但這股科技熱潮同時亦悄悄打開了網絡風險的「潘朵拉盒子」。數據外洩、影子AI（Shadow AI）濫用，乃至模型運行時的惡意攻擊，種種防不勝防的資安隱患，正讓無數企業管理層陷入「渴望擁抱AI卻又擔憂風險」的兩難困局。



在這關鍵時刻，年度最矚目的頂級科技盛會「Tech Fest Summit Hong Kong」與衍生活動「Tech Fest Hong Kong Awards 2026」慶祝酒會隆重召開，正式揭曉獲獎名單，為市場指明了全新的防禦方向。本地資深企業管理解決方案專家Data World Computer & Communication Ltd.，憑藉卓越的技術引進與安全顧問服務，作為多項網絡安全大獎（包括Cybersecurity Project of the Year、Cybersecurity Product of the Year、Cybersecurity Service Provider／Consultancy of the Year等）入圍者的榮譽身份，成為全場應對AI時代資安挑戰的深度專訪焦點。

Data World產品經理Taylor Lee（右）與市場經理 Joey Wong（左）接受專訪，分享公司作為企業「長期增值夥伴」的參獎初心，並深入剖析時代的資安應對策略。

雲集2,700決策者 Data World擔當橋樑作長期增值夥伴

今年的Tech Fest峰會規模盛大，雲集逾2,700位高管及富有遠見的決策者，共同激發市場變革新策略。而大獎由15位跨界別領袖組成的獨立評審團，其嚴格評選的核心理念，在於表彰具備「實質影響力與創新成果」的數位轉型先鋒。為何一間方案供應商能在此等嚴苛標準下突圍而出？Data World的Marketing Manager Joey Wong在專訪中道出了他們的參獎初心：「首先非常感謝大會的認可！這次參與這項科技盛會，對我們而言不單是為了爭取獎項，更重要的是希望向市場傳遞一個訊息：Data World歷來都不只是一家方案供應商，而是一家能夠為客戶提供增值支援的長期合作夥伴。」她強調，企業在推動數碼轉型與AI應用時，安全同效率應該並行，而Data World正是扮演着中間橋樑的角色，協助客戶用得更安心、部署得更順暢、管理得更有效。

Data World產品經理Taylor Lee強調將Cato AISEC原生整合至SASE雲端架構，能有效協助本地企業化解技術與資源瓶頸，落實無縫部署。

直擊影子AI數據外洩危機 Cato AISEC三合一平台主動防禦

談及當前的轉型資安痛點，Data World的Product Manager Taylor Lee一針見血地指出，目前許多本地企業都積極引入GenAI，但同時也擔心數據外洩、Shadow AI以及AI 模型或代理被濫用的風險。

為此，Data World引進了入圍產品「Cato Networks AI Security (AISEC)」。Taylor解析，這項技術的核心創新與最大價值，在於其將公共GenAI治理、私人模型保護與AI姿態管理（AI-SPM）完美整合於同一個平台，讓企業不需要依賴多個分散的工具去處理不同風險。系統可以透過內聯監控（inline monitoring）來監察提示詞與回應，實時偵測異常行為、未經授權的資料分享及潛在攻擊。再加上持續的AI-SPM 掃描，能及早修正配置錯誤與漏洞，協助企業在AI使用過程中更早發現並阻截風險，將防禦從被動的「事後補救」徹底轉化為防患未然的持續優化過程。

Data World憑藉「Cato Networks AI Security (AISEC)」平台的技術創新與卓越的市場實質影響力，勇奪本屆 Tech Fest HK Awards「Cybersecurity Product of the Year」權威大獎。

原生整合SASE雲端 專業顧問化解跨國機構技術瓶頸

擁有頂尖技術只是第一步，如何無縫落地應用才是企業最大的考驗。許多本地企業在推動數位轉型時，最大的挑戰在於缺乏足夠的技術資源、時間以及內部能力去應對複雜的網絡部署。

Taylor指出，Cato AISEC的獨特優勢在於其能夠原生整合至Cato SASE Cloud雲端架構當中。其最大好處就是企業可以用單一平台去全面管理網絡、安全及AI相關風險，大大減少多個單點解決方案（point solutions）所帶來的管理壓力。Data World的顧問團隊會根據客戶（如跨國零售連鎖店或大型機構）的業務架構、規模與實際需求規劃部署路線，確保方案可以更快上手、更容易維護，也更適合香港企業的實際營運環境，實現快速且全球一致的資安部署。

這種專業顧問與技術支援換來了極佳的市場迴響。團隊分享真實的客戶反饋指出，客戶在實際體驗後，最欣賞平台帶來的「清晰」與「簡單」。整合度高、可視性強的平台，讓他們可以更快了解AI使用情況，更容易進行政策管理，同時大幅減少了內部運作與IT團隊的負擔。

並肩築起最強資安防線 雙軌機制見證卓越成果

Data World今次榮獲Tech Fest HK Awards - Cybersecurity Product of the Year大獎，不單是對其引進頂尖技術Cato AISEC的高度肯定，更是對其作為企業管理解決方案專家以及「Value-Added IT Distributor」卓越顧問服務的最高讚譽。展望未來，結合Taylor與Joey的共同期許，重申在AI發展一日千里的年代，Data World將繼續肩負行業先鋒的責任，持續引入具前瞻性的方案，協助香港企業在擁抱創新與維持嚴密合規之間取得完美平衡，從容迎接未來的數碼挑戰。

Tech Fest高峰會作為探討未來趨勢、激發變革策略的強大發聲筒，結合大獎對實質影響力與創新成果的權威認證，這套雙軌宗旨正同步深化香港創科生態圈的信任基礎。Data World的成功，完美詮釋了企業如何透過這個雙軌平台贏得市場信任，並在與企業並肩的路上，築起數位轉型最強防線。

即看完整得獎名單：Tech Fest Hong Kong 2026 Awards Winners

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