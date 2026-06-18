大灣區醫療趨勢｜AXA旗艦醫保貼心部署　健康專家助港人跨境就醫

隨着粵港澳大灣區融合加快，港人往返中港兩地日趨頻繁，北上求醫及使用內地醫療服務的需求明顯增加¹。不少港人不再局限於本地就醫，轉而考慮內地醫療服務，反映跨境醫療逐步成為港人考慮的選擇。大灣區多個城市近年積極發展醫療體系，引入國際技術及專業團隊，特別在腫瘤治療及微創手術等領域進展迅速，為患者提供更多治療選項²。面對這龐大需求，AXA安盛推出以「保障與支援並行」為核心的跨境醫療方案，透過旗艦產品「AXA安盛智尊守慧醫療保障」及「AXA安盛健康專家」服務，整合區內醫療資源，為經常往返兩地或在內地生活的港人提供全面支援。



跨境醫療新常態 港人需求延伸至大灣區

隨着港人跨境生活愈來愈普遍，醫療需求亦由本地延伸至大灣區，不少人因應工作、居住地或治療需要，選擇在內地接受診症或手術。對經常往返兩地的人士而言，跨境醫療不僅提供更彈性的就醫安排，亦有助縮短輪候時間，提升整體醫療效率³。

另一方面，內地近年在多個專科領域發展迅速，部分治療技術及臨床應用與國際接軌，令患者在制定治療方案時，可同時考慮中港兩地選項，按個人情況作出取捨，增加治療靈活性。不過，跨境醫療涉及不同制度及流程，實際操作上仍存在一定門檻。例如轉介安排、醫療紀錄互通及術後跟進等流程銜接困難，從而增加時間成本，耗費大量時間與心力。同時，兩地醫療的專業標準有所差別，資訊分散亦令患者難以全面評估醫生的資歷及醫療質素，影響決策效率，甚至延誤治療時機。

應對跨境醫療挑戰 AXA安盛前瞻性醫療方案

面對跨境醫療涉及制度差異及資訊不對稱等挑戰，AXA安盛提出「保障與支援並行」策略，在旗艦醫保計劃 – 「AXA安盛智尊守慧醫療保障」（「智尊守慧」）的周全保障上，持續優化「AXA安盛健康專家」支援服務。「智尊守慧」提供全額支付⁴ 住院及手術費用，不設終身賠償上限，且終身續保。保障範圍涵蓋住院、手術以及住院手術前後的門診服務，並包括多項高成本及先進治療，例如癌症標靶治療及微創手術等，回應市場對高端醫療保障的需求。同時因應保障級別覆蓋香港、中國大陸以至全球指定地區。

AXA安盛健康專家 全面跨境醫療支援

在保障以外，AXA安盛亦透過「AXA安盛健康專家」服務，為客戶提供跨境醫療支援。服務整合香港及大灣區內地城市的醫療資源，協助客戶在不同地區之間作出比較及選擇，並連接相關專科醫療網絡及治療方案。專業團隊可按個別需要提供建議，協助處理跨境就醫過程中的資訊落差及安排問題，讓客戶能作出更清晰及合適的決定。

為應對跨境醫療涉及的實際需要，AXA安盛透過「AXA安盛健康專家」服務作出前瞻性部署，針對經常往返中港或已在內地生活的港人，提供一系列實用支援，涵蓋由預約、治療以至復康的不同階段，務求減少跨境就醫過程中的不確定性。

「AXA安盛健康專家」支援服務包括：

• 就醫安排：設有「綠色醫療通道」⁵，提供一站式預約支援，網絡覆蓋中港兩地超過2,000間醫療機構。客戶可優先安排門診或住院，縮短輪候時間，毋須自行處理繁複的預約程序，有助更快獲得合適治療。

• 跨境醫療網絡⁵及資訊支援：建立跨境醫療網絡，涵蓋超過2,000間內地醫療機構，更可提供免找數安排⁶。客戶可獲取醫療服務，並由專業團隊提供醫療建議，包括按病情建議合適網絡醫生、協助安排第二醫療意見等，提升決策的清晰度與信心。

• 特定治療網絡⁵：涵蓋白內障及皮膚小手術等特定治療，並可於指定機構享有預先批核及免找數安排，進一步簡化流程。

• 重大疾病支援：以癌症個案為例，提供由醫療專案經理5跟進的支援服務，包括協助患者比較中港兩地的治療方案、跨境接送⁵、復康津貼及保費豁免等措施，讓患者可以專注於治療及康復進度。

旗艦醫保結合支援 助港人兩地順利就醫

AXA安盛針對港人於兩地就醫時面對的實際需要，建立涵蓋保障與支援的整體方案，有效協助客戶在不同醫療體系之間作出銜接，提升跨境就醫的效率與可及性。此方案亦獲業界肯定，「AXA安盛智尊守慧醫療保障」早前於「01企業金勳大獎」中，獲頒保險產品組別「傑出大灣區醫療保險方案」，反映其在跨境醫療保障領域的發展及定位。

了解更多：

AXA安盛健康專家網頁

AXA安盛智尊守慧醫療保障網頁

備註∶

1. 香港理工大學專業及持續教育學院 (2025年1月2日) https://shorturl.at/NjJv1

2. 香港中文大學傳訊及公共關係處 (2025年5月19日) https://shorturl.at/jA5bM

3. 香港青年協會 (2024年12月8日) https://shorturl.at/V1GSf

4. 全額支付是指不設個別保障細項賠償及只適用於扣除餘下的自付費（如有）後的合資格費用及／或其他費用之實際金額賠償，並須受每年保障限額及載列在相關產品說明書及保單合約之其他條件所規限。全額支付只適用於指定保障項目。有關條款、細則、不受保項目及限制之詳情，已載列於保單合約。

5. 該服務之供應商為獨立第三者，並非AXA安盛的代理。AXA安盛對網絡醫生及醫療網絡機構及其服務供應商所提供的醫療服務不承擔任何義務或責任，AXA安盛不須就該等網絡醫生及醫療網絡機構或其人員（包括醫生、護士或其他醫療人員）之任何行為或未履行行為而承擔任何責任。

6. AXA安盛將保留免找數服務之批核的最終決定權。

以上提及之產品及服務受相關條款及細則約束。有關產品及服務的詳細條款、細則及不保事項，請參考有關產品說明書、保單合約及宣傳單張。

(資料及相片由客戶提供)