AXA安盛「盛利 II儲蓄保險」信託級理財方案重塑理財自主權

隨著市場環境轉變，大眾對理財工具的期望，已從單純的回報增長轉向高靈活性與高流動性。面對人生不同階段的轉變時，保持資金彈性尤其重要¹ 。不僅能避免資產被長年綑綁而無法靈活運用，亦無需在市場低位變賣資產套現。AXA安盛推出的「盛利II儲蓄保險」系列²（「盛利 II」系列），引入前瞻信託級³ 思維，化身為可靠的個人財富管家，結合靈活自主高選項，助保單持有人全面掌握個人理財的主導權。



善用時間複利滾大資本 靈活配合人生藍圖

「盛利 II」系列具備極具競爭力的中長期回報。透過複利的滾雪球效應，利用時間創造豐厚財富，實現長遠的儲蓄目標。除此以外，「盛利 II」系列打破傳統單一貨幣保單的束縛，提供多達9種保單貨幣選擇，涵蓋人民幣、美元、英鎊、歐元、加拿大元、澳元、新加坡元、港元及澳門幣⁴。無論正在計劃移民、安排子女海外留學抑或進行跨國投資，均可借助「貨幣轉換選項」，讓資產能適時在不同保單貨幣間切換⁵，靈活配合不同階段的人生藍圖。

舉例來說，一對中產夫婦計劃在十年後送子女到英國升學。他們在初期選擇以美元投保，享受穩健回報。到了子女準備踏上升學旅途時，便可利用「貨幣轉換選項」將保單價值轉換為英鎊。這樣做不但能應付未來的學費開支，更無需擔憂因匯率大幅波動而削弱資金的購買力，在環球市場中靈活調配資產。

財富管家服務 每月自動「出糧」

在忙碌的生活中，要為事業全力拚搏同時照顧家庭，往往需要耗費極大心力。AXA安盛特別推出市場首創⁶ 的「財富管家服務」⁷，讓保單持有人能預設定期提款指示，為最多3位收款人度身訂制穩定現金流，將分配財富的主動權掌握在自己手中，賬目分明，讓財富分配變得更從容、更有條理。

身為「三文治階層」，既要照顧年邁父母，又要支援在外地留學的子女，分身乏術。透過「財富管家服務」⁷，保單持有人只需預先設定，保單便可每月自動撥款給這3位指定收款人作為生活費。透過保單服務每月自動「出糧」，既能確保家人準時獲得穩定的現金支援，亦免除了保單持有人每月手動匯款的繁瑣程序，省時又貼心。

世代守護 信託思維永續財富交棒

妥善的財富規劃，讓下一代的生活得到安穩保障。「盛利 II」系列借鑒了私人信託的靈活機制，特別設計了「傳承守護選項」。保單持有人可以預先設定繼承事件、繼承年齡⁸、後備持有人及暫託人⁸，確保財富能在對的時間交託給對的人。

以一位小型企業家為例，他計劃為年幼的孫子設立一筆支持未來生活或家業的家族基金。為避免孩子過早獲得巨額財產，他利用「傳承守護選項」指定孫子為後備持有人，並設定其須年滿30歲、心智成熟時才可正式繼承保單，確保資產妥善運用。同時，在孫子正式繼承前，他預先指定暫託人⁸，在必要時代為管理保單，防止家族資產因突發狀況而無人管理。再配合「無限次更換被保人」功能，將保障期延長至最新被保人138歲，跨世代傳承財富。

周全規劃 應對人生變局

人生無常，及早完善理財規劃以應對突發狀況。「盛利 II」系列結合「愛關懷選項」，由保單持有人委任指定執行人，以便在保單持有人因精神上或身體上無行為能力時，指定執行人可作為代表申請一次性提取款項，以作緊急財務支援。同時提供「靈活分配保單選項」分拆保單功能，讓資產調配更具彈性。保單持有人亦可透過多元的身故賠償支付方式與「彈性延續選項」，細緻規劃資產分配的時機與比例，確保每一分財富分配都符合個人意願。

假設保單持有人不幸突發中風陷入昏迷，面對龐大的醫療開支，家人往往因保單持有人資產遭到凍結而束手無策。幸好，因保單持有人預先委任指定執行人並啟動「愛關懷選項」，指定執行人可代表保單持有人申請提取保單價值，即時支付手術費及醫藥費，以這筆救命錢解燃眉之急。此外，保單持有人亦可透過「彈性延續選項」，預先將部分保單價值分配予後備被保人並讓其繼續累積，而餘下的部分則以「恩恤保險賠償」的形式一筆過支付予指定受益人，為摯愛提供即時的生活保障。

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備註∶

1. 資料來源: 香港01 (2020年6月18日) https://shorturl.at/K5JVH。

2.「盛利II儲蓄保險」系列包括「盛利 II 儲蓄保險 – 至盛」及「盛利 II 儲蓄保險 – 至尊」。

3.「信託級」指產品設計理念借鑑了信託的靈活性及精準性，而非等同信託產品。

4. 澳門幣（MOP）只限澳門繕發的保單。

5. 2年繳保單可由第2個保單週年日開始，於每個保單週年日的30天內；而5年繳及10年繳保單則可由第3個保單週年日開始，於每個保單週年日後的30天內，可申請行使貨幣轉換選項。行使次數不設上限，每個保單年度只可以申請行使此選項一次，有關詳情請參閲相關的產品説明書。

6. 此資料是指有最多3名提取收款人的定期提取服務。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的定期提取安排進行比較，截至2025年7月。

7. 財富管家服務乃AXA安盛提供的行政服務安排，並不屬於「盛利 II 儲蓄保險」系列的產品特點。

8. 繼承年齡及暫託人僅適用於香港繕發的保單。後備持有人或暫託人之指定及接替持有權申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准並必須符合特定條件。

以上提及之產品受條款及細則約束。有關產品的詳細條款、細則及不保事項，請參考有關產品說明書及保單合約。

（資料及相片由客戶提供）