建造業健兒出戰世界技能大賽　傳承匠技兼赴內地冠軍基地特訓

建造業議會（議會）及香港建造學院早前於荃灣大型商場舉辦「2026世界技能大賽建造業技能展示暨打氣儀式」。今年9月，議會將派出9名年輕選手代表香港，出戰在上海舉行的「世界技能大賽」。為協助選手適應高壓環境，議會不但獲羽毛球港將謝影雪親身分享抗壓心得，更簽署多份備忘錄讓選手赴內地「冠軍基地」特訓，力爭在國際舞台「穿金戴銀」。



建造業議會主席何安誠教授工程師對香港代表隊寄予厚望，透露已安排選手赴內地「冠軍基地」特訓，力爭「穿金戴銀」。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師認為世賽經驗能改變年輕人的人生軌跡，期望以此協助於工藝方面有潛能的年輕人成長蛻變，發揮所長。

商場設「擂台」練膽 心理學家貼身跟進

被譽為「技能界奧林匹克」的世界技能大賽，今屆將有來自全球逾70個國家及地區、逾千位22歲或以下的精英切磋技藝。議會執行總監鄭定寕工程師指出，今次特意選址人流密集的商場舉辦展示活動，目的是模擬世賽賽場的公眾圍觀氣氛，藉此提升年輕選手的心理質素及適應臨場壓力。

議會主席何安誠教授工程師在訪問中進一步透露，心理素質往往是勝負關鍵。他表示議會特別安排了心理學家，教導選手如何頂住壓力發揮最佳水準。據世賽專家補充，除了常規的情緒舒壓課程外，每位選手更獲安排個人心理輔導，每次比賽後都會有專家跟進情緒控制與穩定性。

選手與前體育節目主持伍家謙分享備戰期間的艱辛與點滴。

赴內地及海外「以賽促教」 誓要突破往績

面對國際級別的競爭，何教授工程師表示早在一兩年前已開始部署，主動與內地多間曾孕育世賽冠軍的訓練基地簽署合作備忘錄（MoU），讓香港選手前往當地接受最高水平的訓練。此外，選手亦前往韓國、台灣、澳洲、法國等地進行前哨戰，「以賽促教」。

何安誠坦言，以往香港代表不時因一、兩分之差錯失獎牌，故今次在本地培訓基地的設計上完全模擬真實比賽環境，精益求精。他對今屆陣容充滿信心，期望成績能突破以往，達致「穿金戴銀」的目標。

舊將回巢傳承工藝 首度出戰家具製作

今屆議會將出戰8個項目，包括混凝土建築、細木、油漆及裝飾、管道及製暖、鋪瓦、砌磚、焊接，以及議會首次派員參與的家具製作項目。在備戰過程中，「傳承精神」發揮了重要作用。上一屆的油漆及裝飾選手回巢擔任「技能大師」協助培訓，引入AI技術協助設計多元化賽題，甚至加入動漫角色元素，令年輕選手更投入。何安誠強調，希望將「匠心、匠魂、匠技、匠行」的工匠精神傳承下去，讓這份專業不僅影響選手本人，更能推動整個建造業創新。

活動讓選手親身向公眾親身示範專業手藝。

謝影雪親授抗壓秘訣 祝願選手比賽順利

「世界技能大賽建造業技能展示」已於本月3日圓滿結束。而早在活動前，議會安排羽毛球港將謝影雪化身「星級教練」，親赴香港建造學院—上水院校分享比賽及抗壓心得。謝影雪與選手深入交流，強調溝通是持續進步的關鍵，並鼓勵選手面對壓力時保持冷靜、放鬆心情，相信平日努力訓練的成果。她亦提醒選手溝通的重要性，因為無論在訓練或比賽中，清晰交流都能幫助選手不斷進步。

謝影雪早前在香港建造學院的培訓基地，向選手分享比賽減壓心得。

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