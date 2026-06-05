建造業健兒出戰世界技能大賽 傳承匠技兼赴內地冠軍基地特訓
建造業議會（議會）及香港建造學院早前於荃灣大型商場舉辦「2026世界技能大賽建造業技能展示暨打氣儀式」。今年9月，議會將派出9名年輕選手代表香港，出戰在上海舉行的「世界技能大賽」。為協助選手適應高壓環境，議會不但獲羽毛球港將謝影雪親身分享抗壓心得，更簽署多份備忘錄讓選手赴內地「冠軍基地」特訓，力爭在國際舞台「穿金戴銀」。
商場設「擂台」練膽 心理學家貼身跟進
被譽為「技能界奧林匹克」的世界技能大賽，今屆將有來自全球逾70個國家及地區、逾千位22歲或以下的精英切磋技藝。議會執行總監鄭定寕工程師指出，今次特意選址人流密集的商場舉辦展示活動，目的是模擬世賽賽場的公眾圍觀氣氛，藉此提升年輕選手的心理質素及適應臨場壓力。
議會主席何安誠教授工程師在訪問中進一步透露，心理素質往往是勝負關鍵。他表示議會特別安排了心理學家，教導選手如何頂住壓力發揮最佳水準。據世賽專家補充，除了常規的情緒舒壓課程外，每位選手更獲安排個人心理輔導，每次比賽後都會有專家跟進情緒控制與穩定性。
赴內地及海外「以賽促教」 誓要突破往績
面對國際級別的競爭，何教授工程師表示早在一兩年前已開始部署，主動與內地多間曾孕育世賽冠軍的訓練基地簽署合作備忘錄（MoU），讓香港選手前往當地接受最高水平的訓練。此外，選手亦前往韓國、台灣、澳洲、法國等地進行前哨戰，「以賽促教」。
何安誠坦言，以往香港代表不時因一、兩分之差錯失獎牌，故今次在本地培訓基地的設計上完全模擬真實比賽環境，精益求精。他對今屆陣容充滿信心，期望成績能突破以往，達致「穿金戴銀」的目標。
舊將回巢傳承工藝 首度出戰家具製作
今屆議會將出戰8個項目，包括混凝土建築、細木、油漆及裝飾、管道及製暖、鋪瓦、砌磚、焊接，以及議會首次派員參與的家具製作項目。在備戰過程中，「傳承精神」發揮了重要作用。上一屆的油漆及裝飾選手回巢擔任「技能大師」協助培訓，引入AI技術協助設計多元化賽題，甚至加入動漫角色元素，令年輕選手更投入。何安誠強調，希望將「匠心、匠魂、匠技、匠行」的工匠精神傳承下去，讓這份專業不僅影響選手本人，更能推動整個建造業創新。
謝影雪親授抗壓秘訣 祝願選手比賽順利
「世界技能大賽建造業技能展示」已於本月3日圓滿結束。而早在活動前，議會安排羽毛球港將謝影雪化身「星級教練」，親赴香港建造學院—上水院校分享比賽及抗壓心得。謝影雪與選手深入交流，強調溝通是持續進步的關鍵，並鼓勵選手面對壓力時保持冷靜、放鬆心情，相信平日努力訓練的成果。她亦提醒選手溝通的重要性，因為無論在訓練或比賽中，清晰交流都能幫助選手不斷進步。
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