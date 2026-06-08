《香港01》蘇曉婷談AI轉型：不能只靠技術 須同步建立治理框架

AI+ Power 2026 峰會暨博覽會日前一連兩日假灣仔會議展覽中心舉行，活動設有多場專題會議及論壇。其中一場座談會「CEO 對談：香港傳統企業的AI轉型之路」，邀請不同企業領袖交流人工智能轉型經驗，包括《香港01》行政總裁蘇曉婷、興迅集團創辦人兼董事總經理張益麟、億世家主席兼行政總裁許慶得及Bowtie Life Insurance 聯合創辦人兼行政總裁陳鯤宇，由數據及人工智能素養協會創會主席湛家揚擔任主持，一同探討企業如何將人工智能轉型概念「落地」，並在營運及管理等層面建立可持續的應用模式，為傳統企業如何部署轉型提供不同視角。



蘇曉婷在座談會上表示，作為互聯網媒體，《香港01》自創立以來一直將數據視為核心發展策略，而人工智能的應用更是重中之重。公司透過人工智能工具、大數據及機器學習模型，輔助內容製作、營運及廣告分發，並自行建立大數據體系與演算法，讓數據驅動營運成為公司發展的重要基礎。她強調，公司推動人工智能轉型的關鍵，不只是技術應用，而是建立一套應用人工智能的文化，讓每位同事都能參與其中，同時配合嚴謹的人工智能治理機制，以管理技術使用及風險。她指出，對於媒體機構而言，治理機制尤為重要，因為人工智能既能提升效率，也存有輸出錯誤資訊的潛在風險。正因如此，文化與治理必須並行，才能推動可持續的人工智能應用模式。



蘇曉婷表示《香港01》自創立以來一直將數據視為核心發展策略，而人工智能的應用更是重中之重。

蘇曉婷亦強調，企業推動人工智能轉型，關鍵並不在於技術人員，而是要先找一位熟悉公司業務流程的人，因為只有真正了解前線運作、內容生產及內部流程的人，才能更有效將人工智能方案落地，並切合實際營運需要。她認為人工智能轉型不單是技術問題，更涉及企業治理、流程設計及內容把關，若缺乏清晰機制，容易令團隊盲目依賴生成式人工智能技術及工具，甚至出現錯誤資訊或偏差判斷。因此，企業在推進人工智能轉型時，必須同步建立治理框架，包括明確權責、內容審核、數據驗證及流程監察等，才能令人工智能真正融入業務。

在內容製作方面，她指企業若只沿用舊有方式，未必切合現時用戶的搜尋習慣，反而應善用數據分析及人工智能工具，根據讀者實際需求調整內容策略。她以足球為例，有報界出身的記者多年來習慣以「紅魔鬼大戰兵工廠」起題，因此要求員工參考客觀數據，包括讀者搜尋字眼及關鍵字，改寫為「曼聯對戰阿仙奴」，久而久之，員工也開始主動配合。她認為，企業可藉此逐步建立由上而下推動、再轉化為由下而上的應用文化。當人工智能不再只是概念，而是實際嵌入流程，企業方能真正提升效率及創造價值。

蘇曉婷強調企業在推進人工智能轉型時，必須同步建立治理框架，才能令人工智能真正融入業務。

她又指，憑藉數據驅動營運，《香港01》總瀏覽量已逼近100億，單月瀏覽量超過14億，活躍用戶突破1,700萬。《香港01》的人工智能落地實戰經驗，亦獲中國《媒體融合藍皮書：中國媒體融合發展報告（2025）》收錄，成為香港媒體人工智能發展的成功案例之一。

其他講者亦在座談會上分享人工智能轉型經驗。興迅集團創辦人兼董事總經理張益麟表示，公司六年前推行人工智能時，採取由上而下的部署方式，先由管理層制定方向，再逐步向各部門推進，並同時處理資深員工對被取代的憂慮。他指出人工智能的角色是提升生產力，而非取代人手，因此企業需要先向員工清楚說明人工智能的用途及定位，再配合分階段培訓，逐步重塑團隊技能。他又認為，年輕人才應用人工智能的能力，加上資深員工的實戰經驗，能夠形成強大的跨世代協作力量。

其他講者亦在座談會上分享各自的人工智能轉型經驗。

億世集團主席及行政總裁許慶得則表示，人工智能有助企業將市場推廣擴展至更多受眾，同時維持個人化推廣效果，而且成本更低、效率更高。他認為，人工智能令企業較輕易實踐更具規模的精準營銷，對企業推廣策略帶來實際果效。

保泰人壽聯合創辦人兼行政總裁陳鯤宇則指出，企業推動人工智能應用時，應與員工並肩合作，從實際痛點出發，解決日常營運上的需要。他強調人工智能的成效不應只停留在試驗層面，而是要以可量化的關鍵績效指標作衡量，例如速度、效率及客戶滿意度等，確保人工智能帶來的影響是具體而有意義的。

與會講者普遍認為人工智能轉型不只是技術升級，更涉及企業治理、組織協作、人才培育及風險管理等多個層面。企業若要將人工智能轉化為競爭力，除要制定清晰藍圖外，亦要建立有效的治理機制，讓人工智能在可控、可信及可持續的框架下落地。