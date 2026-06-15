全球化與長壽時代下　跨地域財富傳承成理財新趨勢

隨着全球經濟環境轉向多元化，以及人均壽命不斷延長，香港家庭的傳統理財觀念正逐漸轉變。面對子女海外留學、跨地域發展，以及長遠退休規劃等需求，傳統單一的儲蓄模式已未必足以應對未來需求。



市場對兼具靈活貨幣配置及財富傳承功能的理財方案需求日增，香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）的旗艦產品「創富未來」多元貨幣系列，正好回應現代家庭於跨地域理財、長遠財富管理及跨代傳承方面的需要。

「創富未來」多元貨幣計劃早前更於《香港01》主辦的「01企業金勳大獎2025」中榮獲「傑出財富傳承壽險產品」殊榮，反映市場對產品的高度認受性。

香港人壽「創富未來」多元貨幣計劃早前更於《香港01》主辦的「01企業金勳大獎2025」中，獲頒「傑出財富傳承壽險產品」殊榮，反映市場對產品的高度認受性。

多元貨幣配合人生不同階段

針對不少港人安排子女海外升學、移居海外，或考慮於內地及海外規劃退休生活，「創富未來」多元貨幣系列提供多達9種保單貨幣選擇，包括港元、美元、人民幣、澳元、加元、歐羅、英鎊、紐西蘭元或新加坡元。客戶更可透過「轉換保單貨幣選項」靈活調整貨幣配置，以配合人生不同階段的財務需要及市場機遇。

在長遠的財富管理上，「創富未來」多元貨幣系列專為長線儲蓄而設，並提供特長人壽保障直至受保人130歲。為了確保財富能夠順利交接給下一代，此產品系列容許無限次更改受保人，而人壽保障亦會相應延長至新受保人的130歲。

香港人壽「創富未來」多元貨幣系列自推出以來，憑藉靈活的財富傳承及貨幣轉換功能，配合不同客戶在財富管理及跨代傳承方面多元化的需求，深受市場及客戶歡迎。

靈活傳承安排 提升跨代財富規劃彈性

為回應市場對財富傳承安排日益重視，「創富未來」多元貨幣系列進一步強化傳承規劃功能，提供更具彈性的保單安排和多元化的傳承選項，具備多項市場罕有¹的產品特點和行政安排：

•「財富傳承」獎賞：若成功更改受保人，保單權益人可獲發一次性的獎賞，鼓勵客戶及早規劃跨代財富安排。

• 保單分拆選項：可按需要將原有保單分拆成多份獨立保單，方便靈活分配予下一代。

• 專屬傳承禮遇：包括保險金信託津貼、財富傳承稅務及法律諮詢津貼，以及健康檢查津貼。

• 專屬行政安排：包括保單暫托人安排²，及靈活身故賠償支付選項，提升遺產規劃彈性。

即日起至2026年6月30日，成功投保「創富未來」多元貨幣系列 - 「創富未來」多元貨幣計劃或「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃的客戶，可享高達18%的首年保費折扣優惠。

扎根香港四分一世紀 推25周年慶典禮遇

為慶祝成立25周年，香港人壽以「香港人壽伴您同行25載」為主題推出一系列客戶回饋活動。

自2001年成立以來，香港人壽已扎根香港四分一世紀，一直陪伴客戶走過不同人生階段。為慶祝成立25周年，香港人壽以「香港人壽伴您同行25載」為主題推出一系列客戶回饋活動，體現品牌多年來陪伴客戶規劃未來、守護家庭的承諾。

即日起至2026年6月30日，成功投保香港人壽指定合資格人壽保險計劃，可享額外保費折扣港元2,500。此外，完成財務需要分析的客戶，更有機會獲贈「香港人壽特別版八達通 - 全國通卡³」乙張。

了解更多香港人壽25周年精彩活動︰https://www.hklife.com.hk/

註：上述所有計劃及推廣優惠均須受有關條款及細則約束。

1 有關此「市場罕有」的產品特點和行政安排的陳述，是截至2026年2月20日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。

2 適用於「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃。

3 此禮品只限完成財務需要分析之客戶，並不構成任何保險產品之銷售誘因。數量有限，送完即止。

（資料由客戶提供）