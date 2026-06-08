木棉花絮漫天飄　葵青區議員憂損健康、易生火警　倡改種其他植物

每年約5月至6月，本港多處均會出現大量木棉花絮飄散，引起市民注意及拍攝。葵青區議員盧婉婷、莫綺琪、徐曉杰及黃紹焜近日向區議會提交文件，指區內主要幹道及屋邨周邊出現的木棉花絮，不僅影響環境衞生及安全、有火警隱患，更會引發哮喘及氣管敏感等疾病。



葵青區議會食物環境衞生委員會將於明日（9日）會議討論。政府多個部門書面回覆，表示木棉樹棉絮飄落屬於自然現象，除非樹木對公眾安全構成重大威脅，否則應避免干預。回覆又指會加強巡查清理，長遠在補種或更換樹木時，考慮改種其他合適或低致敏的植物。



每年約5月至6月時，本港多處均會出現大量木棉花絮飄散的畫面，引起市民注意及拍攝。（吳美松攝）

議員憂棉絮易燃恐引致火警 倡受影響路段灑水

盧婉婷、莫綺琪、徐曉杰及黃紹焜在向葵青區議會提交的文件中指出，每逢木棉花季，葵青區內的主要幹道及屋邨周邊都會隨風飄散大量木棉花絮。由於棉絮具易燃性，擔憂若不適時處理會構成火警隱患，威脅公眾安全。他們又指木棉花絮不僅影響環境衞生及安全，更影響街坊身體健康，引發如哮喘及氣管敏感等疾病。

他們提出三項建議，包括要求康文署、食環署、房屋署及路政署等部門，在木棉成熟前加強修剪樹木，以從源頭減少棉絮，並在花季期間於受影響路段進行灑水，防止棉絮隨風四散。他們又促請當局檢視區內、特別是鄰近住宅區及學校的植物種類，適時將木棉移植或改為種植藍花楹、鳳凰木等低致敏植物。

葵青區區議會有議員指，區內主要幹道及屋邨周邊出現的木棉花絮，不僅影響環境衞生及安全，更會引發哮喘及氣管敏感等疾病。（葵青區區議會文件截圖）

部門強調屬自然現象 遵循指引避免不必要干擾

康文署及房屋署均在書面回覆中表示，木棉樹棉絮飄落屬於自然現象，每年5月至6月期間都會出現。房屋署指出部門會根據發展局的處理指引，避免對木棉樹作出不必要的干擾；康文署亦持相同意見，表明除非樹木對公眾安全構成重大威脅，否則應避免干預。

葵青區區議會有議員指，區內主要幹道及屋邨周邊出現的木棉花絮，不僅影響環境衞生及安全，更會引發哮喘及氣管敏感等疾病。（葵青區區議會文件截圖）

落棉期間加強清理

不過，4個部門均表示會採取相應措施。房屋署指，現時除了聘請承辦商進行一年一度的大型樹木風險評估外，亦會每月巡視及採取適切維護。在落花及落棉期間，屋邨辦事處會安排清潔承辦商加強清理地上的木棉花朵及棉絮，以減低對公眾的影響。

食環署表示，已指示街道潔淨服務承辦商留意，並加強清掃街道等公眾地方，以保持環境衞生。路政署表明會加緊巡視轄下路旁登記斜坡及快速公路範圍內的植物。署方承諾會優先處理鄰近民居及人多密集的斜坡，進行包括修剪樹木及清理掉落花朵和棉絮的恆常護養工作。

葵青區區議會有議員指，區內主要幹道及屋邨周邊出現的木棉花絮，不僅影響環境衞生及安全，更會引發哮喘及氣管敏感等疾病。（葵青區區議會文件截圖）

若樹木老化將改種其他樹種

對於議員提出更換植物種類的建議，路政署回應指，未來在補種植物時，將會考慮多採用低致敏植物。康文署與房屋署亦同樣表示，若區內的木棉樹出現老化、枯萎或因結構問題而需要移除時，將會按實際環境及「植樹有方、因地制宜」的原則，考慮改種其他合適的樹種以代替木棉樹。

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