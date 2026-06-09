企業AI數碼轉型｜藝賽旗智能體自動化方案　重塑企業效率

AI浪潮席捲全球，生成式AI與智能體（AIAgent）的驟起，讓曾經只在電視上看到的「智能體自動化」從概念走進現實，亦標誌著企業效率須全面升級，香港作為國際金融與貿易樞紐，更是難以從這場效率競賽中逃脫。然而，直到現時許多企業決策者仍處於觀望狀態，積極探索該如何讓AI真正落地、協助執行業務，並在不增加人力成本下，實現7×24小時的智能營運。



作為國內智能體自動化行業領航者的藝賽旗（i-Search），推出的「企業級智能體自動化平台」或能為香港企業提供答案。從財務到供應鏈；從文檔處理到跨系統協作，藝賽旗研發的AI平台，不只是為讓AI作為聊天工具，而是成為真正為公司工作的「數碼打工仔」。

「人機協同」破解業務困局

許多企業已嘗試引入AI工具，卻依然面對不少問題。包括文件處理費時，因各項發票、單據、合約格式各異，即使以AI辨識後依然需要人工核對；加上流程開發門檻高，即使是自動化流程亦需要IT人員介入編寫；且各個郵件系統互不相通，數據無法自動流轉。

藝賽旗的企業級智能體自動化方案，正為破解這三大困境而生，其核心產品讓智能體走進業務最前線。

一、企業級智能體自動化平台由全鏈路智能協同，以「人機協同」為核心，望解決重復勞動的問題，將不必要的勞力轉化為創造價值。提高企業效率，同時應對業務變化快於系統的困境，讓企業能讓智能化轉型落地。

企業級智能體自動化平台以「人機協同」為核心，破解企業業務困局。

二、當面對貿易、金融、物流業各種令員工頭痛的單據處理時，使用藝賽旗的文檔處理智能體（DocAgent），可自動獲取並自動識別多種業務文件，包括發票、合同、報關單、訂貨單等，精准提取上面的金額、稅率、條款、日期、物料編碼等關鍵信息。員工毋須預設模板，大模型可自主理解語義，識別準確率高達99%以上。DocAgent更能在提取資料後自動填寫系統或發起審批，一鍵完成「採集→識別→提取→入倉」，更可以讓單據的處理時間從15分鐘縮短至30秒，真正實現由文檔採集、智能識別、數據提取到業務執行，端到端自動化。

藝賽旗的文檔處理智能體（DocAgent），可自動獲取並自動識別多種業務文件。

三、同時，藝賽旗的自動化魔術師（Magical Automator），為基於自然語言交互的企業級智能體，用戶只須以自然語言描述需求，智能體即可自動理解任務、規劃步驟，並生成可執行的自動化流程，開發效率提升10倍以上，亦讓業務人員也能輕鬆構建自動化應用。

藝賽旗的自動化魔術師（Magical Automator）是基於自然語言交互的企業級智能體。

有效降低企業成本、提升效率

藝賽旗的企業級智能體自動化方案，不僅能自動化跨境貿易文件，亦能在合規審查下應對金融機構對賬。不論是每天收到300多內含不同格式發票等海外郵件的物流公司，還是每月需處理數千筆交易對賬及監管報表的證券行，均能選用自己合心意的方案。例如DocAgent系統自動讀取郵件附件，提取發票號、商品清單、運費等關鍵字段，直接寫入貨運系統，操作人工成本降低80%，當出錯率趨近於零；藝賽旗企業級智能體自動化平台亦部署多個智能體，能自動登錄多個銀行系統下載對賬單，與內部賬務系統比對，異常交易即時標記併發送警報，月結時間從5天縮短至4小時。

安全合規 私有化部署滿足香港企業高要求

針對金融、政府及跨國企業對數據主權的嚴格要求，藝賽旗提供集算力、模型與Agent於一體的智能一體機解決方案，支持私有化部署，所有數據不會外洩出企業的防火牆。同時，全平台適配信創國產化環境，包括麒麟操作系統、達夢數據庫等，已服務超過1000家大型企業，包括工銀亞洲、上汽集團等世界500強客戶。

從策略到實踐 踏出智能轉型第一步

藝賽旗團隊熟悉香港商業環境與行業合規標準，可為企業提供一對一方案咨詢、場景梳理、定制化部署及全程售後保障。從前期規劃、中期落地到後期持續優化，全程陪伴企業穩步從傳統自動化升級到AI智能體，避免試錯的特險，實現安全可靠的轉型。

目前AI重塑企業生產力已成必然趨勢，數字化轉型不再是選擇題，而是企業突圍發展的必答題。藝賽旗表示，會以務實落地為核心，依託成熟智能體自動化平台與豐富行業實踐，助力香港企業抓緊AI機遇，構建人機協同新模式，邁向高效、智能、低成本的全新營運時代。藝賽旗早前參與由《香港01》舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，與多個國際企業代表，共同探討最新 AI 應用實戰及商機。

了解更多：https://www.i-search.ai/

（資料及相片由客戶提供）