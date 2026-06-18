浸大首辦愛滋病感染者精神健康展　以藝術推動跨界支援及共融關注

根據世界衞生組織（WHO）發表的研究，多達三分之一的愛滋病病毒感染者報告有抑鬱或焦慮症狀。愛滋病病毒感染者面對的不只有治療的需要，還承受著巨大的心理壓力，常見的精神健康共病包括抑鬱和焦慮等。WHO 強調，愛滋病病毒感染與精神健康之間存在密切且深層的關聯，精神健康欠佳甚至會影響治療依從性，降低病毒抑制的成效。為回應感染者在精神健康方面的隱憂，香港浸會大學（浸大）社會工作系於2025年展開研究，探索如何透過藝術創作作為介入方法，幫助感染者表達情緒及實踐自我關懷。研究初步結果顯示，透過適切的方法讓感染者抒發個人感受和理解自我，相對沒有介入方法的對照組別，對於精神健康亦有明顯的改善。



展覽首次連繫醫療、社福和教育界別，共同推動社會對愛滋病感染者精神健康的關注。

藝術展首開先河 促進跨界協作

除了研究外，浸大社工系於5月31日至6月4日舉行了全港首個關注愛滋病病毒感染者精神健康的藝術作品展——「愛・接納與自我關懷」。是次展覽首次實現了醫療、社會服務及教育界（「醫社教」）的跨界協作，共展出逾50件藝術作品，這些作品來自香港及海外的社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫護學生。展覽旨在連繫醫務人員、社會服務界、大學研究平台及社區組織，促進溝通與理解。

逾50件藝術作品，呈現愛滋病感染者面對污名與挑戰的真實心聲，透過色彩和故事推動社會共融。

負責今次研究計劃及藝術展的香港浸會大學社會工作系助理教授陳小榮教授表示，活動得以順利舉行，有賴浸大文學及社會科學院院長講座教授 黎永亮教授的支持。陳教授指出，作品展透過藝術呈現了感染者在面對疾病、污名、關係、治療、自我接納及精神健康挑戰過程中的真實感受。他鼓勵社會應以更開放、尊重和具同理心的態度，理解感染者及其照顧者的生命經驗。

香港浸會大學社會工作系助理教授陳小榮教授

開幕嘉賓強調共同承擔社區責任

在展覽開幕禮上，多位嘉賓強調跨界合作和健康教育的重要性。香港愛滋病基金會前主席梁智鴻醫生致辭時強調，大學、基金會、企業、醫護界及藝術界能夠攜手同行，正正體現了一個城市的文明高度。他指出，社會各界需要持續推動正確、科學、不帶恐嚇性的健康教育，並共同承擔社區責任。

香港愛滋病基金會前主席梁智鴻醫生

此外，香港愛滋病基金會主席林緯遜醫生亦表示，單靠醫療服務並不足夠，教育、社區參與及跨界協作同樣關鍵，他特別提到大學在推動健康教育及促進社會共融方面的關鍵角色。浸大健康及人類發展學部副總監洪雪蓮教授則表示，藝術是重要的媒介，能讓個人整理情緒、表達難以言說的經驗，並建立復元力量。

浸大健康及人類發展學部副總監洪雪蓮教授

醫療科技進展 助減輕感染者心理壓力

研討會期間，新加坡國立大學公共衞生學系 Prof. Rayner Tan 提到，現時的治療方案和醫療科技（例如針劑治療），可以讓感染者每兩個月進行注射，大大減輕了口服藥物帶來的服藥心理壓力及覆診壓力。

新加坡國立大學公共衞生學系 Prof. Rayner Tan

然而，愛滋病病毒相關的健康需求不能僅從醫療角度理解。主辦方強調，部分較易受影響的重點社群，可能因長期壓力、社會孤立、暴力經驗及服務脫節，面臨較高比例的抑鬱、焦慮、物質使用問題，甚至自殺風險。因此，照護工作應結合精神健康、社會支援、自我接納及社區共融等多方面共同回應。

醫療界、社福界、教育界、社區組織攜手合作支持共融概念

主辦方期望「愛・接納與自我關懷」藝術作品展能成為一個對話平台，進一步提升社會對愛滋病病毒感染者精神健康需要的關注，減少污名化，並促進醫療界、社福界、教育界、社區組織及公眾攜手合作，共同建立一個更關愛、更共融的社會環境。