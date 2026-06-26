李家超訪中亞|香港律師會成果豐碩 港法律優勢成中亞合作重要橋樑

行政長官李家超和香港及內地商貿代表團本月初完成訪問中亞哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，香港律師會會長湯文龍亦隨團出訪，代表香港法律界參與多場交流與合作活動，進一步鞏固香港在國際法律服務及爭議解決領域的地位。湯文龍強調，跨境商業活動非常依賴穩健、專業的法律服務作為支撐，完善的法律體系更能促成雙方合作的信心橋樑。律師會在出訪期間亦與哈薩克斯坦共和國國家律師協會及烏茲別克斯坦共和國律師協會簽署合作諒解備忘錄，持續建立並拓展環球法律網絡，向國際市場提供跨境法律服務。



國家多年來推動「絲綢之路經濟帶」發展，中亞地區亦因此逐漸成為全球經濟與投資的新焦點。李家超於6月1日至6月5日率領由香港企業與專業人士及內地企業代表組成的逾70人高規格代表團出訪哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，冀為香港工商、金融及專業服務界打開通往「一帶一路」核心區域的大門，進一步拓展香港與中亞地區的經貿及專業合作空間。

香港律師會會長湯文龍繼去年中東之行出訪卡塔爾和科威特後再次獲邀隨團出訪，並以法律專業代表身份參與多項會議及交流活動，不僅就各自的法律制度進行深入及具前瞻性的交流，同時探討拓展實務合作的具體方向，標誌香港法律界進一步拓展中亞網絡，並為本地法律專業人士開拓新市場的實際舉措之一。

法律先行：香港法律制度優勢在中亞合作成重要橋樑

中亞地區在能源、礦產及跨境供應鏈方面具有重要戰略地位，吸引全球資金與企業進駐。然而，地緣政治風險、法律制度差異及跨境交易複雜性，令法律保障成為企業「走出去」的首要考量。

在出訪期間，湯文龍多次強調「法律先行」的原則，強調商業活動需要穩健、專業的法律服務作為支撐。完善的法律體系成為合作雙方的信心保證，香港在「一國兩制」下實行普通法制度，具備透明及可預期的法治環境，能在不同法律體系之間發揮橋樑作用。

他續指，憑藉成熟的法律制度及專業服務優勢，香港將繼續作為「超級增值人」，促進國際資金流動，並支援高效的跨境爭議解決。

延續AIFC合作基礎：發揮香港法律界國際仲裁及跨境交易合作優勢

近年中亞地區持續推動經濟開放及制度改革，並積極引入國際法律標準。當中哈薩克斯坦透過阿斯塔納國際金融中心（AIFC）採用普通法元素，而烏茲別克斯坦亦計劃設立塔什干國際金融中心及仲裁機制，反映區內對高質素法律及爭議解決服務的需求正在持續上升。

在哈薩克斯坦期間，湯文龍到訪AIFC，參觀其法院及國際仲裁中心（IAC），並與管理局行政總裁Bakhtiyar Tleubekov先生以及相關代表會面，就法律制度發展、專業培訓、調解及仲裁等議題交流意見。

早在2018年，香港律師會已受邀出席AIFC的官方啟動典禮及首屆法律會議，並於2022年簽署合作諒解備忘錄，建立制度化的合作框架。湯文龍表示，今次再度到訪不僅延續既有合作，更具深層意義，象徵雙方關係進一步深化。香港法律專業在AIFC平台的參與空間正不斷擴展，未來可望在專業培訓、法律人才互訪及專業資格交流等方面加強合作，為中亞地區的法律建設注入香港經驗。

香港制度助力烏茲別克斯坦優化營商環境

在烏茲別克斯坦期間，湯文龍連同多位港府高級官員與總統副顧問（策略發展）Sarvar Khamidov先生會面，就當地經濟轉型、法律制度發展及營商環境交換意見。湯文龍指出，香港在「一國兩制」框架下擁有穩健的普通法制度、獨立司法機制及成熟的爭議解決服務，能有效支援跨境投資活動，並在制度銜接及專業合作方面發揮橋樑作用。

湯文龍更在烏茲別克斯坦工商會會議上發言時，引用習近平主席的話語：「法治是最好的營商環境」。他指出，一個穩健而具前瞻性的法律制度，是吸引投資、推動創新與促進可持續發展的基石。法律的確定性、透明度與公正性，不僅為外國投資者提供信心與保障，更為所有商業活動提供不可或缺的法治支撐。

行程成果豐盛 與兩地法律組織簽署合作諒解備忘錄

在深化雙邊交流的同時，是次訪問亦取得實質成果。香港律師會分別與哈薩克斯坦共和國國家律師協會及烏茲別克斯坦共和國律師協會正式簽署合作諒解備忘錄，建立恆常交流機制，涵蓋跨境法律服務、專業培訓及人才交流等範疇，進一步推動與兩地法律界交流與合作。在會面期間，湯文龍亦邀請兩地律協明年到訪香港，出席律師會120周年慶典，並獲正面回應。

連同是次備忘錄，律師會至今已與來自34個司法管轄區的52個律師協會及法律機構合共簽訂55份合作諒解備忘錄，建立廣泛而穩健的環球法律網絡。湯文龍表示，律師會將乘勢而行，繼續深化與全球夥伴的合作，加強監管交流，並積極拓展跨境法律服務及爭議解決的新機遇，進一步鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。

展望未來：香港法律界全球網絡前瞻性佈局

湯文龍總結5天中亞之旅，指此行不僅深化了對中亞地區法律制度及營商環境的理解，更為未來在法律服務、金融合作及跨境爭議解決等領域的協作奠定堅實基礎。他亦感謝行政長官李家超及香港貿易發展局安排周到且充實的行程。

他續指，律師會將繼續發揮其專業團體及法定自我監管機構的雙重角色，與特區政府攜手協助內地企業「走出去」，同時鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。期望透過今次訪問，進一步深化與中亞的合作基礎，為業界開拓更多具體而長遠的發展機遇。

行程花絮：連結文化、制度與人情的地鐵之旅

行程雖然緊湊，卻無礙湯文龍感受當地文化。在行程尾聲，他特意乘搭塔什干地鐵，這個自1977年啟用、兼具防空洞功能的系統，被譽為中亞歷史最悠久的地鐵，見證城市發展。車站融合伊斯蘭與蘇聯風格，設計精緻，有「地下宮殿」之稱。這種基建與制度的演進，與法治在經濟發展中的角色不謀而合。穩健的法律制度如同基礎設施，為市場提供信心與穩定。香港憑藉普通法優勢，正好在「一帶一路」下促進規則銜接及跨境合作。

坐地鐵期間，一名小女孩留意到湯會長攜帶的律師會熊貓公仔並表現出好奇，他亦順勢將公仔送出，為行程增添一份自然的人情味。

湯文龍在烏茲別克斯坦的地鐵偶遇一名小女孩，並送贈律師會熊貓公仔作留念。

（香港律師會提供資料及相片）