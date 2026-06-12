世界無煙日｜識破煙草誘惑　 邁向無煙世代

每年5月31日為世界衞生組織訂定的「世界無煙日」，旨在引起全球對煙草危害及其致命影響的的關注，香港吸煙與健康委員會（委員會）每年均會舉辦宣傳推廣活動以積極響應。今年委員會於5月30日舉行「世界無煙日2026暨無煙運動日」啟動禮，主題為「識破煙草誘惑 凝聚無煙力量」，呼籲社會各界積極支持各項新一階段控煙措施，攜手推動邁向無煙香港。



主禮嘉賓包括香港海關關長陳子達、醫務衞生局副局長范婉雯醫生、立法會議員簡慧敏議員、陳永光議員、莊豪鋒議員、衞生署署理規管事務總監麥懷禮醫生、醫院管理局行政總裁李夏茵醫生、衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生、香港大學醫學院副院長(臨床事務) 黃穎兒教授、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士，以及總幹事黎慧賢。

湯修齊指，煙草商利用不同的手段企圖誘惑市民落入煙癮陷阱，各界必須更堅定地推進控煙工作。

委員會主席湯修齊在活動中受訪時表示：「本港吸煙率創下歷史新低8.5%，可見控煙工作的成效，惟要再降低基數的話，必須要迎難而上。」他提到隨着新一階控煙措施陸續實施，委員會期望儘快落實所有短期措施，包括對傳統吸煙產品實施統一包裝設計規定 及完稅標籤制度，以減低煙草產品的吸引力，並希望政府儘快檢視中、長期措施的時間表。

湯修齊強調，煙草商不斷利用不同的手段企圖誘惑市民、特別是年輕一代落入煙癮陷阱，面對誘惑，各界必須更堅定地推進控煙工作。湯修齊重申，控煙政策主要目的為保障公眾免受煙草危害，相信透過政府的努力和社會的支持，能逐步實現無煙香港的願景。

陳子達強調從境外攜有未經申報煙草為刑事罪行，提醒市民尤其是年輕人不要以身試法。

香港海關關長陳子達亦在致辭時指出，海關在控煙工作中主要負責徵收煙稅及打擊私煙。他提到不少市民誤解政府提高煙稅是為了增加庫房收入，「事實上，政府去年從煙草所徵得的稅收不到整體稅收的百分之一，我相信如果香港禁煙政策可成功將香港煙民數字降到零，政府是非常樂意不徵收任何稅收的。」他又分享其已故父親吸煙長達60年，藉此帶出吸煙不單止影響自身健康，更會影響身邊的親人。

范婉雯指衞生署一直在社區藥房、戒煙診所及地區康健中心等，為市民提供免費戒煙服務。

醫務衞生局副局長范婉雯醫生則提到，當局對控煙的宣傳教育並不只限於禁煙，對於有吸煙習慣亦有提供不少戒煙服務：「政府希望幫助不同市民遠離了吸煙所帶來的健康甚至是死亡風險。」范婉雯指衞生署一直在社區藥房、戒煙診所及地區康健中心等，為市民提供免費戒煙服務，包括提供戒煙藥物、中醫藥物，近日更新增AI戒煙服務，已有不少成功個案在一年以成功戒煙。

李夏茵與委員會「無煙Teens精英計劃」2026優勝隊伍同學對談。

醫院管理局行政總裁李夏茵醫生與委員會「無煙Teens精英計劃」2026優勝隊伍新界鄉議局元朗區中學的同學對談，闡述吸煙、特別是加味煙的危害，以及對無煙世代的期盼。當中，劉展蕎同學提到隊伍在擺設攤位推廣無煙信息期間，留意到有同學誤以為加味煙無害，經解釋後才了解到這些加味煙同樣令人上癮。她形容這些「糖衣毒藥」隱藏了煙草的危險性，容易吸引年輕人嘗試。李夏茵認同年輕人很依賴身邊人所帶來的資訊，除了朋輩外，亦支持同學將健康資訊分享給長輩。

林芷琪同學則認為現時法例規定排隊時禁止吸煙，可以減少市民吸入二手煙，讓空氣更清新；另外統一包裝設計亦能令市民真正意識到煙草害處。王予潤同學則表示支持推動「無煙世代」，因明白吸煙不僅影響自己本身，還會影響身邊人，相信推動無煙世代能讓社會變得更美好，亦更健康。

藝人孫慧雪上台分享鼓勵家人戒煙和無煙家庭對孩子的好處。

藝人孫慧雪亦有上台分享鼓勵家人戒煙和無煙家庭對孩子的好處，她提到新一階段控煙措施擴大法定禁煙區至學校專用出入口三米範圍內，她作為媽媽支持法例，「我每次去接兒子上下課都會見到有些人吸煙，他們舉起手的高度正就是在孩子們的頭、臉，令我很擔心兒子會被煙頭燙到。」加上小孩的身高很容易吸到二手煙，亦讓孫慧雪擔心會影響小孩健康，相信現在可大大減少風險。孫慧雪亦在現場帶領觀眾進行伸展運動展範，藉此鼓勵非吸煙人士以鼓勵及陪伴吸煙的家人或朋友，以運動減輕退癮不適，同時展示運動的益處及戒煙致勝的心得。

嘉年華提升煙草禍害認知 號召響應「無煙運動日」

活動設舞台表演、同場嘉年華等，推廣無煙生活。

活動設舞台表演、同場嘉年華等，推廣無煙生活。

活動設舞台表演、同場嘉年華等，推廣無煙生活。

同場亦設有嘉年華，由8間機構及戒煙服務團體，透過攤位遊戲及工作坊等，提升參加者對煙草禍害、戒煙及控煙工作的認識。委員會亦號召全港市民參與「無煙運動日」，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。詳情可瀏覽世界無煙日2026網頁。

(資料及相片由客戶提供)