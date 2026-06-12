大澳文物酒店開放日吸引逾4000人到訪　屋脊石灣陶塑展覽即日開放

大澳文物酒店佇立於大澳海傍山丘上，前身為建成於1902年的舊大澳警署，為二級歷史建築。酒店於2012年開業，於2013年榮獲聯合國教科文組織「亞太區文化遺產保護獎」優異項目獎，成為本港首家聯合國教科文組織得獎酒店。



復修工程根據《巴拉憲章》保育準則，確保新舊用途兼容，妥善保留了大炮、探射燈、看守塔等特色，以及中西合璧的建築元素，包括中式瓦屋頂、木製平開窗、法式落地雙扇玻璃門等，客房亦以警察元素及大澳地標命名，讓訪客在一磚一瓦之間感受舊大澳警署的百年故事。

酒店於本年5月22至25日一連4天舉行開放日，吸引逾4,000名香港市民及海外旅客到訪參觀，參加導賞團、AR（擴增實境）導覽、傳統文化工作坊等，讓大家親身探索這座活化後的歷史建築。同時，開放日亦為為期一個月的專題展覽《活現大澳屋脊上的戲台》揭開序幕。

AR融入文化導賞

以手作記取大澳回憶

開放日期間酒店將 AR科技及語音導覽融入導賞體驗，帶領大家穿梭舊大澳警署的歷史場景，了解這座舊警署的掌故。

親子一同體驗絲網印刷傳統文化工作坊。

此外，酒店亦與大澳文化協會合辦壓模、拓印及絲網印刷等傳統文化工作坊，讓大家親手製作獨一無二的紀念品，將難忘回憶帶回家。體驗工作坊後，參加者到酒店玻璃屋頂餐廳 Tai O Lookout 品嚐以本地食材入饌的大澳地道美食，從蝦醬、鹹魚等原味道，感受漁村的飲食文化。

青年導賞走進百年古蹟

社區共賞大澳文化蘊藉

酒店今年與香港聖公會及香港基督教女青年會（YWCA）合作，首辦慈善活動日，邀請逾700名基層家庭成員同遊大澳。既可探索百年建築的歷史故事，也能體驗大澳的漁村風情，進一步了解文化保育的意義。

酒店積極連繫學校及青年參與，將文化保育的意識傳承至下一代。 酒店為大澳本地幼稚園學生特設「尋福記」工作坊，透過參觀大澳關帝古廟及一系列活動，包括繪畫蝙蝠（蝠鼠）、觀察廟宇環境等，讓小朋友更深入認識廟宇歷史和傳統文化，從小明白保育的重要性。

開放日由活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使擔任定點導賞員，為訪客講述舊大澳警署的歷史掌故，分享這座活化歷史建築背後的故事。

幼稚園學生參觀大澳關帝古廟

《活現大澳屋脊上的戲台》

酒店與專研中國傳統古建築裝飾的馬素梅博士攜手呈獻為期一個月的展覽《活現大澳屋脊上的戲台》，由即日起至6月22日，展出大澳關帝古廟屋脊的珍貴相片，向公眾介紹大澳廟宇屋脊上珍貴保存的石灣陶瓷。

幼稚園學生於開放日開幕禮上穿上戲服，演繹瓦脊上的故事人物。

石灣陶瓷以色彩艷麗、造型栩栩如生聞名，其場景佈局構成「無聲戲台」，演繹不同故事，廣泛用於嶺南傳統建築，例如廟宇和祠堂的屋脊及牆頭上。石灣陶塑技藝獲列為國家級非物質文化遺產，極具文化意義和保育價值。

同期，酒店亦展出馬素梅博士陶瓷作品展《身在福中》，展出其以不同蝙蝠（福鼠）造像創作的陶瓷作品，演繹中式傳統美學的獨特韻味。除展覽外，酒店亦於大澳關帝古廟設置AR導覽，活現屋脊上的戲台，讓大家以全新方式探索這項文化瑰寶。

大澳文物酒店

香港特別行政區政府發展局活化歷史建築夥伴計劃之一

地址︰大嶼山大澳石仔埗街

電話：852 2985 8383

Facebook / IG: taioheritagehotel

網址︰www.taioheritagehotel.com

（資料及相片由客戶提供）