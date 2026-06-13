BTS演唱會搶飛難｜歌迷斥公售設專屬碼、經VPN有利　黃牛炒至3萬

著名韓國男團BTS世界巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》門票近日開售，惟大批歌迷稱不論是優先購票或公開發售渠道，均未能成功購票。有歌迷指公開發售期間購票，彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼長達50個字，亦有指使用中國或韓國地區的VPN後，便成功購票。快達票澄清系統「一視同仁」，無分網絡地域，又否認設置任何專屬購票密碼。



有業內人士估計，系統伺服器可能設於香港境外，當大量港人購票出現巨大流量，或啟動系統的保護機制，從而限制、甚至封鎖香港地區的IP，令歌迷無法購票。《香港01》發現，社交平台有黃牛炒賣門票，原價最貴的3,299元第一排門票現索價3萬元，被炒高8.09倍。



BTS演唱會。（IG@livenationhk）

三日均未能成功購票

《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》香港站將於明年3月一連3日在啟德體育園舉行，門票分三日發售。首輪登記成為「ARMY MEMBERSHIP」優先購票、第二輪Trip.com和Live Nation 會優先買飛、第三輪則為門票公開發售。不過，有不少歌迷反映，多個「回合」都未能成功購票。

首輪門票率先在6月9日、開放予已在Weverse平台登記成為會員的歌迷搶購。有歌迷早前在Weverse Shop平台花費17.88美元（折合約140港元）元登記成為會員（ARMY Membership），並在門票開賣時間進入快達票網站，惟填妥會員號碼後卻未能購票，輪候約一小時後，她始從網上得知門票售罄。

6月10日第二輪門票開售，該歌迷稱已登記成為Live Nation會員並到快達票網站購票，惟網站一度癱瘓，最終未能購票。她獲悉，部份歌迷透過旅遊網站Trip.com成功購票，但需要綑綁主題樂園門票及酒店一併訂購，收費可高達7000港元。及至6月11日公開售票，她亦無法購票。

多於一名歌迷在社交平台表示，購票期間突然彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼更長達50個英文字母及數字，懷疑主辦方將「專屬門票」預留給不明人士。（網上圖片）

頁面彈出指示填「專屬購票密碼」 歌迷用VPN成功購票

事件惹來大批歌迷不滿，質疑門票遭黃牛黨搶購一空。多於一名歌迷在社交平台表示，公開發售期間購票時，突然彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼更長達50個英文字母及數字，懷疑主辦方將「專屬門票」預留給不明人士。另有成功購票的歌迷在社交平台分享道，使用中國或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。

有成功購票的歌迷在社交平台分享道，使用中國或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。

快達票：系統「一視同仁」無分網絡地域 無設專屬購票密碼

快達票周四（11日）在Facebook表示，作為專業的售票平台，其系統能有序地處理高流量。面對來自全球各地的龐大購票需求，其系統「一視同仁」，無分網絡地域。不過，記者發現聲明中「系統」一詞卻是簡體字。

快達票周五（12日）再澄清，除了 ARMY Membership 會員優先訂票外，並沒有就該演唱會設置任何專屬購票密碼。就個別用戶反映在公開售票期間短暫出現的提示，快達票高度非常重視事件，邀請客戶提供詳細資料，並將積極跟進。

《香港01》正向快達票及Livenation查詢。

3,299元門票被炒賣至3萬元

今次演唱會門票定價分為6種，售價由799元至3,299元不等。記者發現內地社交平台小紅書疑有黃牛炒賣門票，其中一名黃牛黨表示，原價最貴的3,299元的第一排門票現索價3萬元，被炒高8.09倍；價格第二高的2,499元門票同樣被炒賣至1.1萬元，被炒高3.4倍；價格最低的799元門票，索價1800元，被炒高1.25倍。

該黃牛黨稱由於需求增加，門票持續漲價。被問如何取得大量門票、是否直接向主辦方Live Nation購票？該黃牛透露「目前主辦方跟我們公司配票」，又一度指是跟快達票配票。

其中一名黃牛黨表示，原價最貴的3,299元門票現索價3萬元，被炒高8.09倍。

內地社交平台小紅書疑有黃牛炒賣門票。

業內人士質疑伺服器設於香港境外 從而封鎖香港IP

有業內人士受訪稱，留意到網上帖文顯示，系統疑採用阿里巴巴集團旗下雲端平台「阿里雲」，估計伺服器或設於香港境外，當大量港人購票出現巨大流量，或啟動系統的保護機制，從而限制、甚至封鎖香港地區的IP，令歌迷無法購票。

翻查資料，阿里巴巴集團旗下「大麥娛樂」今年2月初入股快達票，據報將提供技術支持和售票系統服務。該業內人士又指，大麥娛樂早已有「前科」，將部份門票流至旗下的二手平台炒賣。