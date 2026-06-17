企業AI數碼轉型｜30年本地IT企業出擊　現成方案助中小企優化營運

在香港經濟轉型與數碼競爭加劇的背景下，中小企正面臨前所未有的營運瓶頸。人力資源緊絀、技能落差與科技投資成本上升，令不少企業在轉型路上舉步維艱．同時，硬件開支、電子營銷成本增加，以及日益嚴峻的網絡安全風險，進一步加重經營壓力。在資源受限的現實下，中小企如何實現高效的數碼與智能轉型，成為迫切課題。提供本地IT商業管理服務的United Technologies（聯訊科技），正以人工智能驅動的雲端服務，協助企業突破瓶頸，加快業務升級步伐，為香港中小企的數碼轉型提供可持續的實踐路徑。



中小企真正需要的是「現成方案」

在港營運逾30年的資訊科技企業 United Technologies（聯訊科技）表示，公司已為超過10,000間中小企提供服務。根據其觀察，中小企最需要的並非複雜昂貴的系統，而是一套涵蓋後端會計及前端業務營運的整合式現成解決方案。

針對中小企的營運困難，公司推出了一套整合方案，結合 ABSS 會計系統、SmartBusiness 營運平台及 SmartAttendance 人力資源系統，涵蓋零售、批發、服務及工程等多個行業應用，例如：零售業的銷售、庫存、客戶關係與 VIP 會員忠誠度管理；批發業支援序號與批次編號追蹤，用於有效期限管理，並可追蹤庫存周轉率，協助寄售管理；服務業（如會計服務）透過數碼化檔案管理提升審計合規性；工程業則涵蓋項目管理與批次編號追蹤等營運需求。系統採固定年度授權費模式，部署及維護相對簡單，企業無需 IT 或 AI 技術背景即可使用，價格亦適合中小企業負擔。

United Technologies 長期服務香港中小企，提供涵蓋會計、營運及人力資源的整合系統。

從數據輸入走向智能決策

在人工智能技術應用方面，SmartBusiness 將 AI 嵌入日常業務流程，把以往繁瑣重複的手動工作變為自動化，從而釋放人力資源，讓人才可投放於更具策略性及能直接為企業創造價值的工作。AI 技術已「落地」並嵌入於日常流程中，例如 AI 文件識別功能可將手動數據輸入工作減少 50%。其他嵌入式 AI 功能包括費用申報、自動文件生成、庫存分析、客戶分析及帳目對帳等。

系統更整合了 Microsoft Copilot AI，支援即時數據查詢與分析，管理層可透過 Copilot 服務，即時查詢數據庫，例如「某時段內誰的銷售表現最佳？」或「哪些庫存周轉最慢？」等，並以圖表形式呈現結果，從而作出更迅速且準確的決策。同時，系統支援雲端部署（Azure）及本地伺服器靈活轉移，並可透過流動裝置隨時存取，讓企業實現 7x24 全天候跨境營運。

真實案例：名酒商的數碼轉型實踐

其中一個本地批發及零售企業的應用案例，反映人工智能系統如何實際提升營運效率。該企業主要經營中國名酒業務，設有三間分店，並成功申請「數碼轉型支援先導計劃」（DTSPP）資助，全面部署 ABSS 整合解決方案，涵蓋 SmartBusiness 營運平台及 ABSS 會計系統。

在導入系統後，企業在多個營運環節均錄得改善。於庫存管理方面，系統加強了對批發業務的監控能力，尤其針對寄售至餐飲渠道的庫存流向與周轉情況，有助提升整體庫存透明度及管理效率。同時，在零售業務中，企業亦可更有效追蹤及分析銷售費用，改善成本控制。

在財務管理層面，系統整合前後端數據，提升了財務報告的準確性，減少人手處理所帶來的誤差。隨著多項流程實現自動化，行政相關的加班情況明顯減少，團隊運作更為順暢，員工士氣亦有所提升。

企業同時指出，透過系統提供的即時數據分析功能，管理層能更快速掌握業務表現，並作出相對精準的營運決策，進一步提升整體業務應變能力。

人才與工作模式轉變

AI對中小企的影響已不再局限於提升營運效率，亦逐步延伸至工作模式及人才發展層面。隨著自動化技術的應用，企業在減少重複性工序的同時，亦為員工創造更具價值的工作空間。以 SmartBusiness 為例，其自動化功能有助減少員工在月結等高峰時段的加班情況，讓員工有更多時間處理分析及決策相關工作，並改善整體工作與生活平衡。系統同時採用網頁應用架構，用戶可透過流動裝置隨時存取，在惡劣天氣或突發情況下支援遙距辦公，確保企業營運持續。

在人才培訓方面，United Technologies 表示，公司已開辦 AI 會計課程，涵蓋 Azure AI、Power Automate 及 Copilot 等工具，協助會計及行政人員掌握人工智能應用。同時，公司亦與香港專業教育學院（IVE）、香港科技大學（HKUST）及 THEi 合作，推動實習及在職培訓計劃，培育具備數碼技能的人才。

United Technologies 開辦 AI 會計課程，培訓會計及行政人員應用人工智能技術。

SmartBusiness 亦已被納入 IVE 商業高級文憑課程的教學工具之一。透過系統應用及相關培訓，企業可逐步將員工角色由傳統數據輸入轉型為審批、監控及策略分析，有助回應新一代勞動力對工作性質的轉變需求。

AI驅動中小企轉型趨勢

隨著人工智能技術逐步普及，中小企對數碼轉型的取態亦出現轉變。業界普遍認為，結合自動化流程與雲端部署的解決方案，正逐漸成為企業提升營運效率及競爭力的基礎配置。United Technologies 表示，憑藉其逾30年的本地服務經驗，以及持續發展的技術與培訓支援，包括 AI 會計課程及與院校的合作計劃，致力協助中小企更有效應用相關系統。其 ABSS 整合解決方案目前已獲本地會計業界廣泛採用，並榮獲「AI+ In Business (SME)」Excellence 獎項。

United Technologies 榮獲「AI+ In Business (SME)」Excellence 獎項。

市場預期，隨著人工智能應用進一步深化，中小企將加快導入相關技術，以應對人手、成本及營運壓力等挑戰。相關轉型除有助提升企業生產力外，亦有望改善工作模式及人才發展，並對香港整體商業生態帶來長遠影響。

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（資料及圖片由客戶提供）