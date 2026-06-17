肝癌新療法！詳解「組織碎化技術」Sun Life永明靈活應對創新治療

肝癌，長年被醫學界稱為「沉默殺手」。根據衞生防護中心數據顯示，肝癌位居本港常見癌症第五位，更是致命癌症的第三位。當不幸確診，往往會對患者及其家庭的身心與經濟帶來沉重的雙重打擊。早前，李嘉誠基金會出手，捐贈三部「Histotripsy組織碎化儀器」予本地醫院，不僅令香港成為亞洲首個引入此技術的地區，更讓這項本來遙不可及的頂尖科技走入大眾視野。富豪的善心固然為醫學界帶來曙光，但作為一般市民，其實只要及早配置完善的醫療保險，當不幸面對惡疾時，同樣有機會使用這項創新療法，在關鍵時刻自主掌握最適合的治療選擇。



甚麼是組織碎化技術 (Histotripsy)？

面對嶄新的醫療科技，不少人第一時間會問：這技術成熟、安全嗎？事實上，Histotripsy絕非試驗性質的過渡期療程，它是一種已於2023年獲美國食品藥物管理局（FDA）批准用於治療肝臟腫瘤的無創治療技術。

Histotripsy是一種非入侵性的醫療程序，醫生會先利用超聲波造影為腫瘤進行精準定位，隨後利用高強度聚焦超聲波，在極短的時間內於目標位置產生數以千計的微小氣泡。這些微小氣泡會迅速擴張和收縮，而強大的機械力能將腫瘤組織精確地「震碎」分解成細小顆粒，最後再由人體自然吸收。

這項技術為肝癌患者提供了一種全新的「非入侵性」治療選擇，最具突破性的是整個過程完全無需任何切口、電離輻射或刺針便能有效治療腫瘤。

組織碎化技術（Histotripsy）vs 傳統肝癌治療：為不適合開刀者帶來希望

大眾一般認知的傳統肝癌治療，往往具有高度侵入性。患者通常需要進行全身麻醉，醫生要在腹部切開以進行手術，拿走腫瘤及部分周邊健康組織。這種傳統治療不但風險較高，手術後更要面對漫長的痛楚與康復期；對於年紀老邁或身體虛弱的肝癌患者，根本無法承受「開刀」的風險。

相反，Histotripsy徹底顛覆了這種既有概念，尤其是對於不適合開刀手術的病人來說，絕對是一個全新的生存希望。對比傳統療法，它具有以下6大壓倒性優勢：

徹底無創：全程不需要手術切口或插入任何器械，免受皮肉之苦。

極致精確：能精確定位並只處理腫瘤組織，最大限度保護周圍健康組織不留傷痕。

安全性高：不使用電離輻射，大幅減少對周邊器官的損傷。

舒適度高：雖然可能引起輕微疼痛，但在適當麻醉配合下，患者體驗遠勝傳統開刀。

恢復速度快：將副作用和併發症減至最少，大幅縮短住院及術後康復的時間。

可重複性：因無創傷累積，如有需要，患者可多次進行治療。

香港哪裡可以進行組織碎化技術（Histotripsy）治療？

這項頂尖技術已經正式落戶香港，目前香港中文大學醫院、養和醫院以及港怡醫院皆設有一部「組織碎化醫療儀器」。其中，港怡醫院已於本年3月底率先為肝癌病人提供相關治療服務。

雖然新技術為患者帶來曙光，但由於每位病人的腫瘤大小、位置及身體狀況各異，加上技術相對較新，建議患者必須與主診醫生詳細討論並全面評估，以確定這種療法是否適合自己的具體病情。

醫療保險如何支援Histotripsy治療？

醫療技術再好，現實終究要面對一個最實際的問題——醫療費用。頂尖醫療科技往往伴隨著高昂的治療費，動輒索價數十萬起計。這時，一份全面且與時並進的醫療保險，便成為了患者與家屬最強大的後盾。大型保險公司早已洞悉醫療趨勢，迅速將Histotripsy納入保障範圍。

以永明金融為例，如客戶的保單包含醫療保障，有關Histotripsy治療的合資格費用，將會在「手術費用保障」項目下進行賠償。在具體保單分類上，理賠準則如下：

自願醫保計劃（VHIS）：在保單中，Histotripsy被歸類為「中型手術」。

其他非自願醫保計劃：手術賠償百分比為40%（如適用）。

醫療保險的真正意義，在於讓大眾擁有選擇權。它讓患者在生命攸關的脆弱時刻，能把所有專注力放回治病本身，在選擇最先進療法時無後顧之憂，不必再為高昂的醫療費用而被迫向現實低頭。

為自己、為家人 及早規劃自願醫保

醫療科技日新月異，未來的治癌技術只會更溫和、更精準。生老病死無人能預計，唯有趁著身體健康時及早檢視，並配置涵蓋全面的醫療保障，才能在關鍵時刻，為自己和家人保留選擇最優質治療的權利。

了解更多自願醫保資訊及保障詳情：https://www.sunlife.com.hk/zh-hant/insurance/health/

（資料及圖片由客戶提供）