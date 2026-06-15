東華三院「中國文化和自然遺產日」活動圓滿舉行　逾百市民參與

自2006年起，國務院將每年六月第二個星期六定為「中國文化和自然遺產日」。東華三院為推廣文化遺產的保育與傳承，自2023年起便積極響應，透過舉辦多元化的公眾活動，致力拉近市民與傳統文化的距離。



為配合國家「中國文化和自然遺產日」及香港特區政府的「香港非遺月」，本院於6月13及14日一連兩天，在全港各處舉辦了四場免費體驗活動。節目內容精彩紛呈，涵蓋歷史導賞、廟宇文化、傳統紮作技藝及非物質文化遺產傳承，共吸引逾百名市民踴躍參與，反應熱烈，深受好評。

東華三院主席曾慶業先生表示：「文化傳承乃民族根基所在，本院歷來視保育中華傳統文化為己任。我們今年特別策劃了一系列結合法定古蹟、社區歷史、電影文化及傳統手工藝的多元化活動，務求讓市民在互動體驗中，親身感受文化遺產的生命力，從而凝聚文化認同，並厚植恒久致遠的家國情懷。」

廣福祠剛於2026年初被列為法定古蹟，是東華三院的發源地。

上環華人文化之旅：走讀文武廟與廣福祠 見證往日華人奮鬥史

本活動由「程尋香港」導賞員領航，帶領參加者深入上環的歷史街道，探尋文武廟與廣福祠兩座見證香港發展的法定古蹟。文武廟曾是昔日華人紳商議事仲裁和敬拜神明的場地，而廣福祠則為無依無靠的華人提供棲身之所。活動當日，參加者穿梭於上環舊區街巷，沿途探古尋源，回溯東華三院慈善事業的根基，了解傳統信仰如何演變成早期的社區支援系統，親身感受香港華人當年在逆境中自強不息的奮鬥足跡。

參加者在「上環華人文化之旅」中，細聽導賞員介紹文武廟及廣福祠的歷史價值。

銀幕古今：油麻地廟宇與電影文化之旅 天后信仰與香港光影交織的社區記憶

在「活現香港」導賞員帶領下，參加者走進九龍區規模最大的廟宇建築群——油麻地天后廟，透過「古蹟美學」與「電影文化」的雙重視角認識天后信仰歷史，並細賞石灣陶塑、木雕貼金等建築特色。活動探討了廟宇如何見證油麻地的社區變遷，引導參加者領略傳統工藝如何在現代銀幕故事中呈現，了解現代社會如何活用及傳承中華傳統文化。

「銀幕古今」參加者探尋油麻地天后廟，從歷史建築美學與電影的角度了解社區變遷。

參加者在油麻地天后廟內體驗貼金箔。

獅藝：紙皮獅頭工作坊 以「紮、撲、寫、裝」打造專屬工藝

獅藝紮作是香港極具代表性的傳統手工藝，現已列入香港非物質文化遺產。是次活動特別邀得「雄獅樓」許嘉雄師傅親自授課，向公眾傳授傳統獅頭紮作「紮、撲、寫、裝」四大工序。參加者使用環保紙皮製作小型獅頭骨架，從竹篾編織到成型皆親自動手。市民不僅能將親手製作、獨一無二的藝術品帶回家中珍藏，也能加深對獅頭構造與文化寓意的認識，延續傳統中華技藝。

紮作大師許嘉雄師傅於紙皮獅頭工作坊指導參加者「紮、撲、寫、裝」技藝。

參加者都對自己的作品感到很滿意。

迷你火龍骨頭架紮作工作坊 禾草與竹篾編織的民間智慧

「薄扶林村舞火龍」是本港另一項重要的非物質文化遺產，是次工作坊正是於薄扶林村街坊福利會舉行，由舞火龍總監蕭昆崙先生親自傳授這項習俗背後的工藝，指導參加者以禾草與竹篾編織火龍龍身骨架。為彰顯地區文化代代相傳的寶貴價值，並讓參加者切身體會舞火龍的社會凝聚力，活動特別鼓勵親子同行，多組家庭齊心協力完成作品，場面溫馨。

多組親子家庭參與迷你火龍骨頭架紮作工作坊，以禾草與竹篾編織龍骨，體驗薄扶林村舞火龍傳統。

薄扶林村舞火龍於2017年列入香港非物質文化遺產代表作名錄。

（資料及相片由客戶提供）