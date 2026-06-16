國際象棋錦標賽明舉行　世界棋王首訪港讚大都會　計劃遊凌霄閣

國際象棋錦標賽6月17日至21日在港舉行，來自挪威的「世界棋王」馬格魯斯·卡爾森（Magnus Carlsen）首次訪港，是香港為歷史悠久的國際大都會。



世界級陣容首度合體參賽。（陳巧恩攝）

國際象棋史上最高評分旗手卡爾森，被視為史上最強棋手，先後奪得五屆世界棋王，自2011年7月起每月穩居世界第一，2024年加盟德國企業家創立的WR CHESS。

卡爾森今次首度訪港，被問到對香港印象，他形容香港為歷史悠久的國際都會，上次留意香港事件，便是1997年觀看回歸片段。他計劃逗留一個多星期，暫打算到訪山頂凌霄閣觀光。

他的太太艾拉·維多利亞·馬龍（Ella Victoria Malone）出生於香港，擁有挪威與美國雙重血統，於三歲便離開到新加坡居住，她今次亦有跟隨棋王來港比賽並遊覽香港。

卡爾森分享上次留意香港事件已是1997年回歸。（陳巧恩攝）

曾戰勝AI對手 稱對推動國際象棋發展有幫助

卡爾森去年與ChatGPT大戰國際象棋並勝出，力證人類經驗比人工智能（AI）資料庫更有用。他認為人工智能對國際象棋的發展存在一定幫助，由2019年開始，不少國際象棋的AI誕生，成為了人類玩象棋的工具。

「FIDE世界團體快棋超快企國際象棋錦標賽2026」，於明日（17日）至周日在灣仔伊利沙伯體育館舉行，匯聚來自全球超過50個國家及地區、超過300位頂級旗手競逐價值500,000歐元的獎金，以快棋和超快棋兩大賽制進行比賽。賽事首度落戶東亞地區，標誌國際象棋全球發展的里程碑和奠定香港在全球國際象棋賽事的位置。