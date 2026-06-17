再奪「傑出証券交易平台」大獎　華盛証券喜迎十周年

華盛証券憑藉創新的金融科技與優質服務，於《香港01》早前舉辦的 「01企業金勳大獎」頒獎典禮中再度勇奪「傑出証券交易平台」大獎。連續蟬聯此項殊榮，不僅彰顯了業界與市場的高度肯定，更為華盛邁向成立10周年的全新征程拉開序幕。



扎根香港十載——以安全合規為錨，航向世界

華盛証券運營及市場部負責人周雲鵬先生表示：「連續兩年獲此殊榮，是市場對華盛長期深耕金融服務的堅定肯定。2026年是華盛邁向10周年的重要里程碑。過去十年，我們扎根香港，始終將安全與合規視為發展的生命線。秉持『讓投資更清晰』嘅使命，在去年我們推出美股夜盤和虛擬資產交易，更將美股期權收費調低至全行最低，目的為投資者以最低成本、最全方位捕捉市場機會。近年，華盛集團更將領先的金融科技經驗延伸至全球市場，繼續為全球每一位客戶『創造價值，成就價值』。

戰略升級：推全港極致抵價——美股期權收費低至$0.2

為賦能投資者更靈活地進行全球資產配置，華盛最近力推震撼優惠——美股期權收費每張低至$0.2，成全港最抵。此舉結合「華盛通（Vbrokers）」原有的「5x24小時美股夜盤」功能，協助投資者以極致群倫的低成本，全天候捕捉美股市場機遇。

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深耕校園生態：模擬投資大賽（研究生組別）圓滿落幕，培育未來金融精英

華盛亦積極落實「校園人才深耕計劃」，於上季度成功舉辦模擬投資比賽（研究生專場）。活動取得完滿成功，頒獎典禮上更攜手港交所、NASDAQ、南方東英等全球頂尖機構，由華盛首席執行官李子建先生及核心管理層親臨現場，頒發「投資冠亞季軍」及「最佳風控獎」等多項殊榮。此舉在深化新生代投資者教育的同時，更彰顯了華盛在整合全球金融資源、建設人才梯隊方面的戰略遠見。後續，華盛計劃在第三季度隆重推出模擬投資比賽（大學/大專生專場），以及已經陸續落地執行的「華盛領航者管培生計劃」，期待在香港校園發掘具投資眼光和國際化視野的人才。

「華盛領航者管培生計劃」在學生活動上進行宣傳講解

模擬投資比賽（研究生專場）頒獎典禮現場

面向未來，華盛証券將繼續以客戶意向為先，持續完善多元資產組合與數字化產品，為全球用戶提供更安全、更專業、更極致的一站式金融科技體驗。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用户提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開户、統一購買力等服務。

（資料及相片由客戶提供）