青馬大橋今年兩宗致命車禍　運輸署：本月起加強信息顯示屏提示

撰文：任葆穎
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青馬大橋今年3月底至4月初，兩周內發生兩宗致命交通事故。運輸署署長謝詠誼今日（16日）視察青馬管制區處理交通事故的措施，並指已督導營辦商在本月開始加強可變信息顯示屏的預防提示，在緊急情況下於長青隧道內無間斷地廣播信息，擴大警示信號燈的啓動範圍，以及在護航車加設旋轉警示燈，以提高駕駛者的警覺性和人員工作安全。

運輸署署長謝詠誼（右二）和立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（右一）觀看人員示範系統如何偵測因壞車停下的車輛（左上角屏幕示），並通知控制中心。（政府新聞處相片）
圖示配備防撞緩衝裝置的護航車，為肇事範圍提供安全屏障，並透過新增的旋轉警示燈警示後方車輛。（政府新聞處相片）

運輸署署長謝詠誼今日聯同立法會交通事務委員會主席陳恒鑌，視察青馬管制區處理交通事故的措施。署方指，青馬大橋設有先進的交通管制及監察系統，包括行車線管制燈號、可變信息顯示屏、閉路電視及交通事故偵察系統等設施。

營辦商透過控制中心24小時實時監察交通狀況。如發現異常情況，營辦商會迅速執行交通管理措施，包括利用管制燈號封閉行車線、透過顯示屏及隧道插播等向駕駛者發布即時資訊，盡量減低事故對交通的影響。

運輸署署長謝詠誼（左）和立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（中）了解管制區營辦商研究在處理事故時調派的巡邏車上加設閃燈警示，警示後方車輛。（政府新聞處相片）

運輸署：青嶼幹線交通意外率與其他主要幹線相若

運輸署紀錄顯示，青嶼幹線的交通意外率與本港其他主要幹線相若。署方一直密切監察營辦商的服務表現，包括審閱交通意外的調查報告，以及實地巡查管制區。署方正檢視現行事故處理程序及成效，以持續提升青馬大橋的道路安全和整體運作效率。

政府再三呼籲駕駛人士時刻保持警覺，專注路面情況，小心駕駛；同時留意行車線管制燈號，放遠視線，並與前車保持足夠距離。運輸署會持續透過與運輸業界的定期會議，提醒他們避免疲勞駕駛，並在快速公路行駛時加倍留意道路工程及路況變化。

運輸署署長謝詠誼（前排左二）匯報署方督導管制區營辦商在本月開始提高駕駛者警覺性和營運人員工作安全的新措施。（政府新聞處相片）
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