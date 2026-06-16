青馬大橋今年兩宗致命車禍　運輸署：本月起加強信息顯示屏提示

青馬大橋今年3月底至4月初，兩周內發生兩宗致命交通事故。運輸署署長謝詠誼今日（16日）視察青馬管制區處理交通事故的措施，並指已督導營辦商在本月開始加強可變信息顯示屏的預防提示，在緊急情況下於長青隧道內無間斷地廣播信息，擴大警示信號燈的啓動範圍，以及在護航車加設旋轉警示燈，以提高駕駛者的警覺性和人員工作安全。



運輸署署長謝詠誼（右二）和立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（右一）觀看人員示範系統如何偵測因壞車停下的車輛（左上角屏幕示），並通知控制中心。（政府新聞處相片）

圖示配備防撞緩衝裝置的護航車，為肇事範圍提供安全屏障，並透過新增的旋轉警示燈警示後方車輛。（政府新聞處相片）

運輸署署長謝詠誼今日聯同立法會交通事務委員會主席陳恒鑌，視察青馬管制區處理交通事故的措施。署方指，青馬大橋設有先進的交通管制及監察系統，包括行車線管制燈號、可變信息顯示屏、閉路電視及交通事故偵察系統等設施。

營辦商透過控制中心24小時實時監察交通狀況。如發現異常情況，營辦商會迅速執行交通管理措施，包括利用管制燈號封閉行車線、透過顯示屏及隧道插播等向駕駛者發布即時資訊，盡量減低事故對交通的影響。

運輸署署長謝詠誼（左）和立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（中）了解管制區營辦商研究在處理事故時調派的巡邏車上加設閃燈警示，警示後方車輛。（政府新聞處相片）

運輸署：青嶼幹線交通意外率與其他主要幹線相若

運輸署紀錄顯示，青嶼幹線的交通意外率與本港其他主要幹線相若。署方一直密切監察營辦商的服務表現，包括審閱交通意外的調查報告，以及實地巡查管制區。署方正檢視現行事故處理程序及成效，以持續提升青馬大橋的道路安全和整體運作效率。

政府再三呼籲駕駛人士時刻保持警覺，專注路面情況，小心駕駛；同時留意行車線管制燈號，放遠視線，並與前車保持足夠距離。運輸署會持續透過與運輸業界的定期會議，提醒他們避免疲勞駕駛，並在快速公路行駛時加倍留意道路工程及路況變化。