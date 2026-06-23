AI影印機｜KYOCERA全新企業智能助理 提升辦公室效率

讓您的Kyocera影印機全面升級，啟動智慧自動化工作流程！



在這個數碼驅動的時代，企業唯有展現極致的敏捷度與前瞻性，才能在瞬息萬變的市場中脫穎而出。

引領全智能辦公時代

為此，KYOCERA隆重推出全新「全新AI企業智能助理(Business AI Assistant)」。這不僅是一套數碼化工具，更是驅動企業全面轉型、邁向全智能辦公的核心引擎。我們將頂尖AI科技深度融入日常工作流程，打破繁瑣的地域與系統限制，實現跨部門、跨平台的無縫協同運作。

自然語言交談，策略秒級生成

只需使用日常對話的「自然語言」下達指令，Business AI Assistant即可深入分析數據、自動生成商務報告，助您快速制定精準的市場策略。

強大邏輯推理，深度業務分析

具備媲美專家的邏輯思維與文件剖析力。系統支援雙向即時問答，能跨來源整合零散資訊，並透過嚴密的邏輯推理提供優化建議，助您以最高效率做出明智決策，引領企業制勝未來。

3個步驟打造智慧工作流程

只需簡單三個步驟，即可將紙本文件轉化為企業黃金數據：

STEP 1｜一鍵掃描：將紙本文件直接放入Kyocera送稿機並按下掃描鍵。

STEP 2｜AI 解析：Business AI Assistant即時自動讀取、索引、分類並解析您的檔案。

STEP 3｜自動匯出AI 結果：結構化數據與可搜尋的PDF將自動傳送至您的系統。

4大核心 AI 功能：重塑您的辦公效率

1. AI文件自動分類 (Classification) —— 告別手動分類

AI智能助理能即時識別檔案類型（發票、合約、人事文件、出貨單等），並依據企業邏輯自動將其歸檔至對應的資料夾。

2. AI OCR智慧索引 (Indexing) —— 凌亂字跡也能精準提取

先進的光學字元識別技術和欄位對齊技術，提取關鍵數值（發票號碼、日期、金額、姓名等）。同時，也可處理凌亂的手寫字跡或低解析度掃描件。

3. AI深度文件分析(Analysis) —— 媲美專家的理解力

AI分析合約條款、跨文件比對資料、摘要龐大文件，並即時標記風險，一鍵生成文檔摘要，並即時標記潛在風險。

4. AI智慧文件搜尋(Searching) —— 直接與您的檔案對話

告別死板的檔名搜索。使用自然語言即可即時查閱相關內容（例如：「找出所有下季度到期的協議和大於百萬元」）。

數碼轉型的關鍵，在於將員工從繁瑣的雜務中解放。Business AI Assistant的四大核心功能將為您省下大量的時間與人力成本，讓團隊能專注於真正帶動營收的核心戰略。這不只是工具的升級，更是一場高效能的企業管理革命，助您實現成本極小化、效益極大化的智慧營運。

立即升級您的智能辦公室

想了解Business AI Assistant如何為您的企業度身打造自動化流程？

歡迎聯繫我們，查詢電話: 3582 4000

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