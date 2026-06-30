港生研AI與AR救援系統奪奧的斯全球雙料冠軍　展現AI時代解難力

設計出一套結合人工智能及擴增實境（AR）的系統，協助前線救援人員在充滿濃煙、能見度極低的環境中提升即時視野及通訊能力人工智能（AI）浪潮席捲全球，本港學生的創新科技實力再次在國際舞台上大放異彩！在奧的斯電梯（Otis）主辦的第六屆「Made to Move Communities™」全球學生挑戰賽中，香港青年協會李兆基書院的代表團隊面對來自14個國家和地區的激烈競爭，憑藉結合AI與先進科技的災害救援方案，包攬了全球雙料冠軍及大中華區亞軍的殊榮，為學校贏得近港元39萬的奬金，用以提升STEAM教育。



香港青年協會李兆基書院連鎮邦校長勉勵學生，在人工智能普及的時代，必須具備批判性思維，學習如何善用科技而不被其主導。

AI時代需具批判性思維 校長︰忌過度依賴

香港青年協會李兆基書院連鎮邦校長在頒獎禮上，亦高度讚揚獲獎學生展現出極高的創造力。他引述近期的教育研究指出，在AI時代的學習中，學生必須具備三項關鍵能力：首要是善用名人的對話內容以啟發思考；其次是具備批判性思維；最後則是切勿過分依賴AI。連校長強調，有學術研究顯示，過度依賴AI反而會導致學業成績倒退。因此，他勉勵學生要學懂如何駕馭及善用AI，而非被科技主導，從而更好地展現個人創造力。他同時感謝Otis為學生提供了中學生涯中最具意義且難忘的學習經歷，並期望他們未來繼續發光發亮，成為明日領袖。

奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理劉欣向對本港學生的佳績表示祝賀：「衷心祝賀所有參加今年挑戰賽的團隊，我們特別為香港青年協會李兆基書院學生團隊在挑戰賽中取得的卓越表現感到非常自豪。他們對STEM及人工智能的創新應用，既展現出技術實力，亦體現了使命感。我們亦衷心感謝奧的斯義工導師們的投入與付出，在整個過程中為學生提供指導與支持，陪伴他們一步一步成長。」

勇奪全球並列冠軍及區域冠軍的Team A學生。團隊研發的系統完美結合AI與AR技術，能協助前線救援人員在充滿濃煙、能見度極低的環境中看清方向。

Team A勇奪全球雙料冠軍 走訪消防員 克服技術難關

勇奪全球及區域雙料冠軍的Team A，其創新方案精準針對前線救援人員的痛點。受訪學生代表林汶萱 (Sophie) 及陳鴻輝 (Jeffrey) 分享，他們的系統結合了AI與擴增實境（AR）技術，專門協助消防或救援人員在濃煙密布的低能見度環境中看清前方並保持聯繫。團隊曾親身訪問前線消防員，得知他們在火場煙霧中往往會失去方向感甚至時間感，這份震撼徹底改變了學生的心態，加上目睹大埔火災造成的破壞，令他們更堅定要為社區服務的決心。

在Otis專業導師的引導下，團隊將涵蓋各種自然災害的宏大目標，聚焦於本港常見的山火與建築物火災。導師更建議他們將方案由需要額外下載的應用程式，改為直接整合至操作系統中的原生功能，大幅提升了產品實用性。開發過程中，團隊亦克服了從未接觸過的藍牙技術挑戰，成功解決訊號傳輸失敗的技術難題。隊長Sophie認為，領袖不應是指揮者而是協調者，當團隊在選擇解決地震或火災方向發生分歧時，她成功引導成員尋找共同點，最終敲定既能滿足工程師技術挑戰，又能講述動人故事的火災主題。

榮獲大中華區亞軍的Team B學生。其團隊研發的B2G救援產品「Nexus」具備五大防災功能，過程中更曾歷經耗時三小時「推倒重來」的熱血考驗。

Team B獲大中華區亞軍 跨學科合作從零打造「Nexus」

榮獲大中華區亞軍的Team B，其參賽歷程同樣充滿熱血與反思。受訪學生丘皓然 (Adrian) 與盧子謙 (Cardi)介紹了名為「Nexus」的B2G（企業對政府）救援產品，旨在突破「黃金救援一小時」的難題。該方案具備利用AI預測水浸黑點、在未知環境規劃最佳路線、在低能見度下識別人體的數位視覺，以及紓緩災民情緒等功能，目標是大幅縮短搜救時間，做到「No Puff Left Behind」。團隊的最大優勢在於跨學科整合，將修讀ICT（負責程式設計）與BFS（負責市場調研及預算）的同學完美結合，讓每位成員各展所長。最令團隊難忘的是一次從零開始的深刻經歷，因首個產品原型的簡報效果不佳，他們花了三小時反思，毅然放棄原有想法並重新打造出「Nexus」方案。學生們坦言，比賽讓他們學會了預判評審問題的實戰思維，並透過接觸第一線應急人員收集真實數據，以驗證產品在現實中的實用性。

Otis義工導師文蘭歡 (Sara)（右）及曾祖兒 (Joey)（左）在百忙之中抽空陪伴學生備戰長達數月。她們大讚本港新世代學生具備與生俱來的「數位素養」，並坦言這次與年輕人一同運用STEAM知識解決社會問題的過程充滿意義，不只是單向指導，更是一次教學相長的深刻體驗。

導師讚學生具「數位素養」師生熱血投入教學相長

在背後默默支持的專業導師及學校老師，是成就這次佳績的關鍵推手。受訪義工導師Sara及Joey表示，能與年輕人一同運用STEAM知識解決社會問題，過程充滿意義，不只是指導學生，更是教學相長的過程。連續多年參與計畫的資深導師Joey見證了深刻的轉變，她指出AI等新工具的普及令學生的學習過程變得高效許多，而學生的目光亦由本地民生議題，擴展至具備全球適用性的解決方案。

導師們對這代年輕人精準闡述技術概念的能力感到驚訝，認為他們與生俱來的「數位素養」反映了當代年輕人截然不同的視角與解難出發點。最令導師動容的，是學校梁Sir與學生的全情投入與奮鬥精神。當獲悉學生決定中途推翻方案從零開始時，梁Sir毫不猶豫地陪伴學生於線上討論至深夜，學生們更為了追求卓越自發在周末返校補拍影片，這種師生共同揮灑熱血、精益求精的態度，成為了比賽中最令人感動及難忘的回憶。

打破傳統教育框架 培育防災科技明日領袖

歷時數月的挑戰賽，奧的斯義工導師和專家透過不同活動，指導學生完成創新解決方案。上圖為活動啟動禮，一眾學生參觀奧的斯創新及體驗中心。

這次國際賽事不但為港爭光，更為學生們的中學生活留下了最具意義且難忘的學習經歷，成為他們成長路上一個非常重要的里程碑。在人工智能普及的洪流下，這群年輕人透過實踐證明，唯有保持批判性思維、善用科技而不被其主導，才能真正發揮與生俱來的數位素養與無限創意。正如校長與導師們的共同期許，師生與專業團隊全情投入的熱血付出，不但成功為社會痛點尋找切實解方，更全面展現了本港學生的卓越潛能，令人深信這群「明日領袖」未來必將繼續發光發亮，邁向更高的個人成就。

奧的斯電梯Made to Move Communities™的亞太區及大中華區負責人麥建英表示，挑戰賽自2020年起已動員全球超過 1,000 名奧的斯義工導師，並向參與學校提供總額接近 150 萬美元的資助，以持續推動 STEM 教育。2027年的挑戰賽將於今年九月開始接受報名，有意參加的學校，請留意奧的斯電梯公布的資料。

（資料由客戶提供）