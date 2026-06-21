父親節｜網約車司機全年無休當廿四孝爸爸　冀獲發牌照續維持家計

「如果真係要有一個願望，我當然希望我嘅家庭繼續健康成長，唔好有咩大事發生其實已經係喜事。」這是網約車司機Dicky的父親節願望，兩夫婦育有兩名子女，為了維持生計，他一星期做足七日，更父兼母職為子女管接管送、跟足功課，也少不了滿足子女報讀興趣班、出國旅行，可謂「廿四孝爸爸」。而Dicky每句話語總離不開家庭，他與子女相處形同朋友，偶爾聽到子女暖心說句喜歡爸爸，已讓他甜入心。



不過，政府近日宣布，要為網約車發牌，數量為一萬個，恐為Dicky一家的收入帶來極大變數。他指出，日後如未能獲發牌照，令他失去收入，有可能要取消與子女的閒餘活動。他認為政府應以更公平的方式分配牌照，優先保障有多年經驗的網約車司機。



連計兼職時間，Dicky已任職網約車司機6年。（董素琛攝）

Dicky認為，網約車司機的工作時間較彈性。（董素琛攝）

年近60歲的Dicky與妻子育有兩名子女，長女讀中四、幼子讀小六。他目前任全職網約車司機，為了維持生計，一星期開工7日，幾乎全年無休。平日為遷就接送子女上學及放學時間，他會從早上8時半工作至下午3時，星期六工作的時間會更長。同時，因妻子要長時間工作，由他身兼母職，督促子女溫習和做功課。

每逢Dicky的生日，他的女兒都會親手炮製蛋糕為他慶祝。（受訪者提供）

訪問當天，Dicky雖戴上口罩，仍難掩蓋他對子女的愛。談及子女，總可從其眼角觀察到他的笑容。他說，與子女的關係如同朋友，平日會花時間陪伴談天說地、開玩笑，一家人一起吃飯，每年至少會帶他們到國外旅行一次。每年生日，都有女兒親自為他製作生日蛋糕慶祝。女兒說過的一段話，更讓他銘記於心。

我個心係好甜嘅，因為佢哋成日都同我講好鐘意呢個爸爸，連我個女都識講，『有啲同學嘅屋企好有錢，但係都可能窮到剩係得返錢，因為有啲係單親嘅家庭，或者有啲係父母都唔喺香港，剩係零用錢好多，如果畀我揀，（我想）呢個家庭係唔會變』。 網約車司機Dicky

今日是父親節，有不少爸爸的願望便是子女聽教聽話，但Dicky的願望卻有點不一樣。他說：「近呢十年八載，臂如生日願望、父親節願望，都冇咩特別願望，如果真係要有一個願望，我當然希望我嘅家庭繼續健康成長，唔好有咩大事發生其實已經係喜事。」

不過，Dicky僅有的願望或在不久的將來落空。全港有逾3萬名網約車司機，政府早前公布，最快在今年第四季推出網約車發牌制，擬發一萬個牌，建議明年8月22日起，所有網約車載客服務必須由持牌的車輛和司機提供，並經由持牌平台預約，無牌經營網約車平台即屬違法，意味着有三分二網約車司機會失去飯碗。

Dicky與兩名子女。（受訪者提供）

Dicky愛錫子女，為他們報讀補習班，以及烘焙、滑雪、鋼琴等多項興趣班。子女亦無辜負他的厚望，女兒在英文科考獲全級第一，兒子升中則獲派理想學校。他無奈指，日後若未能獲得牌照，這些活動全部都要暫停。他認為，政府應以更公平的方式分配牌照，「我哋有返幾年（網約車司機經驗），係咪應該要保障返我哋？即係如果有一大批人失業，你話覺得個社會係咪會有影響？突然之間......」

Dicky一星期7天都會工作。（董素琛攝）

連計兼職的日子，Dicky已任職網約車司機6年，平均每天的收入為1,300元，佔家庭收入的一半。談及未來，他的心裏未有定案，或許要從事的士司機，或許要找份全職工作，這一切都是未知之數。在這一刻，他只能抱有僥倖之心，祈求能獲得牌照。

其實Dicky曾經從事金融行業，惟受疫情影響，讓他失掉工作，才任職網約車司機。他曾當過3至4日的的士司機，但因扣除成本後薪金較低，加上時間缺乏彈性，令他錯失與子女相處的時光而放棄。他訴說愧對兒子，希望以多陪伴作補償，「我個女成長嗰時，我係畀咗好多嘢佢，無論佢要學咩我都畀到佢，時間都畀到佢，但係到我個仔嗰時，我個經濟環境開始差，所以畀咗好少嘢我個仔」。