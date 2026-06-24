國際救援資金暴跌加劇飢餓　難民食樹葉充飢　宣明會籲捐款救孩子

國際救援資金出現暴跌趨勢，把全球推向人道危機深淵。數據顯示，用於糧食方面的國際救援資金，於過去三年間估計下跌近59%，資金大減導致數以千萬計孩子的營養援助被迫中斷。有專家預料，資金持續大幅減少情況未有改善，四年後將造成額外2,260萬人死亡，當中540萬為五歲以下的兒童。根據最新的《全球糧食危機報告》指出，目前全球已有逾2.6億人正面臨嚴重飢餓，其中6個國家的飢餓情況，更已達最高級別的「災難」程度，情況岌岌可危。



宣明會向受衝突和天災影響的脆弱孩子及家庭，提供緊急糧食援助，透過派發穀物、蔬菜、食油、食鹽等，讓孩子有機會吸收足夠營養，避免患上營養不良。

宣明會推行學校供餐計劃，以在地食材提供膳食，確保學生每個上學日都能在學校食到營養餐，保障孩子健康之餘，也提升孩子就學率及學習表現。

無情戰火與極端天氣致糧食危機

席捲全球的糧食危機，其背後原因在於戰火不斷與極端天氣的雙重夾擊。在過半數人口面臨嚴重飢餓的國家中，戰爭是導致飢餓的主因。戰火不僅直接摧毀農田與農作物，糧食更被視為戰略工具，補給線往往遭蓄意封鎖，糧水物資遭到搶掠或摧毀。另一方面，部分嚴重飢餓的國家因為極端天氣，其受災人口佔全球嚴重飢餓人口總數約三分一。反覆出現的乾旱和洪水導致農作物大量失收，糧食供應銳減令物價上漲，本已貧困的家庭變得更難以負擔基本生活開支，只能在飢餓中痛苦掙扎。

來自蘇丹的難民女孩Masira，還不到六歲已經歷戰火的殘酷，家中的羊隻被武裝組織強搶，叔叔遭殺害，Masira也被迫與爸爸分離。雖慶幸已和其他家人逃難至乍得，但她們每天仍因糧食短缺而掙扎求存。

兒童在這場糧食危機中首當其衝。飢餓對孩子身心靈造成深遠且無法逆轉的傷害，特別是處於發育階段的5歲以下幼童，長期的營養不良將直接導致他們發育遲緩，嚴重危害健康甚至隨時奪去性命。目前，全球約有3,550萬名兒童患上急性營養不良。飢餓問題同時帶來社會及心理層面的剝削，部分家庭因長期三餐不繼，導致脆弱的年幼孩子被迫出嫁以換取禮金，或是被迫中途輟學，淪為童工賺取工資買糧食。

六歲的南蘇丹難民女孩Nensa因飢餓被迫輟學打工，由於賺不夠糧食餬口，她唯有採摘並煮樹葉來充飢。

難民悲歌 資源匱乏下無奈掙扎

在資源極度匱乏的現實下，大量難民在篩選機制下被歸類為「低度脆弱」，從而無奈被剔除於糧食援助名單外。以烏干達為例，少數獲得援助的難民每月僅獲3美元（約港幣24元）的微薄援助，但亦不足以解決生存問題。

阿富汗近年受連場乾旱和地震影響，母親Jamila絕望地緊抱懷中患有嚴重急性營養不良的4歲兒子，她悲痛地表示已失去兩個孩子，不希望再因為飢餓而失去第三個；而6歲的南蘇丹難民女孩Nensa因飢餓被迫輟學打工，由於不夠糧食餬口，唯有採摘並煮樹葉充飢，畫面令人心酸。

來自阿富汗的 Jamila，緊抱懷中嚴重急性營養不良的四歲兒子。

宣明會「守護脆弱孩子」計劃多方面支援災民

面對規模空前的全球危機，香港世界宣明會積極推行「守護脆弱孩子」計劃，旨在於阿富汗、黎巴嫩、南蘇丹等地，為身處危難的兒童提供全方位的人道援助。其救援工作涵蓋緊急救援、糧食及營養、兒童保護等多個關鍵範疇。在實際救援行動上，宣明會向受影響家庭提供緊急糧食援助，透過派發穀物、蔬菜、食油等基本維生物資，避免孩子患上營養不良。此外，宣明會亦致力推行學校供餐計劃，確保學生每個上學日都能享用營養豐富的膳食，同時大大提升孩子的就學率。在醫療支援方面，宣明會於阿富汗偏遠地區設立了診所，為當地村民提供營養治療等重要的醫療保健服務，守護生命。

宣明會於阿富汗偏遠地區設立診所，讓當地村民有機會接受營養治療及其他醫療服務。當地社區領袖為此非常感恩：「若非得到宣明會的支援，我們便無法獲得任何醫療保健了。」

大眾定期捐款 助孩子解飢餓之苦

隨着多地局勢持續不穩及物價不斷上漲，大量災民特別是孩子性命正受威脅。宣明會呼籲大眾伸出援手，透過定期捐款支持「守護脆弱孩子」計劃。市民大眾的持續支持，能協助確保前線的救援工作持續，幫助飽受飢餓之苦的孩子。

了解更多及捐款支持：

• 了解「守護脆弱孩子」計劃： https://bit.ly/4opFed4

• 立即捐款： https://bit.ly/3PXRO6F

（資料及圖片由客戶提供）