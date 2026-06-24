航天熱潮激發科研夢　創科展5周年展現近120隊中小學生奇思妙想

香港近年積極培育下一代創科人才，隨着香港首位航天員黎家盈博士升空，社會對太空科學及青年科研發展的關注持續升溫。由香港創新基金主辦的香港創科展，今年踏入第五屆，將於6月27日至28日在香港會議展覽中心舉行，每年吸引數以萬計市民參與。屆時展館將搖身一變為「全民創科嘉年華」，公眾不僅可欣賞學生創意成果，更可了解航天科技知識及近距離接觸人形機械人，以及親自動手探索科學原理。假日不妨來探索未來科技，與家人共享互動體驗，啟發大小朋友的潛能。創科展現正開放報名登記，費用全免。



創科盛事營造濃厚創新氛圍

近120隊全港中小學的學生隊伍將展出他們的創意發明，涵蓋智慧生活、環境科技等範疇，盡顯年輕一代的科技觀察與想像。

現場設五大互動專區，鼓勵親子動手探索科學原理，感受濃厚的創科氛圍。

展覽由信和集團擔任首席贊助，並獲香港特別行政區政府創新科技及工業局支持，香港檢測和認證局出任策略夥伴，以及中國科技發展基金會擔任指導機構。創新科技及工業局局長孫東教授認為，創科展為學生提供實踐創意的平台，有助加深興趣、樹立信心，並推動創科走進校園與社區，營造更濃厚的創新氛圍。香港創新基金主席暨信和集團主席黃永光則指出，香港創科展踏入第五屆，能發展至今日的規模，全賴特區政府、業界夥伴、大專院校、科研機構及評審專家一直以來的支持。他表示：「我們欣見創科日益受重視，為有志投身科研的年輕人才開拓新機遇。創科展將繼續秉持從小培育人才的理念，凝聚各方力量，推動創科普及。」

航天熱潮與智能機器人

承著「神舟二十三號」載人飛船升空的熱潮，今屆創科展特別加入航天工程元素，介紹載荷專家的日常工作與挑戰。展場內設有心意卡活動，參觀者可親手製作心意卡，向正在太空執行任務的黎家盈博士表達支持與鼓勵。

今屆展覽另一焦點是由全球頂尖人工智能和人形機械人企業「優必選科技（UBTECH Robotics）」打造的「機械人基地」，多款靈活的人形機械人將同步登場，為大家帶來驚艷的動態表演。參觀者不僅能近距離欣賞機械人流暢的肢體動作，更能透過現場互動，直觀感受人工智能與機械工程深度結合的震撼，了解其在教育、商業以至日常生活的應用，重新想像機械人的未來角色。

參觀者可近距離觀賞多款人形機械人動態展示，親身感受人工智能與機械工程融合如何重塑未來工作與生活。

優必選首席品牌官譚旻先生指出，人形機械人是人工智能技術的最佳載體，體現了智能體與物理世界深度融合的未來方向。他期望通過與香港創新基金等夥伴的協作，激發更多師生對人形機械人及人工智能的關注與參與，切實助力香港創科教育生態的建設，為香港培育面向未來的創新人才，奠定堅實而長遠的發展基礎。

五大互動專區體驗

為了讓青少年真正接觸科學，大會設置五大互動專區，除了優必選科技的機械人，活動亦提供不同的體驗活動，將科學原理轉化為有趣的學習體驗。其中，「Bulu Bulu 泡泡工場」讓參加者親手調配材料製作浴球，觀察酸鹼反應產生的泡泡效果；「Shake Shake 冰工廠」則利用鹽、冰和水，在不需雪櫃的情況下製作沙冰，示範冰點下降原理；「太空通訊站」專區透過手機掃描 QR Code 進入五周年主題遊戲，更可將願望和祝福投進「太空郵筒」，讓心意升空；「家家賽車手2.0」則將退役小家電改裝成遙控賽車，體驗速度之餘亦傳遞循環再用的環保概念。

參加者在「Bulu Bulu 泡泡工場」親手調配浴球，觀察酸鹼反應湧現綿密泡泡。

在「Shake Shake 冰工廠」，參加者透過鹽、冰及搖晃過程，見證果汁凝結成沙冰的效果。

參觀者以手機掃描 QR Code 解鎖五周年主題遊戲，在「太空通訊站」專區尋找夥伴並互動交流，更可親筆寫下一封太空信。

參與者在「家家賽車手 2.0」專區將退役小家電改裝為遙控賽車。

五周年限定活動

大會亦安排了多項五周年限定活動，包括人氣角色「小基」再度登場打卡，以及「創科五號」金屬立牌套裝及特別版小基盲盒等限量紀念品。此外，場地設有隱藏版創科展角色尋寶打卡遊戲，參觀者可換領精美禮品。

去年人氣登場的小基，今年將再度現身，與參加者打卡留念。

第五屆香港創科展推出限量紀念品，包括「創科五號」金屬立牌套裝及「特別版小基」盲盒，為參觀者帶來驚喜十足的創科收藏。

創科市集收益將全數用於推動香港創科展及本地社區的科技創新項目，培育下一代創科人才。參觀者亦可投選最喜愛作品，分別於小學組、初中組及高中組各選一項，投票將於6月28日下午3時截止，結果將於同日頒獎禮公布。各組別金獎得主更有機會遠赴瑞士參與「日內瓦國際發明展」，與全球創科人才交流。

第五屆香港創科展

日期：2026年 6月 27至28日（星期六及日）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心展覽廳 3FG

入場費用：費用全免（需預先於網上登記）

預約網址：https://reghksciencefair.org.hk/public

（資料及相片由客戶提供）