企業AI數碼轉型｜VinTech私隱優先AI平台 vama保障企業數據安全

不少企業積極引入人工智慧（AI），藉此提升效率、減省成本，重塑日常營運流程。然而，當企業把客戶名單、合約內容、財務數據等核心資料輸入至生成式AI應用程式或其他雲端AI平台時，同時亦意味著把機密資訊交予第三方。資料究竟儲存在哪裡、會否被用作訓練模型、誰可存取等問題，至今仍缺乏清晰解答。講求數據主權與私隱保障的企業需要面對的，不只是生產力躍升，更是一場關於控制權、信任與風險管理的博弈。在雲端巨頭主導的AI競逐中，香港企業如何擁抱創新科技，同時掌握機密資料自主權，正是業界須迫切解決的問題。



雲端AI陷阱 數據主權流失

全球 AI 巨頭——包括OpenAI、Google 和Microsoft等——提供強大的AI運算能力，但前提是企業必須將資料上傳至其伺服器，帶來顯著的法律風險。根據2026年美國聯邦法院「Trinidad v. OpenAI」案的裁決指出，若員工將公司機密資料輸入消費級AI工具，等同於自願放棄保密措施，這項裁決意味著，不當使用AI或會導致企業永久喪失商業秘密的法律保護。

香港中小企業面臨的困境更為嚴峻。企業一般運行8至15個不同的工作平台，但每個平台，員工只用到其中約5%的功能，導致數據碎片化，難以整合，更讓企業白白支付高昂的軟件訂閱成本。更棘手的是，中小企普遍缺乏大企業的 IT 部門與法律團隊來評估使用AI工具的潛在風險。特別是金融、法律、醫療等受嚴格監管的行業，合規要求極其嚴格，稍有不慎就會踩到監管紅線。

VinTech推主權AI平台 vama

面對數據主權流失與合規風險，香港金融科技公司VinTech 研發出企業級AI工作平台vama，為本地企業提供完美的創新方案。vama以「主權 AI」為核心理念，堅持「絕對數據主權」，以100% 本地私有化部署它，直接將AI系統安裝在企業自家伺服器或私有雲上。員工使用時無需將資料上傳至任何外部雲端平台，從架構層面消除數據外洩及第三方存取風險。

VinTech 的 vama 主權 AI 平台將 AI 運算和數據留在企業環境內，確保機密資料完全受控。

vama的技術基礎建於一系列開源大型語言模型（LLM），包括 智譜 AI 的 GLM 系列、阿里巴巴的 Qwen 3、Google 的 Gemma 4 以及 DeepSeek V4 等。這些模型可在本地電腦運行，無需連接互聯網，確保 AI 運算和資料處理全部在企業私有環境內完成，杜絕資料透過 API 流向外部平台。

vama 的定位是企業的「一體化 AI 智能工作空間」，有望取代企業80%日常辦公工具，涵蓋即時通訊（如 Slack、Teams）、知識庫（如 ChatGPT、Coze、Notion、Confluence）、文件編輯（如 Office、Google Drive）等核心功能。業界研究指出，企業自建 本地 AI 基礎設施，最快可在 4 個月內達到收支平衡，長期成本相較雲端 API 方案低達 18 倍。

vama 四大產品 整合工作流程

為全面覆蓋企業運作需求，vama 生態系統由四個相互協同的產品組成，提供端到端數據控制和生產力：

vama 核心平台：部署於企業私有環境的中央工作平台，功能包括組織管理、即時通訊、AI 知識庫、自訂 AI 機器人、文件編輯和多維數據表，並具備輕量級 CRM 和 ERP 功能。

vama Companion（桌面同步應用）：輕量級桌面程式，負責在員工本地電腦對資料進行預處理，隨後安全同步至伺服器端，並支援離線 AI 推理功能。

vama Claw （個人 AI 代理）：內建於 vama Companion 的本地 AI 代理，核心功能是根據企業標準作業程序自動執行跨應用任務，並支援定時執行與構建專屬的「AI 領域專家」角色。

vama Mobile（移動工作台）：允許員工遠程連接工作空間，可發送 AI 任務指令、接收通知和進行文件審批，以及捕捉語音內容。

vama 系統由核心平台、桌面應用、個人 AI 代理和移動工作台四大協同產品組成。

中小企重奪數據控制權

vama精準鎖定受嚴格法規約束的本地企業，尤以金融、法律、製造和醫療等領域為主。全球雲端AI巨頭的服務，往往以企業數據主權為代價，而 vama 則開闢了新路徑，確保企業在釋放 AI 效能的同時，數據所有權與控制權依然 100% 保留在企業內部，以「One Workspace. Total Control.一個工作空間，完全掌控」為定位。隨著本地企業對數據安全與私隱保障的關注上升，這類兼顧合規與效率的本地化 AI 方案，將會成為港企在數碼轉型中的主流選擇。

（資料及圖片由客戶提供）