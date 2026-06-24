香港歷來最大規模代表團參加國際生物科技大會　科技園：展示實力

國際生物科技大會（BIO 2026）於6月22至25日在美國聖地牙哥舉行，香港科技園公司今日（24日）表示，今年香港館規模擴大一倍，香港代表團單位更增加至41間來自科技園公司的夥伴企業、科研機構，並首次有五間本地大學的衍生公司参與，為歷來最大規模代表團，形容充分展示香港在AI生物科技、核心治療、臨床診斷和新藥研發領域的深厚實力。



香港科技園公司聯同投資推廣署及香港貿易發展局，率領41家園區合作夥伴、科研機構，以及5所大學衍生公司組成的代表團，於美國聖地牙哥舉行的BIO 2026上展示香港生命健康科技的創新成果。（科技園公司圖片）

科技園公司行政總裁黃秉修表示，BIO 2026 是一個頂尖的國際級展覽，不僅展示香港的突破性創新科技，亦深化及開拓全球醫療市場的合作。他指香港作為超級聯繫人，擁有多項獨特優勢，能夠協助全球創新者接通亞洲及國際機遇，香港的生物科技及醫學研究卓越成就日益獲得國際認可。

科技園公司行政總裁黃秉修（右三）出席香港駐三藩市經濟貿易辦事處主辦的「Bio Nexus HK: From Showcase to Partnership」活動，並於專題研討會期間向當地合作夥伴及投資者介紹香港發展蓬勃的生命健康科技生態圈。（科技園公司圖片）

科技園公司行政總裁黃秉修（右三）出席香港駐三藩市經濟貿易辦事處主辦的「Bio Nexus HK: From Showcase to Partnership」活動，並於專題研討會期間向當地合作夥伴及投資者介紹香港發展蓬勃的生命健康科技生態圈。（科技園公司圖片）

黃秉修亦出席題為「Translating Innovation Across Borders: Creating Global Gateways for Biotech Startups」(跨越國界轉化創新：為生物技術初創企業打造全球門戶)的專題研討會，分享對前沿生物科技趨勢、香港在生命健康科技發展的優勢，以及科技園公司如何搭建全球橋樑以培育初創企業拓展業務、發揮可持續創新與促進協作的引領角色。

科技園公司行政總裁黃秉修（右一）於BIO 2026期間出席題為「Translating Innovation Across Borders: Creating Global Gateways for Biotech Startups」的專題研討會。（科技園公司圖片）

科技園公司表示，黃秉修與五所本地大學代表於BIO 2026期間到訪培育出六位諾貝爾獎得主的索爾克研究所（Salk Institute）以探索合作機遇，並透過協作平台推動全球生物科技發展。科技園公司亦邀請業界領袖、培育機構及創投公司如拜耳醫藥、強生創新、LabCentral、羅氏、先聲藥業及T.Rx Capital作為初創提案環節的評審。

：科技園公司行政總裁黃秉修（右四）與五所香港大學代表於 BIO 2026 期間到訪培育出六位諾貝爾獎得主的索爾克研究所（Salk Institute），探索合作機遇，並透過協作平台推動全球生物科技發展。（科技園公司圖片）

科技園公司行政總裁黃秉修（左六）與五所香港大學代表於 BIO 2026 期間到訪培育出六位諾貝爾獎得主的索爾克研究所（Salk Institute），探索合作機遇，並透過協作平台推動全球生物科技發展。（科技園公司圖片）

香港館內亦舉辦高層分享以及交流活動，為企業提供產品商業化、技術授權、策略合作、融資及以及國際市場開發等機遇。

科技園公司表示，在大會上與全球其中一所最大型的非牟利生物科技初創培育中心LabCentral簽署合作備忘錄。LabCentral致力協助生命科學初創公司，為其提供先進的實驗室基礎設施與科技社群資源。是次合作將透過支援初創、促進生態圈互動，以及共同開發協作項目、活動及計劃，深化兩地生命科學產業之間的融合。

香港科技園公司與LabCentral於BIO 2026簽署合作備忘錄，加強雙方在生命科學產業的聯繫及促進跨境合作。（科技園公司圖片）

科技園公司又與全球首創治療性愛滋病核酸疫苗ICVAX的研發公司醫克生物於大會中公布，與國際臨床研究委託機構（CRO）OPIS 建立合作關係。是次合作將憑藉OPIS全方位、跨國臨床試驗的專業實力及法規知識，支持海外臨床試驗的執行，並建立全球框架，為國際化擴張做好準備。

全球首創治療性愛滋病核酸疫苗ICVAX的研發公司醫克生物，於BIO 2026宣佈與國際臨床研究委託機構（CRO）OPIS 建立合作關係。（科技園公司圖片）

科技園公司公布，兆科眼科與巴西首家生產仿製藥及非處方藥（OTC）公司Laboratório Teuto Brasileiro S.A. 簽署合作備忘錄，共同拓展眼科範疇合作。此次合作旨在利用兆科眼科的創新研發產品，以及Teuto於巴西市場完備的商業銷售網絡，為拉丁美洲病患引入先進眼科治療方案，展現香港生物科技創新走向全球的實力。

兆科眼科與 Laboratório Teuto Brasileiro S.A. 簽署合作備忘錄（MOU），共同拓展眼科範疇合作。（科技園公司圖片）