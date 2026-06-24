香港歷來最大規模代表團參加國際生物科技大會 科技園：展示實力
國際生物科技大會（BIO 2026）於6月22至25日在美國聖地牙哥舉行，香港科技園公司今日（24日）表示，今年香港館規模擴大一倍，香港代表團單位更增加至41間來自科技園公司的夥伴企業、科研機構，並首次有五間本地大學的衍生公司参與，為歷來最大規模代表團，形容充分展示香港在AI生物科技、核心治療、臨床診斷和新藥研發領域的深厚實力。
科技園公司行政總裁黃秉修表示，BIO 2026 是一個頂尖的國際級展覽，不僅展示香港的突破性創新科技，亦深化及開拓全球醫療市場的合作。他指香港作為超級聯繫人，擁有多項獨特優勢，能夠協助全球創新者接通亞洲及國際機遇，香港的生物科技及醫學研究卓越成就日益獲得國際認可。
黃秉修亦出席題為「Translating Innovation Across Borders: Creating Global Gateways for Biotech Startups」(跨越國界轉化創新：為生物技術初創企業打造全球門戶)的專題研討會，分享對前沿生物科技趨勢、香港在生命健康科技發展的優勢，以及科技園公司如何搭建全球橋樑以培育初創企業拓展業務、發揮可持續創新與促進協作的引領角色。
科技園公司表示，黃秉修與五所本地大學代表於BIO 2026期間到訪培育出六位諾貝爾獎得主的索爾克研究所（Salk Institute）以探索合作機遇，並透過協作平台推動全球生物科技發展。科技園公司亦邀請業界領袖、培育機構及創投公司如拜耳醫藥、強生創新、LabCentral、羅氏、先聲藥業及T.Rx Capital作為初創提案環節的評審。
香港館內亦舉辦高層分享以及交流活動，為企業提供產品商業化、技術授權、策略合作、融資及以及國際市場開發等機遇。
科技園公司表示，在大會上與全球其中一所最大型的非牟利生物科技初創培育中心LabCentral簽署合作備忘錄。LabCentral致力協助生命科學初創公司，為其提供先進的實驗室基礎設施與科技社群資源。是次合作將透過支援初創、促進生態圈互動，以及共同開發協作項目、活動及計劃，深化兩地生命科學產業之間的融合。
科技園公司又與全球首創治療性愛滋病核酸疫苗ICVAX的研發公司醫克生物於大會中公布，與國際臨床研究委託機構（CRO）OPIS 建立合作關係。是次合作將憑藉OPIS全方位、跨國臨床試驗的專業實力及法規知識，支持海外臨床試驗的執行，並建立全球框架，為國際化擴張做好準備。
科技園公司公布，兆科眼科與巴西首家生產仿製藥及非處方藥（OTC）公司Laboratório Teuto Brasileiro S.A. 簽署合作備忘錄，共同拓展眼科範疇合作。此次合作旨在利用兆科眼科的創新研發產品，以及Teuto於巴西市場完備的商業銷售網絡，為拉丁美洲病患引入先進眼科治療方案，展現香港生物科技創新走向全球的實力。