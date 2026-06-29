香港基因組中心｜連結本地與國際基因組醫學專家　推動醫學發展

基因組醫學是現今醫學及科研的前沿領域，在疾病篩查、診斷及個人化治療方面極具潛力。隨着醫學及科技的不斷進步，基因組醫學的發展步伐日益迅速，國際間的互動交流已成為推動這個領域持續發展的重要一環。香港基因組中心（基因組中心）與權威學術組織亞太人類遺傳學會攜手推出「香港基因組中心 ─ 亞太人類遺傳學會傑出學者講座系列」，促進國際間的專業知識交流及創新，開拓更多醫學新領域。



「香港基因組中心 ─ 亞太人類遺傳學會傑出學者講座系列」為國際跨界別協作的重要項目。講座連繫香港與國際頂尖人類遺傳學專家，為科學家、專業醫護人員及科研人員提供一個重要知識交流平台，以國際視野分享前沿研究成果、臨床經驗及實踐心得，啟發創新思維，貢獻全球醫學及科研發展。

自2024年推出以來，這個系列已成功舉辦九場線上講座，邀得來自美國、英國及澳洲等地的權威學者主講，涵蓋多個與基因組醫學及精準治療有關的重要主題，包括人工智能對精準癌症治療的影響、藥物基因組學與精準醫學、從快速測序到新生嬰兒基因篩查，以及推動基因編輯療法等。為加強知識推廣及傳承，基因組中心將九場講座的影片上載至官方YouTube頻道，至今已吸引超過四萬六千人次觀看。

由於備受好評，兩個主辦機構今年將推出重頭項目 ─「傑出學者講座：領袖系列」，邀請來自歐洲人類遺傳學會、非洲人類遺傳學會、美國人類遺傳學學會，以及澳大拉西亞人類遺傳學協會的主席擔任主講嘉賓，討論題目包括「DNA在公共衞生篩查的應用」、「從非洲起源探索全球人類演化與健康」及「推動前沿基因組技術融入臨床應用」。匯聚全球人類遺傳學領袖，將會是難能可貴的國際學術盛會。

同時，這個講座系列亦會成為推動2027年3月舉辦的大型國際盛事 ─ 「國際人類遺傳學大會」的重要平台，有助提升國際間對活動的了解及參與度，亦凸顯了香港在國際基因組醫學領域的重要性。

基因組中心將繼續以推動基因組醫學的臨床應用、科學研究、人才培育及公眾教育為使命，透過多元化的學術交流、宣傳及教育項目，推動基因組醫學在本地以至亞太區的發展，並與海內外夥伴攜手，為促進全球醫療發展作出貢獻。

點擊了解詳情及報名參加：

傑出學者講座系列

香港基因組中心─亞太人類遺傳學會傑出學者講座：領袖系列

（資料由香港基因組中心提供 ）