暑假快閃首選　噴射飛航遊澳門　買二送三每程低至$78！

暑假將至，又到了適合一家大小同樂，或密友們出遊的季節。澳門擁有不少中西文化交融特色的打卡景點，如古老的東方廟宇，並立南歐風情建築，更有當地獨一無二的「土生葡菜」與傳統老街。加上從香港到澳門船程或車程短，可免去長時間舟車勞頓，是次噴射飛航（TurboJET）最新推出「買2張去程，送3張回程」的超抵船票優惠，攤分計算每程低至約$78，非常適合今個暑假出遊！大家不妨趁着船票優惠，到澳門來一趟「快閃之旅」。



噴射飛航推夏日禮遇「船票買2送3」

噴射飛航全新推出的「買2張去程，送3張回程」優惠，絕對是感受坐噴射飛航「又快又輕鬆」去澳門的精明方案！由即日起至2026年7月30日，大家只要經官網購買港澳航線eBoarding來回船票(普通位)，即可享「買2送3」優惠；即買2張去程船票，便送3張回程同行船票，以現時平日日航單程正價$194計算，平均每程船票只需約$78！

基本盤︰買二送二 回程送多張可以點用？

三人行攻略：在去程時其中兩人使用優惠船票，另一人可自行購買單程票或乘搭其他交通工具進入澳門；回程時三人即可一同使用3張免費船票返港，直接省下三人回程船費！若三人家庭同遊，爸媽二人可使用去程優惠船票，再為小孩加購去程小童船票，更是划算又簡單。(宜家去澳門方法好多，三五知己有時候不同地點或者時間出發，不過會一齊返香港，這個package 就可抵到盡，兩個人去澳門，三個人回程免費！除香港外，澳門出發都可享用優惠！

Upgrade 彩蛋：如果打算二人同遊，剩下來的第3張免費回程船票不是很浪費嗎？不用擔心！首先，你已享用到買二送二優惠，多出的回程船票可隨即變身升級券，可立即使用upgrade一位乘客，又或者留待下次出發upgrade用 (回程當日起計5天內有效)！

噴射飛航全新推出「買2張去程，送3張回程」優惠，以現時平日日航單程正價$194計算，即平均每程船票只需約$78。名額有限，先到先得。

未決定好行程，不知道該選那一個碼頭登船返港？噴射飛航有貼心安排給大家！現時大家在回程時可選擇外港或氹仔碼頭登船，就算購買了外港航班的船票，也可憑船票於氹仔碼頭登船。對於大家出遊在外，臨時更改行程十分普遍，可以靈活選擇就近碼頭登船，幫大家減省尋找路線及交通接駁時間，盡情玩到最後一刻，十分方便！

小貼士：在公眾假期及週末晚間經陸路返港可能會出現車流擁堵的情況，難得旅行遇上塞車難免影響旅遊心情。尤其帶同小孩出遊，更宜及早規劃行程。回程坐TurboJET就可以輕鬆解決交通煩惱，一小時直達市區，省卻漫長的坐車及等候時間；船上同時提供舒適座椅、餐飲服務及洗手間，提供合適環境讓家長們安心應對小孩各種突如其來的狀況，方便照顧其不同需要！

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9間心水酒店任選 可按旅程規劃不同需求 平日出發房價低見$126

此外，噴射飛航亦同時推出其他旅遊套票，其中酒店旅遊套票屬人氣熱賣產品，由於反應熱烈，推廣期現已延長至2026年12月23日，於噴射飛航網站可享套票優惠價，低至HK$998訂購2人港澳航線船票連澳門酒店套票。套票名額有限，先到先得。套票內容包括1晚指定一間酒店雙人房的住宿禮遇，以及噴射飛航香港-澳門（外港/氹仔）航線2人船票（普通位），惟須留意澳門葡京人酒店套票只包括2人去程船票；其餘酒店套票則包括2人來回船票，人均只需低至$499。

大家可按旅程選擇不同星級的澳門酒店，可選擇酒店包括︰濠璟酒店 [新]、新中央酒店 [新]、澳門十六浦索菲特酒店、澳門雅辰酒店、鷺環海天度假酒店、澳門葡京酒店、新麗華酒店、葡京人酒店及皇都酒店。

澳門有多個世界文化遺產區、特色歷史街道與市集，特別適合一家人出遊，亦能藉此機會讓小朋友增廣見聞，接觸不同文化。若想與親朋好友漫步古蹟打卡，同時品嚐地道美食，可選擇位於澳門半島的新中央酒店、澳門濠璟酒店、澳門十六浦索菲特酒店、澳門葡京酒店、新麗華酒店、皇都酒店或澳門雅辰酒店。這裡匯聚了豐富世界文化遺產、地道老字號美食及傳統中西交融的街區，同時感受澳門在地生活氣息與殖民時代的歐式風情。而鷺環海天度假酒店、葡京人酒店則分別位於路環及路氹，其中的空間更大，遊樂設施也更現代化；既可享受慢活時光，亦可體驗歷險活動。每間酒店各有特色，一定能滿足你所需。

噴射飛航推出港澳線：二人同行酒店套票，低至$499人均價。名額有限，先到先得。

澳門雅辰酒店

鄰近澳門科學館、漁人碼頭及大賽車博物館等景點，非常適合一家大小。

澳門葡京酒店

步行約 8-10 分鐘，就能走到新馬路、議事亭前地（噴水池），一路上都是著名的小食街和伴手禮店。

葡京人酒店

位於路氹城，酒店本身便是巨型娛樂城，有室內跳傘基地，還有不少室內打卡點。

澳門十六浦索菲特酒店

位於舊內港的歷史城區，鄰近世遺景點。

新中央酒店

以復古懷舊為主題，為經活化後以歷史與精品住宿結合的特式酒店之一，十分適合打卡。

鷺環海天度假酒店

遠離塵囂，位於澳門最南端的路環黑沙海灘旁，搭乘巴士約10分鐘就能可到達路環舊市區，可與家人、好友同遊這個葡式小村落。

澳門濠璟酒店

坐落西望洋山畔，可享靜謐湖景，鄰近主教山及媽閣廟等世遺景點，是遠離聲色的好選擇！

皇都酒店

環境相對清靜，有獨特風貎的文創區，極具葡式社區情懷。

新麗華酒店

步行約5分鐘，就可以到永利澳門表演湖欣賞免費的音樂噴泉與火焰表演。

小貼士：注意套票須於入住最少七天前預訂，入住情況亦須視乎酒店房間實際供應情況而定，暑假旺季正值全年旅遊高峰期，建議大家可按行程安排盡早預訂。

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是次噴射飛航推出的「買2送3」船票優惠及酒店旅遊套票優惠相當靈活，可切合大家不同的出行計劃，免卻帶小孩同行出遊的各種擔憂。名額有限，先到先得。趁着暑假，及早透過官方連結預訂，以驚喜價感受坐TurboJET到澳門的放鬆之旅！

所有優惠受條約及細則約束

(資料及相片由客戶提供)