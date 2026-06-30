研究建議退休專才填補人才缺口　HRCA倡重新設計職位助50+就業

香港正面對人口老化與人才短缺的雙重挑戰，而50+（即50歲或以上）專業人才正是可持續的人才供應來源。香港都會大學人文社會科學院公共及社會政策研究中心於2026年5月15日發布最新研究報告，深入探討「退休專才x專業零工」模式，並指出該模式對企業及退休人士皆有裨益，同時有助填補市場對具經驗人才的需求。



深耕50+就業與專業零工配對多年的「樂活新中年慈善動力」（HRCA）創辦人楊銘賢先生（Ryan Yeung）指出，大學的研究結果與政策倡議，印證了社會對多元化就業模式的需求。是次研究結果同時為業界落實50+就業措施，提供了務實的建議。

在過去十年，楊銘賢先生持續推動的服務切合社會需求，他認為研究結論與其多年第一線經驗高度一致。

HRCA以支持機構身份參與大學研究發布會，HRCA認同研究指出透過推動「職位再設計」及可信任的配對平台，可就香港人才短缺現況，尋找出路。

「工不啱」非「人不行」職位再設計成破局關鍵

許多企業面對人才荒，卻未能充分善用退休專才的潛力。HRCA指出，退休人士未被善用，往往不是因為他們不願做或做不到，而是傳統的職位設計並不適合退休專才。目前不少職位仍以全職模式為預設，彈性不足且僱主工作期望不清，難以發揮資深人才的經驗及價值。為此，HRCA總結出一套可落地的最佳實踐方式：協助僱主把工作變得更適合50+參與。只要僱主願意釐清工作範圍，將工作內容分拆與模塊化（modularized)，並提供更貼近經驗型人才的角色定位，便能大幅縮短他們的適職期（Onboarding），真正讓「經驗」轉化為生產力。

HRCA曾協助大學招募退休人士及僱主參與研究。研究完成後，由研究團隊首席研究員、香港都會大學人文社會科學院助理教授鄺偉文博士向退休會員分享研究成果。

多元工作配對模式 結合社會資源推動年齡共融

於2015年成立，HRCA作為獲香港稅局認可之慈善機構（91/14571）及持牌職業介紹所（牌照號碼：80991），HRCA致力成為一個可信任的50+服務平台。為了推動更廣泛的社會參與，HRCA獲得「香港賽馬會社區資助計劃：樂進一族360」資助，積極連結社會資源與支援配套，賦能50+社群重投專業領域。在具體支援僱主落實方面，HRCA提供多種高效的配對形式，包括深入的「一對一人職配對」，以及透過「批量配對」來提升曝光與招聘效率的「線上招聘會」。此外，亦設立「50+樂齡友善僱主計劃」以表揚及支援採納年齡共融措施的企業，致力推廣樂齡友善職場。

HRCA 在賽馬會齡活城市「全城·長者友善」計劃 2024/2025 嘉許禮中，蟬聯獲頒「齡活就業大獎」

兩年促成逾百宗配對 籲企業採納年齡友善策略

憑藉超過10年服務50+社群的經驗，HRCA在過去兩年已成功促成超過100宗工作配對。在最新研究中，HRCA不但協助招募退休人士及僱主受訪者，更與研究團隊合作將成果分享予其退休會員，足見其在50+社群中的深厚信任基礎。HRCA呼籲，面對人手與經驗型人才不足的僱主，應積極將「年齡友善」視為可落地的人才策略，並歡迎僱主與HRCA探討如何重新設計職位，從而透過HRCA平台廣納可信賴的50+專業人才，為團隊注入穩定且可持續的發展動力。

（資料由客戶提供）