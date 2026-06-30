研究建議退休專才填補人才缺口 HRCA倡重新設計職位助50+就業
香港正面對人口老化與人才短缺的雙重挑戰，而50+（即50歲或以上）專業人才正是可持續的人才供應來源。香港都會大學人文社會科學院公共及社會政策研究中心於2026年5月15日發布最新研究報告，深入探討「退休專才x專業零工」模式，並指出該模式對企業及退休人士皆有裨益，同時有助填補市場對具經驗人才的需求。
深耕50+就業與專業零工配對多年的「樂活新中年慈善動力」（HRCA）創辦人楊銘賢先生（Ryan Yeung）指出，大學的研究結果與政策倡議，印證了社會對多元化就業模式的需求。是次研究結果同時為業界落實50+就業措施，提供了務實的建議。
在過去十年，楊銘賢先生持續推動的服務切合社會需求，他認為研究結論與其多年第一線經驗高度一致。
「工不啱」非「人不行」職位再設計成破局關鍵
許多企業面對人才荒，卻未能充分善用退休專才的潛力。HRCA指出，退休人士未被善用，往往不是因為他們不願做或做不到，而是傳統的職位設計並不適合退休專才。目前不少職位仍以全職模式為預設，彈性不足且僱主工作期望不清，難以發揮資深人才的經驗及價值。為此，HRCA總結出一套可落地的最佳實踐方式：協助僱主把工作變得更適合50+參與。只要僱主願意釐清工作範圍，將工作內容分拆與模塊化（modularized)，並提供更貼近經驗型人才的角色定位，便能大幅縮短他們的適職期（Onboarding），真正讓「經驗」轉化為生產力。
多元工作配對模式 結合社會資源推動年齡共融
於2015年成立，HRCA作為獲香港稅局認可之慈善機構（91/14571）及持牌職業介紹所（牌照號碼：80991），HRCA致力成為一個可信任的50+服務平台。為了推動更廣泛的社會參與，HRCA獲得「香港賽馬會社區資助計劃：樂進一族360」資助，積極連結社會資源與支援配套，賦能50+社群重投專業領域。在具體支援僱主落實方面，HRCA提供多種高效的配對形式，包括深入的「一對一人職配對」，以及透過「批量配對」來提升曝光與招聘效率的「線上招聘會」。此外，亦設立「50+樂齡友善僱主計劃」以表揚及支援採納年齡共融措施的企業，致力推廣樂齡友善職場。
兩年促成逾百宗配對 籲企業採納年齡友善策略
憑藉超過10年服務50+社群的經驗，HRCA在過去兩年已成功促成超過100宗工作配對。在最新研究中，HRCA不但協助招募退休人士及僱主受訪者，更與研究團隊合作將成果分享予其退休會員，足見其在50+社群中的深厚信任基礎。HRCA呼籲，面對人手與經驗型人才不足的僱主，應積極將「年齡友善」視為可落地的人才策略，並歡迎僱主與HRCA探討如何重新設計職位，從而透過HRCA平台廣納可信賴的50+專業人才，為團隊注入穩定且可持續的發展動力。
（資料由客戶提供）