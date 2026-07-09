疫情下定海神針「中小企融資擔保計劃」紓解企業周轉困難

在新冠疫情期間，香港經濟陷入寒冬，百業蕭條。中小企一邊要應付租金、薪金等固定開支，另一邊面對營業額急跌，結業危機迫在眉睫。政府於2020年4月在「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」，以毋須資產抵押和簡便快捷的審批方式，為中小企提供低息貸款，紓緩其現金流不足的問題，支撐香港中小企渡過經濟下行期間最艱難的時刻。



中小企老闆Vikky一語道破員工對中小企的重要性。（鄧倩螢攝）

生意慘淡仍須支付薪金 老闆苦守員工飯碗

危機首先反映在個別中小企的營運上。鑽葉國際有限公司負責人譚秀芳（Vikky）受訪表示，公司過去生產金屬家居用品，出口至日本、歐美等地；疫情後，非必需品需求急跌，公司業績大幅虧損，甚至連續多月「零生意」。

然而，公司仍要支付租金與薪金。Vikky表示：「中小企的員工數目雖少，但這批員工對我們而言是無價之寶。」團隊有服務十多年的資深員工，部分更是「由『妹妹仔』做到成家立室、生兒育女」，讓不忍拖欠薪金的她當時陷入痛苦拉扯。她曾嘗試向傳統銀行融資，但銀行坦言成功批出貸款的機會微乎其微。

在疫情期間，化粧品批發商何紹忠指，寧願變賣個人物業仍然堅持營運，從沒想過要裁員或結業。（鄧倩螢攝）

在疫情下，批發行業同樣受壓。新力化粧品有限公司負責人何紹忠表示，公司以化妝品批發為主，客戶包括美容院和零售店。疫情期間，美容院被迫長時間停業，令公司生意額暴跌近八成。

現金流最緊絀時，他又因合夥人離世遇上股權變動，公司財務壓力百上加斤。即使如此，他寧願變賣個人物業，也從沒想過裁員。他指出：「我當時有八名員工，資歷最淺的亦已入職超過20年，這裡養活了八戶家庭。」

「百分百擔保特惠貸款」成及時雨 中小企保薪交租渡難關

兩個個案並非個別事件，而是本港中小企共同面對的危機。中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」於2020年 4 月推出，成為企業渡過急難的關鍵支援。

Vikky表示：「如果沒有申請『百分百擔保特惠貸款』，我本來已計劃結業。」她指申請毋須物業抵押，主要提交申請貸款相關的租金、僱員薪金紀錄及營業額下跌證明，於短短一個月便完成審批，並獲得資金用於支付薪金和租金，保住公司核心團隊。

何先生亦指出，這筆貸款像一支強心針，令公司在最困難時仍可支付八名員工的薪金。他形容：「資金到帳猶如在溺水時，腳下多了一塊墊腳石，讓企業至少能先呼吸、再尋找出路。」

Vikky 其後再申請計劃下的「九成信貸擔保產品」，把所得貸款用作業務轉型，放棄前景不明的金屬家居用品業務，轉而發展餐飲環保科技，生產廚餘處理機，最終在社會環保意識抬頭下成功轉型。

邵家輝議員指，「百分百擔保特惠貸款」解中小企的燃眉之急。（鄧倩螢攝）

邵家輝：「百分百擔保特惠貸款」補融資缺口

從企業個案回到政策層面，「百分百擔保特惠貸款」的推出並非偶然。批發及零售界別代表、立法會議員邵家輝表示，商戶當時最迫切的痛點是「零收入，但人工、租金等開支照舊」，資金斷鏈令無數中小企和前線員工的飯碗懸於一線。

邵家輝認為，銀行普遍重視「磚頭」，即固定資產或物業抵押，但很多中小企老闆既沒可抵押物業，也未必有足夠資產證明。在百業停擺時，即使企業平日經營穩健，也很難通過傳統方式獲得貸款。

「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出 ，初衷是「第一時間先救人」，既保住商戶脈搏，也保住員工的飯碗和家庭收入；若政策遲一步推出，中小企倒閉、裁員和消費力收縮的影響便會互相放大。

邵家輝進一步解釋政策背後有穩住就業的作用。他指出，香港約98%公司屬中小微企，涵蓋零售、餐飲、美容和各式服務業，承載本港相當部分的就業人口。「中小微企養活了香港千家萬戶。若它們大規模倒閉，動搖的是整個社會的就業根基。」最終，約4萬家公司獲批「百分百擔保特惠貸款」，成功保住逾40萬名員工的飯碗。

林偉全議員指，「中小企融資擔保計劃」的背後，是政府「保企業就是保就業」的施政邏輯。（鄧倩螢攝）

林偉全：「還息不還本」助企業復元

商界代表、立法會議員林偉全亦肯定「中小企融資擔保計劃」，形容其為香港中小企的「定海神針」。他指出，政府分擔銀行風險，填補中小企信用評級不足的缺口，有助避免資金鏈斷裂，穩住經濟基本盤以及就業市場。若當年沒有推出該計劃，本港失業率恐飆升至雙位數，進而引發按揭斷供、消費萎縮等社會經濟連鎖災難，因此該計劃實為香港築起了堅固的就業保護網。

談及現狀，林偉全進一步指出，目前經濟雖已初步復甦，但中小企業的經營普遍仍然艱難，幸而計劃的「還息不還本」安排為中小企提供「透氣空間」，讓企業有更多空間重建資金鏈，將有限的流動資金優先用於重新入貨、招聘和恢復營運，待業務回歸正軌後才逐步償還本金，紓緩中小企的還款壓力。

林偉全認為，計劃亦展現香港制度的韌性，向國際投資者證明政府有能力在經濟下行的衝擊下，能夠因時制宜，穩定營商環境。

「八成信貸擔保產品」繼續撐轉型

隨着經濟逐步復常，「百分百擔保特惠貸款」及「九成信貸擔保產品」的申請期均已如期結束，隨着「八成信貸擔保產品」的申請期延長至2028年3月底，有需要的中小企業可繼續透過計劃取得商業貸款。

綜觀「中小企融資擔保計劃」，政策目標相當清晰，在疫情期間以「百分百擔保特惠貸款」協助中小企業救急，現時繼續透過「八成信貸擔保產品」支援中小企把握經濟復常帶來的機遇，配合中小企「先求活、再求變」的韌性，充分展現香港經濟在巨浪後仍具底層活力。

（資料由客戶提供）