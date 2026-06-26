i-dle啟德體育園演唱會｜一文看清雨傘寄存、違禁品、優惠詳情

韓國女團i-dle 世界巡迴演唱會明天（27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行，今次是i-dle相隔兩年再度訪港開唱，踏上全港最大型的演出場地。啟德體育園提醒留意分時段入場安排，以及不得攜帶長度超過35厘米的雨傘進場；如有需要，觀眾可使用場外臨時儲物架或雨傘桶暫存雨傘。



為確保觀眾享有最佳演唱會體驗，啟德體育園提醒觀眾出發前做好準備，並因應天氣情況預早規劃行程。

（一）提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤取票；

（二）分時段入場安排，留意入場時間及路徑。

（三）留意限制攜帶物品、雨天安排及寄存服務：觀眾請留意場地限制攜帶物品規定，包括任何電筒、激光筆、螢光棒及會閃光的發光裝置。因應天氣預報顯示周六及周日有較大機會下雨，出門前請留意最新天氣情況，並穿著輕便衣物及防滑鞋履。請留意不得攜帶長度超過35厘米的雨傘進場；如有需要，觀眾可使用場外臨時儲物架或雨傘桶暫存雨傘，惟須自行評估相關風險，並記下臨時儲物架或雨傘桶的序號，以便順利取回雨傘。觀眾亦可選用付費行李寄存服務，雨傘寄存費為港幣10元，或使用附近電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。

（四）了解交通安排，提前計劃到場及離場交通。雨天或會令道路交通較繁忙，請預留更充裕時間往返場館。駕車觀眾請提前預訂泊車位，以提升整體入場與散場體驗。

「票尾經濟」憑票享零售館優惠

觀眾只需憑當日演唱會門票，即可穿梭於多家指定商戶與餐飲店享用優惠。啟德零售館新增「票尾經濟」免費行李寄存服務，條件是「啟德體育園之友」會員憑當日演唱會門票，於啟德零售館商戶（快閃店除外）以電子貨幣消費滿 港幣600元 即可換領 小型行李寄存券乙張；滿 港幣1,200元 則可換領 任何尺寸行李寄存券 一張。此外，園區商舖及餐飲設施將延長營業時間。