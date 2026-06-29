會計師除了計數，還能做什麼？會計師公會千人義工隊給出答案

香港會計師公會昨日（6月28日）舉行香港會計師公會義工隊啟動禮，近千名會員及家屬參與，商經局副局長陳百里到場主禮。義工隊的誕生源於去年11月宏福苑大火——公會一周內招募到逾700名會員做義工，反應之熱烈令會方決心將這份熱情轉化為恒常服務。會長羅卓堅接受《香港01》訪問時表示，社會常覺得會計師「只懂計數」，但會計師的心其實很闊，「會計師不只計數，更可服務社會」。



在國家「十五五」規劃、香港首份五年規劃及大灣區加速融合的背景下，羅卓堅認為會計界的角色更為重要，但強調專業人士服務社會的方式不止一種——既要走入社區關懷弱勢，也要以專業能力參與國家發展大局，兩者相輔相成，缺一不可。

一場火災，凝聚七百顆專業心

香港會計師公會義工隊的緣起，是去年11月讓香港全社會為之悲慟的那場宏福苑大火。火災發生後，羅卓堅與團隊第一時間翻查會員數據庫，尋找27位以宏福苑為地址的會員。確認會員全部安全後，公會提供財政援助及心理輔導熱線，並響應政府呼籲在公會中招募義工。羅卓堅說，「一個星期多一點，已經有700個會員反應」，他坦承從未想過反應如此熱烈。

今年二月，30多名會員率先為約500名過渡性房屋居民舉辦盆菜宴，其中包括受宏福苑火災影響的家庭。有會員在「peak season」（忙碌期）放下報表參與，事後向羅卓堅分享：「跟街坊傾兩句，比起趕多一份report，更有意思。」羅卓堅說，當晚街坊的笑容比過去幾個月都多，讓他堅信，「幫人未必要驚天動地，有時候願意坐下來聆聽，已經是一種力量」。

雖然政府因短時間內已動員大量義工人手，會員未能即時參與宏福苑義工工作，但這件事讓公會決心將會員的熱情轉化為長期、有組織的社區服務，香港會計師公會義工隊由此誕生，更凝聚了近千名公會會員及其家人的力量。羅卓堅指，不會對義工隊有人數和規模上的KPI要求，「會計師是講數字，義工不是」，但希望義工項目多多益善。

基層家庭也需要財務知識

公會行政總裁李健介紹，義工隊以「CPAs for Good」為核心精神，聚焦弱勢關懷、社區共融、綠色永續及動物福祉四大範疇。未來一年活動已排至2027年，包括8月開始幫助「社區客廳」的基層家庭提供日常開支規劃及防騙教育；中秋節探訪長者派月餅；與紅十字會合辦捐血日；處理廚餘及準備膳食，支援弱勢社群同時減少浪費等。

羅卓堅特別提到社區客廳的意義，會計師可以向有意做小生意的基層市民，講解如何成立公司、有哪些稅務責任，亦可以在社區客廳幫助小朋友從小建立理財觀念，讓專業知識真正轉化為對社區有實際幫助的服務。

為提升服務效能，公會同步與承擔義工工作樞紐角色的義務工作發展局簽署合作備忘錄，加強義工機會、資源分享及培訓三方面協作。羅卓堅表示，今次簽署備忘錄目標明確——凝聚雙方力量、集結資源，擴大專業義工服務的影響力。未來三大合作方向包括開拓多元義工崗位、資源共享與聯合推廣、義工培訓與能力建設。

助企業出海是深層的社會服務

商經局副局長陳百里在致辭中表示，會計師一直是香港重要的專業力量，除了支撐金融中心運作，更願意走進社區支援弱勢，這份精神「非常感恩」。他特別提到，國家「十五五」規劃和香港首份五年規劃正同步推進，政府需要更多像會計師這樣的專業人士參與，不只推動經濟發展，也要確保成果落到社會各階層。

羅卓堅作為公會會長和全國政協委員，正將國家和政府要求付諸實踐，上周隨財庫局局長許正宇赴杭蘇滬推廣香港會計專業助力內地企業出海。他認為這是一種更深層的社會服務，會計師的身影貫穿企業出海每一步——由融資決策、盡職調查到簽訂協議、月度財務表現追蹤，「任何公司，包括政府，最後的表現都是用財務數據去體現的，掌握了財務數據背後，其實掌握了很多資訊」。他強調，香港擁有普通法制度和熟悉國際規則的專業人才，「用香港做總部是最好的，也是最安全的」，能大幅降低企業走出去的合規成本。

「出海」與「義工」同樣重要

羅卓堅透露，公會正就香港五年規劃向政府提交建議書，同時積極推動綠色金融及虛擬資產等新領域的準則發展。此外，公會正與內地財政部商討可持續披露標準的銜接，希望在約兩年內促成兩地採用相近的披露準則，減輕跨境企業的合規負擔。

羅卓堅期望透過義工隊的多元化服務，改變社會對會計師「只懂計數」的刻板印象。他引述周星馳的經典對白說，人生要有色彩，「不能只做鹹魚」，會計師如果只做服務大局的「出海」而不做服務本地的「義工」，「人生便不夠圓滿」。會計師既要以專業服務國家大局，也要走入社區以行動實踐關懷，兩者缺一不可。他鼓勵會員將義工經歷帶回公司與家庭，讓更多人加入：「一千人只是起步，公會有超過四萬七千名會員，如果每個人都走前一步，這股凝聚力不可小看。」