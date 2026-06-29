潤愛同行成立四周年暨首屆顧問團就職典禮在港舉行

「潤愛同行成立四周年暨首屆顧問團就職典禮」日前在香港舉行，香港特別行政區政府政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡、香港中聯辦副主任羅永綱、華潤集團有限公司總經理王崔軍、潤愛同行榮譽主席張偉、主席周明等嘉賓出席，在現場與來自香港各界代表，共同見證潤愛同行首屆顧問團正式就職。



政務司司長陳國基在致辭時，肯定潤愛同行自註冊為慈善機構以來，持續深耕社區、服務基層，並對其迅速發展的義工及會員網絡表示讚賞。他感謝潤愛同行支持政府精準扶貧工作，透過政、商、民協作模式，全資贊助促成旗艦級「土瓜灣社區客廳」項目，為逾700個劏房家庭擴展生活空間，提升生活質素。他亦提到，潤愛同行團隊在大埔宏福苑火災中迅速動員，支援受影響居民，展現同舟共濟的關懷精神。展望未來，他相信匯聚各界領袖的首屆顧問團，將為潤愛同行注入強大動力，期盼政府與公私營各界持續深化互信合作，進一步發揮政、商、民協同效應，攜手為香港建設更關愛、更溫暖的社區。

香港特別行政區政府政務司司長陳國基肯定「潤愛同行」自註冊為慈善機構以來，持續深耕社區、服務基層。

首屆顧問團匯聚專業力量與社會資源

華潤集團有限公司總經理王崔軍在致辭中表示，華潤集團扎根香港八十餘載，一直全力支持香港發展經濟、改善民生；香港市民有所呼，特區政府有所為，華潤必有所應。過去四年，華潤集團統一部署，華潤隆地落實執行，持續支持潤愛同行扎根社區、服務市民，透過資源協同、專業支持和項目合作，協助潤愛同行把社會關愛落實為貼近市民生活的服務。他相信，隨着首屆顧問團正式就職，潤愛同行將進一步匯聚專業力量和社會資源，發展得更具規模、更有影響力。

華潤集團總經理王崔軍表示，集團將繼續協助潤愛同行扎根社區、服務市民，把社會關愛落實為貼近市民生活的服務。

成立四年來，潤愛同行持續扎根本港社區，現已凝聚超過6,600名義工、近4萬名會員，並與超過200家合作夥伴保持聯繫，設有37個社區服務站及273個社區服務點，累計服務居民77萬人次；通過建設營運土瓜灣社區客廳，參與「同鄉社團家鄉市集嘉年華」活動，推行「萬家燈火」計劃，服務保障第十五屆全國運動會香港賽區，開展「漫遊小鎮」青少年國情教育等重點項目，持續拓展社區服務場景，全面提升基層服務質效。

潤愛同行持續提供更具溫度、更可持續的支援

為更精準回應長者、婦女、青少年及基層家庭的實際需要，潤愛同行進一步整合地區服務資源，發展出「潤愛家居」、「潤愛匡護」、「潤愛康樂」及「潤愛教育」四大核心服務板塊。「潤愛家居」主要為全港基層家庭提供免費家居修繕與深層清潔等實質支援，改善弱勢社群的居住環境及家居安全；「潤愛匡護」以推動長者福祉為重點，透過恆常探訪、健康監測及防騙教育，為長者建立跨區支援網絡，推動居家安老；「潤愛康樂」致力推廣睦鄰互助，透過舉辦各類傳統節慶及社區共融活動，促進街坊交流，強化社區凝聚力；「潤愛教育」則涵蓋歷史文化考察、創新科技體驗與環保教育等多元活動，助青少年擴闊視野，加深對國家及傳統文化的認識，培養社會責任感。

隨着首屆顧問團正式就職，來自各界的專業人士將運用其豐富經驗與社會網絡，為潤愛同行的服務發展、跨界別合作及長遠管治提供專業指導。未來，潤愛同行將繼續秉持「潤澤社群 關愛民生」的宗旨，進一步強化資源整合與項目執行力，廣結公益夥伴；務求持續拓展服務的廣度與深度，為本港基層及有需要人士提供更具溫度、更可持續的支援，攜手各界共建美好香港。

（資料及相片由客戶提供）