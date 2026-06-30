從化馬場｜推動沙田馬房翻新　助現役賽駒增至逾千三　十月揭新貌

香港賽馬運動享譽國際，惟近年面臨轉型與升級的多重挑戰。特區政府早在2020年施政報告已提出通過香港賽馬會及其在廣州從化的馬場，共同推進大灣區馬產業發展。今年發布的廣州「十五五」規劃也表明要推進穗港馬產業深度合作，常態化舉辦國際標準賽馬賽事，謀劃打造穗港馬產業深度合作區。從化馬場於今年10月正式舉辦常規速度賽馬賽事，與位於沙田及跑馬地的馬場形成「兩地三馬場」的賽馬旅遊布局，預示本港賽馬業的發展將迎來新局面。



1978年落成的沙田馬場，是本地日馬賽事及多項國際賽事、大型賽馬活動的主要場地，但其啟用至今已48年，促使馬會在2024年初展開大型翻新工程。工程進行期間，對於沙田馬房內逾千匹賽駒而言，牠們需有足夠馬格以便遷移，否則毫無疑問本地馬口必受影響，最終難免令本地可參賽賽駒數目銳減，如此當必影響本港賽馬營運且有機會衝擊馬會收益，間接影響港府博彩稅收入之餘，甚至影響馬會的慈善捐款能力。

沙田馬場於1978年落成，啟用至今已48年。（資料圖片）

沙田馬場完成部分翻新工程後的馬房內部面貌。

翻新後的沙田馬場，馬房內的馬匹沖身設施空間寬闊。

馬會在2024年初為沙田馬場進行大型翻新工程，目前已完成部分工程。

香港地少人多 馬場擴展空間有限

沙田馬場總面積約70公頃，設有20座馬房，原先設計最多可容納約1,000匹賽駒。根據馬會數據，現時約有800至900匹現役馬匹居於沙田馬場的馬房及接受訓練，如果沒有從化，空間早已飽和。無論是沙田還是跑馬地馬場，毗鄰可擴展空間都極為有限，若馬會需增設現代化訓練馬匹設施、馬房空間及馬匹護理設備等，以本港目前可用土地空間來看，要再劃出土地擴充馬房難度甚高。

馬會配備特殊設計的運馬車，為馬匹進行車程約4小時的跨境運送，往返沙田及從化。

根據資料，馬會目前以「一次審批、多次往返」方式，每周「三進三出」運送馬匹往返兩地。

從化馬場成沙田馬場翻新工程「緩衝區」

2018年8月投入使用的從化馬場，為沙田馬場的翻新工程擔當了「緩衝」角色。從化馬場位於廣州市從化區，佔地150公頃，目前最多可同時容納逾1,000匹馬。其位置與沙田馬場相距約200公里，馬會以特殊設計的運馬車，為馬匹進行車程約4小時的跨境運送，往返沙田及從化。而從化馬場位於內地首個獲國際認可的「無規定馬屬動物疫病區（無疫區）」，根據資料，馬會目前以「一次審批、多次往返」方式，每周「三進三出」運送馬匹往返兩地，讓賽駒可如常出賽，是香港現役賽駒數目增至逾1,330匹的重要因素。

有效提升賽馬賽事質素

翻查馬會資料，現時有20名練馬師在沙田及從化兩地均設有馬房。根據賽馬會網站公布的最新一季練馬師榜，截至今年6月24日，位列前六位的在港現役練馬師包括方嘉柏、沈集成、廖康銘、呂健威、大衛希斯及蔡約翰，同樣在沙田及從化兩地設有馬房。

根據賽馬會網站公布的最新一季練馬師榜，截至今年6月24日，位列前六位的在港現役練馬師包括方嘉柏、沈集成、廖康銘、呂健威、大衛希斯及蔡約翰。（網頁截圖）

在練馬師榜暫列首位的方嘉柏，曾於受訪時形容從化訓練基地為「天賜之物」。他認為從化比沙田環境更寧靜清幽，能讓馬匹在舒適無壓力的環境下訓練，讓牠們學會放鬆，緩解緊張。他舉例指，時年7歲、曾於新加坡一級賽「克蘭芝一哩賽」兩度奪標的退役馬「川河尊駒」，退役前曾被送往從化受訓，返港出賽後更具競爭力並取得佳績。

而暫列第三位的廖康銘，其馬房去年成績彪炳，在賽季取得的26場頭馬中，17場來自在從化受訓的賽駒。他曾表示，佳績來自其馬房約九成時間留在從化的馬匹，認為從化馬場擁有多元化的訓練設施，設有登山跑道、水中步行機及休養區等讓馬匹放鬆，環境寧靜，尤其適合部分脾性不適合長駐沙田的馬匹，有效提升香港賽駒競爭力及整體賽事質素。