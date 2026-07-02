第一線以安全本地化部署　賦能企業AI轉型之路

在人工智能(AI)技術急速發展的時代，企業正積極探索如何將AI融入業務流程，以提升競爭力。然而，伴隨而來的數據安全、合規風險及系統穩定性等挑戰，也讓不少管理層卻步。作為香港及大中華區領先的「AI+雲網安」服務供應商，以及首批獲人工智能(AI)管理系統國際認證ISO/IEC 42001的通信行業公司，第一線(DYXnet)憑藉超過25年的企業網絡與雲端服務經驗，助力企業在安全可靠的基礎上實現AI轉型。



在近日舉辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」中，第一線AI方案專家陳力行先生(Lionel)分享了企業如何透過本地化部署、私有雲連接及ISO/IEC 42001治理框架，穩健推進AI轉型。Lionel指出：「AI不再是遙不可及的實驗工具，而是能真正融入企業日常運作的可控能力。關鍵在於平衡創新與風險，讓數據安全、業務效率與合規治理三者並行。」

AI普及下的新挑戰：安全與治理成關鍵

AI已深入個人助理、內容創作、決策支援等多個領域，大幅提升職場與生活效率。但Lionel強調，隨著AI應用日漸普遍，網絡攻擊手法亦變得複雜。黑客利用AI生成難以預測的攻擊，令企業防禦壓力倍增。許多企業在試用雲端AI服務時，面臨敏感數據外洩、合規疑慮及延遲問題，難以將AI從試點升級為核心業務能力。

「管理層最關注三件事：資料是否留在可控範圍、AI能否穩定接入業務流程，以及治理與審核是否有標準。」Lionel表示，現時第一線於大中華區服務二千多家企業客戶，故此對客戶的需求非常了解。第一線的解決方案正是針對這些痛點設計，透過本地化部署結合雲端優勢，並以AI管理系統國際標準ISO/IEC 42001為治理骨幹，幫助企業構建負責任的AI管理體系。

三層架構：安全、效率、合規的平衡之道

第一線的企業AI安保方案採用清晰的三層架構，全面回應企業對「安全、效率、合規、可擴展」的需求：

• 第一層：本地化部署AI

這是方案的核心，專注模型推理、RAG（Retrieval-Augmented Generation）檢索及高敏感場景處理。敏感資料如客戶資訊、內部知識庫或合約文件，均留在企業內網、機房或專屬環境中，避免傳輸至外部公共雲端。Lionel解釋：「本地部署帶來低延遲優勢，即使網絡不穩或離線，仍可正常運作，這對工廠、偏遠地區或移動設備尤其重要。」

• 第二層：雲連接與備份

純本地部署雖安全，但需面對硬件維護挑戰。第一線透過安全私有雲連接，實現內部系統串接、跨部門複製及災難復原。利用VPN、TLS或專線保護傳輸，搭配獨立權限的備份策略，確保AI服務具備高可用性與韌性。

• 第三層：ISO/IEC 42001治理

作為香港首批獲得ISO/IEC 42001認證的通信行業服務商之一，第一線幫助企業建立制度化的AI管理框架。這包括政策制定、風險評估、供應商管理、稽核機制及持續改善，讓AI用途、權責分工與版本控制有跡可循。

「ISO/IEC 42001不只是認證，更是將AI從部門級試驗轉化為企業級正式能力的基礎。」Lionel指出，在面向客戶、夥伴或監管機構時，此框架能展示企業成熟的AI治理能力，提升信任度。

本地化部署的實務優勢與適用場景

Lionel詳細闡述本地化部署的多重好處：

• 安全與私隱保護：資料不經第三方雲端，特別適合金融、醫療、法律等高度重視數據主權的行業。

• 低延遲與高性能：互動體驗更流暢，支持與ERP、CRM、DMS等系統深度整合。

• 自主性與可定制：企業掌控模型與流程，易於持續優化。

Lionel建議，可從部分試點場景入手，例如內部知識搜尋、客服自動化、文件審閱或報告生成，逐步擴展。

當然，本地部署也需企業承擔一定維護責任。第一線的專業團隊提供全程支援，從硬件配置、模型優化到營運及維護，降低實施門檻。

導入路線圖：從試點到可持續能力

第一線建議企業可按照四個階段，循序漸進地推進AI轉型。

首先，在第一階段：選場景階段，企業應優先選擇高頻使用、高商業價值且成果易量化的應用場景作為試點，例如客服自動化或文件處理等。

接著進入第二階段：建控制，在此階段需同步建立完善的權限管理、資料加密、備份機制及輸入輸出審核等安全控制措施，為AI應用奠定穩固的安全基石。

第三階段：接流程則是將AI技術真正嵌入企業現有的業務流程之中，例如串接CRM、ERP或工單系統，同時持續評估效率提升、輸出品質以及風險指標。

最後，在第四階段：做治理階段，企業應全面導入ISO/IEC 42001的各項要素，建立制度化的AI管理框架，讓AI應用具備可持續改善的能力，並能有效支援對外溝通與合規要求。

「透過這條路線，企業能逐步將AI轉化為可控、可量化的競爭優勢。」Lionel強調，第一線不僅提供技術方案，更作為策略夥伴，陪伴企業走完整個轉型旅程。憑藉與遍布大中華的網絡基礎，第一線能為客戶提供穩定、高效能的跨域支援。

AI轉型的前景與第一線的承諾

面對AI浪潮，企業無需孤軍奮戰。第一線「AI+雲網安」一站式服務，結合本地化部署的數據主權、私有雲的靈活韌性，以及ISO/IEC 42001的治理標準，幫助企業在安全前提下充分釋放AI潛力。「無論是中小企希望輕鬆起步，還是大型機構追求深度整合，第一線均能提供客製化解決方案」Lionel補充。

最後，Lionel總結：「AI轉型的核心不是追求最先進的模型，而是建立可信任、可持續的企業能力。第一線致力成為企業數智化轉型的可靠夥伴，共同開創安全創新的未來。」

欲了解更多第一線本地化部署解決方案或諮詢專業意見，歡迎聯絡第一線：https://www.dyxnet.com/hk/zh/get-in-touch/

（資料及相片由客戶提供）